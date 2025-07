Sử dụng điện, bất cẩn là trả giá đắt

Quan niệm của mẹ tôi: "Sử dụng vừa đủ nhu cầu, tiết kiệm cho tương lai". Thú thực, ban đầu về làm dâu tôi cảm thấy khá khó chịu. Nhà tôi đâu có khó khăn mà mẹ căn ke từng tí điện, từng tí nước. Nhưng lâu ngày dài tháng tôi hiểu ra rằng cánh cửa tương lai sẽ rộng hơn từ những hành động nho nhỏ tiết kiệm điện, nước của ngày hôm nay.

Giếng trời ở trong nhà đưa gió và ánh sáng tự nhiên vào ẢNH: TGCC

Nhà tôi ở vùng nông thôn Nam bộ, gần biển gió lộng tứ bề, thời tiết quanh năm mát mẻ Ảnh: TGCC

Mẹ chồng tôi là người khá tiết kiệm. Với mẹ tất cả chỉ sử dụng vừa đủ. Ở dưới bếp thì điện trên nhà, phòng ngủ phải tắt hoặc ngược lại. Làm việc xong phải tắt máy tính liền vừa đỡ tốn điện, máy lại bền. Các phòng ngủ trong nhà chỉ được trang bị quạt chứ không gắn máy lạnh. Nhà tôi đủ điều kiện để trang bị những máy móc, thiết bị hiện đại nhất để phục vụ nhu cầu sống nhưng lúc nào mẹ cũng sợ con cái hoang phí. Nhưng sau khi đã hiểu hết, tôi lại thầm cảm ơn mẹ. Vì nhờ mẹ các con tôi được sống trong môi trường xanh - sạch và an toàn.

Nhà tôi ở vùng nông thôn Nam bộ, gần biển gió lộng tứ bề, thời tiết quanh năm mát mẻ. Trước sân ba, mẹ trồng cây cảnh, sau là mảnh vườn nhỏ với nhiều loại rau, trong nhà được thiết kế giếng trời để đưa gió và ánh sáng tự nhiên vào. Chính vì vậy những ngày nắng nóng, chỉ cần mở toang cửa sổ kèm thêm một chiếc quạt gió nho nhỏ là đủ.

Hôm trước, chị đồng nghiệp than thở mấy tháng hè lũ trẻ trong nhà toàn chui vào phòng máy lạnh chơi điện thoại. Tháng này tiền điện gần 2 triệu đồng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì hóa đơn tiền điện nhà tôi cho 8 người chỉ hơn 500.000 một chút. Ba đứa con tôi, ngoài học bài thì mỗi đứa một góc còn lại tập trung đọc sách, xem tivi và chơi cùng nhau ngay phòng khách, buổi chiều cùng ông, bà tưới rau, nhổ cỏ. Tôi không còn lo khoản con mê chơi điện thoại.

An toàn điện là mệnh lệnh sống còn

"Đồ điện là phải chọn loại tốt nhất cho an toàn và tiết kiệm" - mẹ đã chỉ đạo chồng tôi mua sắm đồ điện trong gia đình ngắn gọn như thế. Xung quanh nhà tôi người dân chủ yếu làm nghề nuôi trồng thủy sản nên sử dụng điện rất nhiều trong vận hành các loại máy móc. Và cũng không ít các tai nạn do điện gây ra dẫn đến thương tích thậm chí tử vong, mà có nguyên nhân một phần là do sự thiếu cẩn thận của người sử dụng.

Mẹ vẫn thường dạy con cháu trong nhà: "Bất cẩn trong bất cứ việc gì cũng không được nhất là trong sử dụng điện. Bởi hệ lụy của nó gây ra là cả tính mạng con người, nỗi đau không thể xoa dịu cho rất nhiều người ở lại".

Các con của tôi rủ nhau tập trung đọc sách, học bài, hay xem tivi và vui chơi cùng nhau ngay phòng khách Ảnh: TGCC

Theo lệnh của mẹ nhà tôi được lắp hệ thống ngắt điện tự động trường hợp có bất thường xảy ra. Những ổ cắm thấp ngay tầm với của các cháu, đều được dán băng keo kín tránh trường hợp các bé tò mò đút ngón tay hay các loại cây, que nhỏ vào. Khi các cháu lớn hơn một chút, bắt đầu ý thức được những mối nguy hiểm xung quanh, mẹ thường dạy và chỉ bảo các cháu cách bật tivi, quạt, cắm phích điện cho an toàn.

Thỉnh thoảng hệ thống điện trong nhà bị hư, thợ đến sửa, mẹ cúp nguồn điện trong nhà rồi… "đứng canh". Mấy anh thợ đều nói không cần thiết nhưng rồi cũng phải chịu thua lý lẽ của mẹ, rằng: "Hao tốn gì nửa tiếng đồng hồ, lỡ có ai ở ngoài về thấy cúp điện lại mở lên thì sao. An toàn là trên hết".

Từ những hành động nho nhỏ thường ngày của mẹ đã hình thành nếp sống tiết kiệm và an toàn cho một gia đình 4 thế hệ với 8 thành viên. Chúng tôi sống "thuận tự nhiên", trong một không gian mở và vừa đủ nhu cầu. Trong khi vật giá leo thang là "tay hòm chìa khóa" tôi vẫn thầm cám ơn mẹ vì mỗi tháng tiết kiệm được một khoản tiền để dành cho tương lai.