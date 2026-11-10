Stylist Trình Văn Hùng: Từ thời trang đến hành trình xây dựng thương hiệu METY

Trình Văn Hùng với phong cách hình ảnh thanh lịch.

Trình Văn Hùng được biết đến với phong cách làm việc chỉn chu, đề cao sự thanh lịch và dấu ấn riêng của từng nhân vật. Anh đang mở rộng sang phát triển thương hiệu số.

Sinh năm 1996, Trình Văn Hùng từng theo học chuyên ngành diễn viên kịch tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh. Nền tảng nghệ thuật giúp anh hình thành tư duy thẩm mỹ. Anh chọn công việc stylist để kết hợp thẩm mỹ và cá tính.

Phong cách thanh lịch, chỉn chu của stylist Trình Văn Hùng

Trong quá trình làm nghề, anh hướng đến việc tạo ra tổng thể hài hòa, không chạy theo trang phục nổi bật đơn thuần. Theo cách nhìn của Hùng, một hình ảnh hiệu quả cần thể hiện được thần thái và thông điệp của nhân vật. Kinh nghiệm ấy cũng giúp anh hiểu hơn về thị hiếu công chúng và cách hình ảnh lan tỏa trên mạng xã hội.

Bước chuyển đáng chú ý của Trình Văn Hùng là tham gia phát triển METY theo hướng một hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng. Thay vì tập trung vào một trang nội dung, METY xây dựng những kênh có chủ đề và nhóm khán giả khác nhau. METY News khai thác tin tức, đời sống và các vấn đề xã hội; METY Vibes in Vietnam hướng đến nhịp sống, con người và câu chuyện tại Việt Nam; trong khi METY Trending tập trung vào xu hướng và chủ đề được cộng đồng quan tâm.

Việc vận hành nhiều nhánh nội dung đòi hỏi tư duy hệ thống: mỗi kênh cần định vị riêng, cách thể hiện nhất quán và nhận diện dễ nhớ. Với Hùng, yếu tố thẩm mỹ từng được trau dồi trong thời trang tiếp tục đóng vai trò quan trọng, từ hình ảnh đại diện, cách trình bày đến phong cách truyền tải thông tin.

Anh cũng nhìn nhận truyền thông số là môi trường cạnh tranh, nơi xu hướng thay đổi nhanh và chất lượng nội dung phải đi cùng tốc độ sản xuất. Vì vậy, bên cạnh tính sáng tạo, METY hướng đến việc xây dựng quy trình vận hành và bản sắc thương hiệu lâu dài.

Trình Văn Hùng tiếp tục theo đuổi sự kết hợp giữa thẩm mỹ và truyền thông

Trình Văn Hùng cho biết anh vẫn muốn duy trì công việc stylist như một phần dấu ấn cá nhân. Song song với đó, anh dành nhiều sự quan tâm cho hành trình phát triển METY, mở rộng kết nối cộng đồng và thử sức ở vai trò xây dựng thương hiệu truyền thông. Từ thời trang đến nội dung số, điểm chung trong lựa chọn của anh vẫn là kể câu chuyện bằng hình ảnh và tạo ra giá trị có thể duy trì theo thời gian.