Sử dụng mạng xã hội quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần

Theo New York Post ngày 23.5, có tới 95% thanh thiếu niên và 40% trẻ em trong độ tuổi từ 8 đến 12 sử dụng mạng xã hội. Những người dành hơn ba giờ mỗi ngày lướt Facebook, TikTok phải đối mặt với nguy cơ gấp đôi về sức khỏe tâm thần khi liên tục tiếp xúc với nội dung có thể gây ra các vấn đề về hình ảnh cơ thể, rối loạn ăn uống, so sánh xã hội và lòng tự trọng. Do đó, các bậc cha mẹ cần giám sát việc sử dụng mạng xã hội của con cái, đặc biệt là thanh thiếu niên bởi độ tuổi này là giai đoạn phát triển trí não, đặc biệt dễ bị tổn thương.

Cha mẹ nên kiểm soát con cái sử dụng mạng xã hội chụp màn hình New York Post

Một con số đáng kinh ngạc: 46% thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi cho biết mạng xã hội khiến họ cảm thấy tồi tệ hơn về cơ thể của chính mình. Khoảng 64% thanh thiếu niên chia sẻ rằng “thường xuyên” hoặc “đôi khi” tiếp xúc với nội dung dựa trên sự căm ghét, bao gồm các chủ đề như tự vẫn và tự làm hại bản thân trên một số nền tảng mạng xã hội. Sử dụng mạng xã hội quá mức cũng dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém và gây nghiện. Thậm chí, những bé gái từ 11 đến 15 tuổi thừa nhận không thể rời mắt khỏi mạng xã hội.

64% thanh thiếu niên cho biết họ “thường xuyên” hoặc “đôi khi” tiếp xúc với nội dung dựa trên sự căm ghét chụp màn hình New York Post

Chuyên gia về sức khỏe tâm thần, tiến sĩ Gregory Jantz - tác giả cuốn “Truyền thông xã hội và trầm cảm" cho biết những phát hiện của bác sĩ phù hợp với cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đang diễn ra ở thanh thiếu niên khi tiếp xúc quá nhiều với mạng xã hội. “Mạng xã hội cũng thúc đẩy các mối quan hệ độc hại và tình dục hóa giới trẻ. Việc sử dụng mạng xã hội nên là một chủ đề cho các cuộc thảo luận liên tục trong các gia đình", ông cho biết.