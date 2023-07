Sự cố khiến nhiều người bị kẹt ở nhà nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie

Tư dinh cũ của cố nhà văn Agatha Christie SHUTTERSTOCK

Hơn 100 người không thể rời khỏi dinh thự Greenway từng thuộc về nữ tác giả Agatha Christie ở hạt Devon (Anh), theo Đài CNN hôm 15.7.



Trong một loạt các sự kiện chẳng khác nào một bộ truyện trinh thám của nhà văn nổi tiếng, một nhóm du khách bị mắc kẹt trong nhà sau khi trời mưa bão dữ dội đốn ngã một thân cây, chặn con đường duy nhất dẫn đến dinh thự Greenway ở miền tây nam nước Anh.

Một du khách tên Caroline Heaven đã gọi điện cho tòa soạn báo Devon Live ở địa phương về sự cố xảy ra, và không ai có mặt tại dinh thự khi đó có thể rời đi.

Sau đó, Quỹ tín thác Quốc gia Anh, tổ chức quản lý Greenway, nhanh chóng đăng thông điệp trên website, thông báo về vụ cây đổ trên đường đến dinh thự. Tổ chức này thừa nhận các du khách, phía nhân viên và những người tình nguyện không thể rời đi vì sự cố đáng tiếc.

Trong lúc giới hữu trách xử lý vụ việc, các nhân viên nỗ lực chăm sóc hơn 100 du khách. Và phải mất đến vài giờ để đường sá thông thoáng trở lại.

Sau khi thông tin về chuyện xảy ra ở dinh thự Greenway được loan tải, một số người dùng mạng xã hội với trí tưởng tượng phong phú đã kết nối vụ việc với kịch bản trong cuốn tiểu thuyết kinh điển của cố nhà văn Christie có tên "And Then There Were None" (tựa Việt "Và rồi chẳng còn ai").

Xuất bản vào năm 1939, tiểu thuyết đề cập đến vụ án bí ẩn trên hòn đảo Soldier (ngoài khơi hạt Devon) với 10 người không hề biết nhau lần lượt tử vong mà không hề có sự hiện diện hoặc dấu vết của thủ phạm.

Đến thời điểm hiện tại, "And Then There Were None" vẫn là một trong những tiểu thuyết hình sự xuất sắc và nổi tiếng nhất của bà Christie. Tổng cộng hơn 100 triệu bản đã được bán ra.

Tin đồn càng thu hút nhiều người muốn đến dinh thự trên để tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, Quỹ tín thác Quốc gia Anh thông báo đóng cửa nơi này cho đến khi có thông báo mới.