STYLE by PNJ và Tăng Phúc gây sốt với BST Sun Song - Mùa Hè Hải Ly

Dấu ấn hợp tác lần 2 đầy bùng nổ

Trong 2 ngày 23 và 24.5, không khí mở bán BST Sun Song - Mùa Hè Hải Ly tại AEON MALL Hà Đông (Hà Nội) và Vạn Hạnh Mall (TP.HCM) thu hút đông đảo người hâm mộ. Từ sáng sớm, PiFam đã có mặt để check-in, mua sắm và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Nhiều bạn trẻ mang theo banner, photocard, diện trang phục nhiều màu sắc, khiến không gian sự kiện ngập tràn sắc hè.

Bạn Hoàng Mai (20 tuổi, TP.HCM) hào hứng chia sẻ: "Mình không nghĩ sự kiện lại đông và náo nhiệt đến vậy. Nhìn mọi người diện đồ xinh xắn, cầm banner đồng bộ thấy vừa vui vừa gắn kết - như thể ai cũng đang cùng nhau tạo nên một 'mùa hè Hải Ly' thật đặc biệt."

Không khí càng nóng hơn khi MC liên tục khuấy động sân khấu bằng loạt mini game giao lưu tương tác và gọi tên những khán giả may mắn có cơ hội tham gia fansign cùng Tăng Phúc. Từ khu photobooth, khu vực trưng bày trang sức đến sân khấu giao lưu đều kín người check-in và háo hức trải nghiệm BST mới.

Tăng Phúc lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời cùng cộng đồng PiFam Ảnh: STYLE by PNJ

Giữa tiếng hò reo không ngớt từ người hâm mộ, Tăng Phúc xuất hiện với visual trẻ trung, gần gũi, chia sẻ về nguồn cảm hứng thiết kế của BST Sun Song - Mùa Hè Hải Ly. Cao trào của sự kiện gọi tên khoảnh khắc PiFam bí mật tổ chức sinh nhật cho nam ca sĩ ngay trên sân khấu. Hàng trăm ánh đèn điện thoại đồng loạt bật sáng cùng tiếng hát chúc mừng vang khắp không gian khiến cả sân khấu như "vỡ òa".

Không chỉ dừng lại ở phần giao lưu, Tăng Phúc còn chiêu đãi người hâm mộ loạt hit quen thuộc như Đừng chờ anh nữa, Ở đâu cũng hạnh phúc, Cá chưa cắn câu - khiến toàn bộ khu vực sự kiện như hòa chung vào một "bản nhạc mùa hè" đầy cảm xúc.

Tăng Phúc khuấy động không khí với loạt ca khúc quen thuộc tại sự kiện

BST Sun Song - Mùa Hè Hải Ly nhanh chóng "sold out" tại 2 sự kiện mở bán trực tiếp, tiếp tục cho thấy sự ăn ý và hiệu quả của mô hình kết hợp giữa thương hiệu phụ kiện thời trang và nghệ sĩ trong việc chinh phục cộng đồng fandom trẻ. Không chỉ đơn thuần là một buổi mở bán sản phẩm, sự kiện đã mang đến những trải nghiệm kết nối thú vị để người hâm mộ được sống trong không gian mang đậm tinh thần thần tượng, thời trang và âm nhạc.

Bản hòa âm của hành trình trưởng thành và tinh thần lạc quan

Trong lần hợp tác thứ 2 cùng STYLE by PNJ, Tăng Phúc lấy cảm hứng từ hành trình trưởng thành đầy cảm xúc của chính mình. BST Sun Song - Mùa Hè Hải Ly tựa như một "bản nhạc về mặt trời", mỗi thiết kế mang theo tinh thần lạc quan - nơi những vấp ngã không phải là điểm dừng mà trở thành giai điệu giúp ta tỏa sáng mạnh mẽ hơn.

Gắn liền với biệt danh Hải Ly - Hỷ Lai, biểu tượng của "niềm vui tìm đến", BST Sun Song - Mùa Hè Hải Ly gửi gắm những tín hiệu tích cực và may mắn đến thế hệ trẻ đang trên hành trình khám phá chính mình. Từ dây cổ Mùa hè hải ly, charm phao Hải ly đi bơi, charm lúc lắc tinh nghịch đến charm kem chữa lành hay bông tai vòng hoa, các thiết kế đều mang tinh thần trẻ trung, nhỏ xinh và tràn đầy năng lượng mùa hè.

Những thiết kế mang gam màu tươi sáng cùng tạo hình Hải Ly đáng yêu tạo nên dấu ấn riêng cho BST

Không chỉ tạo dấu ấn bằng câu chuyện cảm xúc, BST Sun Song - Mùa Hè Hải Ly còn ghi điểm nhờ tính ứng dụng cao. Các thiết kế dễ dàng mix & match với nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ outfit đi học, đi làm đến những buổi cafe hay gặp gỡ bạn bè. Từng chi tiết được chăm chút để vừa tạo cảm giác tỏa sáng nhẹ nhàng, vừa giữ được sự linh hoạt trong cách phối đồ đúng với tinh thần thời trang trẻ trung mà STYLE by PNJ hướng đến.

Người hâm mộ hào hứng sở hữu những thiết kế đầu tiên của BST ngay tại sự kiện.

Đặc biệt, BST còn phản ánh rõ xu hướng người trẻ ngày càng xem phụ kiện như một cách thể hiện cá tính và cảm xúc cá nhân. Mỗi thiết kế giống như một mảnh ghép đồng hành cùng người trẻ trong những khoảnh khắc thường ngày: vui vẻ, chữa lành và tích cực hơn.

Sự kiện ra mắt BST Sun Song - Mùa Hè Hải Ly không chỉ ghi nhận sức nóng từ cộng đồng người hâm mộ mà còn tiếp tục cho thấy hướng đi nhất quán của STYLE by PNJ trong việc xây dựng một cộng đồng fandom fashion phong phú màu sắc cá tính. Tại đó, khách hàng không đơn thuần mua sắm mà còn được kết nối, được sống trọn cùng tinh thần thời trang và âm nhạc, biến phụ kiện trở thành dấu ấn cá tính cũng như phong cách sống của riêng mình.

Xem thêm thông tin và hình ảnh sản phẩm tại đây.