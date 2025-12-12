STYLE by PNJ tạo dấu ấn với chiến lược thời trang fandom

Hai hiện tượng sold-out: Khi phụ kiện mang dấu ấn thần tượng tạo cú hit thị trường

Chỉ trong thời gian ngắn, STYLE by PNJ đã ghi nhận những con số bán hàng ấn tượng từ các bộ sưu tập hợp tác cùng nghệ sĩ. Bộ sưu tập Ngọc Trai Nhỏ kết hợp cùng ca sĩ Tăng Phúc đã được bán hết chỉ trong 30 phút kể từ khi ra mắt. Lấy cảm hứng từ hành trình kiên cường của "Hải Ly" Tăng Phúc, các thiết kế nhỏ nhắn, tinh tế với sắc màu dịu dàng đã chạm đúng cảm xúc người hâm mộ, trở thành món quà ý nghĩa mà nam ca sĩ dành riêng cho FC PiFam (cộng đồng fan của Tăng Phúc).

Bộ sưu tập Ngọc Trai Nhỏ là món quà đặc biệt mà Tăng Phúc dành tặng cho khán giả và cộng đồng người hâm mộ ẢNH: STYLE by PNJ

Chưa đầy hai tháng sau, bộ sưu tập FOREVER do STYLE by PNJ hợp tác cùng Dương Domic tiếp tục tạo nên hiện tượng "cháy hàng" trong ngày đầu mở bán. Bộ sưu tập đánh dấu sự dịch chuyển rõ rệt của merchandise: từ vật phẩm lưu niệm sang thiết kế thời trang ứng dụng, có khả năng đồng hành trong đời sống hằng ngày. Điểm nhấn nằm ở biểu tượng vô cực (∞) được sáng tạo từ hai chữ D - Dương Domic và FC Dopamine (cộng đồng fan của Dương Domic), một dấu hiệu nhận diện tinh giản nhưng giàu ý nghĩa, thể hiện sự gắn kết bền chặt giữa thần tượng và fandom.

Sự kiện mở bán bộ sưu tập FOREVER thu hút hàng trăm hàng Dopamine ẢNH: STYLE by PNJ

Mức độ hưởng ứng tích cực từ thị trường không chỉ phản ánh sức hút của nghệ sĩ, mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của của phân khúc thời trang fandom tại Việt Nam.

Bước đi chiến lược đáp ứng đúng nhu cầu merchandise mới của giới trẻ

Những hiện tượng trên phản ánh một thực tế: giới trẻ Việt Nam đang có những kỳ vọng cao hơn đối với merchandise. Họ tìm kiếm những sản phẩm sáng tạo hơn, tinh tế hơn và phản ánh đúng bản sắc cá nhân. Với họ, merchandise phải đủ đẹp để trở thành phụ kiện thời trang, đủ ý nghĩa để gắn kết cảm xúc, và đủ khác biệt để đại diện cho cộng đồng fandom. Chính vì thế, một chiếc charm, chiếc vòng hay dây cổ được thiết kế tinh tế không còn là món quà lưu niệm đơn thuần, mà trở thành dấu ấn phong cách mà họ có thể tự tin mang theo mỗi ngày.

STYLE by PNJ mang đến những thiết kế vừa mang dấu ấn cá tính của nghệ sĩ, vừa truyền tải câu chuyện có ý nghĩa với người hâm mộ ẢNH: STYLE by PNJ

Nắm bắt nhu cầu này, STYLE by PNJ đã nhanh chóng khởi động chiến lược thời trang fandom. Chiến lược của STYLE by PNJ tập trung vào việc hợp tác sâu với nghệ sĩ, để họ không chỉ cho tên mà tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế. Kết quả là những bộ sưu tập vừa mang dấu ấn cá tính của nghệ sĩ, vừa truyền tải câu chuyện có ý nghĩa với người hâm mộ. Mô hình đồng sáng tạo này đã biến merchandise từ đồ lưu niệm thành phần mở rộng của phong cách sống – một cầu nối cảm xúc thật sự giữa thần tượng và fandom, đồng thời khẳng định sức mạnh của sự cộng tác sáng tạo trong thời trang. Đặc biệt, các thiết kế còn hướng đến sự hiện đại, tinh tế, phù hợp đa dạng phong cách để ứng dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, STYLE by PNJ còn chú trọng kiến tạo trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn, nơi fan không chỉ mua sắm mà còn kết nối trực tiếp với nhau và với thần tượng: booth chụp ảnh, fansign, đến những màn trình diễn và giao lưu cùng nghệ sĩ. Sự kết hợp giữa thời trang và trải nghiệm đã tạo nên sức hút riêng biệt, biến mỗi lần mua sắm thành một hành trình kết nối đầy cảm xúc.

STYLE by PNJ kiến tạo trải nghiệm của người hâm mộ với sự kiện ra mắt được tổ chức như một “vũ trụ fandom” thu nhỏ ẢNH: STYLE by PNJ

Có thể khẳng định, STYLE by PNJ đang kiến tạo một cộng đồng thời trang fandom fashion đích thực tại Việt Nam, nơi mỗi người trẻ được tự do thể hiện cá tính, sống trọn với đam mê và biến những món phụ kiện nhỏ bé thành dấu ấn phong cách không thể thay thế. Được biết, thương hiệu cũng cam kết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều nghệ sĩ hơn nữa trong thời gian tới, để cộng đồng "thời trang fandom" ngày càng phong phú và đa sắc màu.