Sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, đâu chỉ có... người lớn

Giữa những ngày hè nắng như đổ lửa hay cơn mưa giông bất chợt đến thì trong căn nhà nhỏ của gia đình tôi vẫn rộn ràng tiếng cười của hai chị em. Không cần mở tivi suốt ngày, không tiếng điều hòa chạy, chỉ có gió trời, tranh vẽ và lời ru của bà. "Cô giáo nhỏ" Chích Bông vẫn lặng lẽ "lên lớp" mỗi ngày, vừa trông em gái, chơi cùng em vừa dạy em cách sống xanh như lời cô giáo dặn.

Những buổi chiều hè oi ả, những ngày mất điện tuổi thơ... vẫn luôn là mảnh ký ức lặng thầm mà sâu sắc, để rồi nhắc chúng ta biết trân quý từng kWh điện Ảnh: EVNHCM





Những "hạt mầm" xanh mát và đầy yêu thương từ căn nhà tiết kiệm điện

Nhớ lại chiều cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, khi tôi đưa về nhà, Chích Bông đã nói với bà nội:

"Bà ơi, cô giáo dặn, hè này mình tiết kiệm điện để giúp trái đất xanh bà nhé. Con không được bật đèn giữa trưa, không coi điện thoại nữa bà ạ".

Mỗi sáng, Chích Bông thức dậy sớm, phụ ông tưới rau, chơi với em bằng giấy vẽ, truyện tranh, hoặc các món đồ cũ. Chích Bông thích làm cô giáo nên hướng dẫn em: "Em không đưa tay vào ổ điện, nguy hiểm lắm. Mình phải sử dụng điện an toàn, đừng bật lung tung nghe chưa!".

Cứ thế, từng thói quen nhỏ bé bắt đầu được gieo từ bàn tay đứa trẻ 5 tuổi. Không lý thuyết phức tạp, không khái niệm to tát về năng lượng hay khí hậu, chỉ là lời hứa với cô giáo, tình thương thật thà dành cho em gái, và tinh thần nghiêm túc đáng ngạc nhiên.

Không chỉ hình thành thói quen tiết kiệm điện cho mình và em gái, Chích Bông còn tự làm điều mà con nghĩ là tốt cho cả nhà, cho môi trường. Bé thường tranh thủ lúc rảnh rỗi hướng dẫn em gái ngồi phân loại rác để không có thời gian "ôm" điện thoại. Lon nước, giấy, túi nhựa, chai nhựa... phân riêng vào từng rổ.

Mỗi lần em bé bỏ đúng món vào rổ, Chích Bông lại reo to: "Giỏi quá, giống cô dạy trên lớp luôn đó!".

Chích Bông không quát, không la mắng, không áp đặt mà chỉ là hướng dẫn em bằng ánh mắt hiền, bằng tay nắm tay và tiếng cười lan tỏa. Có lần em làm đổ nước lên ổ cắm, Chích Bông không hoảng loạn. Vội chạy đi gọi người lớn: "Bà ơi, xung quanh ổ cắm ướt rồi, bà lau liền nha, nguy hiểm lắm!"

Ứng xử thông minh của Chích Bông làm cả nhà bất ngờ.

Chích Bông hướng dẫn em tắt công tắc đúng cách ẢNH: PHƯƠNG PHƯƠNG

Tạm biệt màn hình điện thoại, “cô giáo nhỏ” Chích Bông dạy em phân loại rác và tiết kiệm điện theo cách rất riêng ẢNH: PHƯƠNG PHƯƠNG

Mùa hè trôi qua không có bóng đèn bật suốt trưa, không nghe tiếng tivi hay sử dụng điện thoại. Thực tình, cả nhà đang hết sức tiết kiệm điện. Nhưng từ lời hứa rất trẻ con ấy, cả nhà đã sống một mùa hè rất khác, tiết kiệm điện thật nhẹ nhàng thật và đầy yêu thương.

Có một chiều, bác hàng xóm sang chơi, nhìn hai chị em đang ngồi phân loại rác, bóng đèn trong nhà đang mở rất hạn chế vì trời còn sáng. Bác hàng xóm khen: "Nhà có cô giáo nhỏ nên nền nếp ghê. Để bác về cũng dặn dò tụi nhỏ ở nhà xem lại cách xài điện, không thì thua Chích Bông mất!".

Câu nói khiến ai cũng thấy thấm thía, còn Chích Bông thì hớn hở, vui sướng!

Từ hôm đó, bác hàng xóm để ý tắt đèn hành lang sớm hơn, khuyến khích mấy đứa nhỏ bên nhà cũng bắt chước chơi đất nặn, vẽ tranh thay vì ôm chiếc điện thoại.

Ai ngờ lời khen của bác hàng xóm dành cho Chích Bông đã chạm tới được... cả xóm. Không cần chiến dịch ồn ào, không biểu ngữ treo khắp nơi. Bằng những việc làm cụ thể của mình, "cô giáo nhỏ" 5 tuổi đã gieo những "hạt mầm" xanh mát và đầy yêu thương từ căn nhà tiết kiệm điện ra với làng xóm.