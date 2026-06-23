Sử dụng AI trong chấm chữa ngoại ngữ: Có phản ánh đúng năng lực của người học?

Prep AI qua góc nhìn của các thí sinh tại Đấu trường Anh ngữ 2026

Thông qua Đấu trường Anh ngữ 2026 - chương trình thi thử IELTS & TOEIC do Prep - nền tảng Học và Luyện thi thông minh tổ chức, hàng nghìn người học đã có cơ hội trải nghiệm hệ thống thi thử ứng dụng Prep AI trong chấm chữa và đánh giá năng lực ngoại ngữ.

Đấu trường Anh ngữ 2026 - Chương trình thi thử IELTS, TOEIC hot bậc nhất mùa hè này

Theo khảo sát được thực hiện sau chương trình, 99% người tham gia cho rằng giao diện và trải nghiệm làm bài trên hệ thống có mức độ tương đồng với kỳ thi thực tế, 95% đánh giá kết quả do Prep AI chấm phản ánh đúng hoặc khá sát với trình độ hiện tại của bản thân.

Bên cạnh kết quả điểm số, hệ thống còn cung cấp nhận xét và phân tích chi tiết cho từng kỹ năng, giúp người học theo dõi những điểm cần cải thiện sau bài thi.

Minh Anh (Hà Nội), một thí sinh tham gia thi thử IELTS trong khuôn khổ chương trình, cho biết kết quả do AI chấm có sự tương đồng với band điểm IELTS mà bạn từng đạt được trước đó. "Mình tham gia cuộc thi ban đầu chỉ với tâm lý thử sức. Nhưng điều khiến mình bất ngờ là điểm AI chấm nhận về lại khá sát với kết quả IELTS mình từng thi trước đó, đều ở mức 7.0 Overall. Đặc biệt, phần chấm chữa chi tiết sau bài thi giúp mình có cảm giác như đang được nhận feedback từ một người hướng dẫn, thay vì chỉ biết mỗi kết quả cuối cùng", Minh Anh chia sẻ.

Trong khi đó, Hoàng Nam, một sinh viên đang luyện thi TOEIC, cho biết trải nghiệm làm bài trên hệ thống mang lại cảm giác tương đối gần với kỳ thi thật. "Mình khá bất ngờ vì trải nghiệm làm bài và áp lực thời gian trong cuộc thi khá sát thực tế. Ban đầu mình tham gia để luyện tập là chính, nhưng sau bài thi mình cũng có thêm một góc nhìn về năng lực hiện tại của bản thân thông qua kết quả và phần nhận xét từ hệ thống", Nam cho biết.

Đằng sau độ chính xác của Prep AI trong chấm chữa ngoại ngữ

Các kết quả khảo sát và phản hồi thực tế cho thấy AI có thể mang lại bức tranh tương đối sát về năng lực hiện tại của người học. Tuy nhiên, mức độ chính xác của một hệ thống chấm chữa không chỉ đến từ trải nghiệm người dùng mà còn phụ thuộc vào những tiêu chuẩn và dữ liệu đứng sau công nghệ đó.

Theo Prep, hệ thống Prep AI được xây dựng dựa trên các tiêu chí đánh giá tương tự các bài thi quốc tế như IELTS và TOEIC. Thay vì chỉ đưa ra một điểm số tổng thể, AI sẽ phân tích kết quả theo từng kỹ năng và nhiều khía cạnh cụ thể, từ đó giúp người học hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm cần cải thiện cũng như nguyên nhân dẫn đến các lỗi sai trong bài làm.

Prep AI chấm chữa chi tiết dựa trên các tiêu chí thực tế của bài thi IELTS

Bên cạnh bộ tiêu chí đánh giá, dữ liệu cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của hệ thống AI. Prep cho biết công nghệ của nền tảng này được huấn luyện trên khoảng 18 triệu điểm dữ liệu học tập, bao phủ nhiều dạng bài và trình độ khác nhau. Nguồn dữ liệu này giúp hệ thống nhận diện đa dạng lỗi thường gặp của người học, đồng thời duy trì tính nhất quán trong quá trình chấm chữa.

Đây cũng là công nghệ được ứng dụng xuyên suốt tại Đấu trường Anh ngữ 2026, giúp thí sinh không chỉ biết kết quả bài thi mà còn có thêm cơ sở để đánh giá năng lực hiện tại và điều chỉnh kế hoạch học tập của bản thân.

Prep và hành trình ứng dụng AI vào việc học ngoại ngữ

Trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, Prep là một trong những đơn vị tại Việt Nam theo đuổi định hướng phát triển các giải pháp học tập ứng dụng công nghệ. Bên cạnh Đấu trường Anh ngữ, Prep AI hiện đang được tích hợp trong nhiều sản phẩm học tập và luyện thi ngoại ngữ của nền tảng nhằm hỗ trợ người học đánh giá năng lực, luyện tập và nhận phản hồi cá nhân hóa.

Thông qua những đánh giá từ các thí sinh Đấu trường Anh ngữ 2026 cùng hệ thống tiêu chí đánh giá và dữ liệu được Prep công bố, Prep AI cho thấy khả năng hỗ trợ người học đánh giá năng lực hiện tại theo hướng tương đối sát với trình độ thực tế. Điều này cũng chứng minh AI đang dần trở thành một công cụ hỗ trợ hữu ích trong quá trình học và luyện thi ngoại ngữ, bên cạnh các phương pháp đánh giá truyền thống.

Những nỗ lực phát triển công nghệ của Prep đã giúp nền tảng này ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng như Top 10 Sao Khuê 2025, giải Bạc Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2024 và Top 50 EdTech tiềm năng Đông Nam Á trong 3 năm liên tiếp (2023 - 2025).

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm về các giải pháp học tập và luyện thi ứng dụng AI của Prep tại website chính thức: Prep - Nền tảng học và luyện thi thông minh.