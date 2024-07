Sử dụng sản phẩm xanh - Lựa chọn thông thái của mẹ hiện đại

Mẹ thông thái sẽ lựa chọn gì cho gia đình?

Sản phẩm xanh, hay còn gọi là sản phẩm thân thiện với môi trường, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của gia đình mà còn góp phần gìn giữ hành tinh xanh của chúng ta. Sử dụng sản phẩm xanh có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, như sử dụng túi vải hay túi tái chế. Bên cạnh đó, các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế, như đồ chơi trẻ em, vật dụng gia đình, cũng là một lựa chọn giúp giảm thiểu lượng rác thải và tài nguyên thiên nhiên cần thiết để sản xuất ra những sản phẩm mới.

Ngoài ra, các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình cũng đang ngày càng chuyển sang hướng thân thiện với môi trường. Các loại sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng được làm từ thành phần tự nhiên, không chứa hóa chất độc hại, không chỉ an toàn cho sức khỏe mà còn giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Việc lựa chọn những sản phẩm này cho thấy sự quan tâm của các bà mẹ hiện đại đến sức khỏe của gia đình và tương lai của hành tinh. Do đó, sản phẩm có thành phần thực vật như sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng da được chiết xuất từ các loại thảo mộc, hoa quả, và tinh dầu thiên nhiên đang ngày càng được ưa chuộng. Những sản phẩm này không chỉ mang lại hiệu quả chăm sóc tốt mà còn an toàn, không gây kích ứng da, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và những người có làn da nhạy cảm.

Việc sử dụng sản phẩm xanh còn mang lại những lợi ích kinh tế không nhỏ do tính bền vững và khả năng sử dụng lâu dài. Cuối cùng, việc sử dụng sản phẩm xanh còn là cách để các bà mẹ hiện đại giáo dục con cái về ý thức bảo vệ môi trường. Trẻ em sẽ học được từ những hành động nhỏ này và hình thành ý thức, thói quen tốt từ khi còn nhỏ.

Không nằm ngoài xu hướng này, g&h đã không ngừng cải tiến và hoàn thiện, để cho ra đời bộ giải pháp g&h Goodness & Health chiết xuất từ nguồn dưỡng chất thực vật đa dạng.

Sản phẩm g&h đáp ứng nhu cầu chăm sóc gia đình cho mẹ, bảo vệ làn da cho cả gia đình

Chiết xuất từ nguồn dưỡng chất thực vật, các sản phẩm g&h đều giúp nuôi dưỡng và bảo vệ làn da hiệu quả. Đối với các sản phẩm làm sạch như sữa tắm và xà phòng rửa tay, g&h còn bổ sung thêm Phức hợp làm dịu da từ thực vật giúp làn da không bị khô căng. Bên cạnh đó, mỗi một sản phẩm đều được bổ sung các dưỡng chất khác nhau như Ceramide từ dầu Olive, Dầu hạt Chia, Phức hợp nước từ Tre… giúp nuôi dưỡng làn da căng mịn và khỏe mạnh. Điểm nổi bật có thể kể đến là dòng sản phẩm g&h Baby với cam kết 3 không: Không cay mắt, Không hương liệu và Không chứa xà phòng. Nhờ đó, bé yêu có thể vô tư tận hưởng thời gian tắm gội mỗi ngày đó.

Sản phẩm g&h có các dòng sản phẩm cụ thể sau:

g&h Goodness & Health Nourish có khả năng cải thiện độ ẩm tức thì và dưỡng da ẩm mịn nhờ vào thành phần Bơ hạt mỡ và 3 dưỡng chất từ thực vật: Phức hợp Nước từ Tre kết hợp với Glycerin thực vật, Ceramide từ Dầu Olive và dầu Hạt Chia trắng từ trang trại Nutrilite.

g&h Goodness & Health Refresh giúp mang lại làn da tươi mới cho bạn mỗi ngày nhờ tẩy sạch tế bào chết và dưỡng da mướt mịn với 3 dưỡng chất từ thực vật: Phức hợp Nước từ Tre kết hợp với Glycerin thực vật, Ceramide từ Dầu Olive và Chiết xuất trái Acerola Cherry từ trang trại Nutrilite.

g&h Goodness & Health Protect giúp làm sạch và bảo vệ làn da bạn với 3 dưỡng chất từ thực vật: Phức hợp Nước từ Chiết xuất Rau má kết hợp với Glycerin thực vật, Prebiotics từ thực vật kết hợp với Chiết xuất Hương thảo và Chiết xuất Trà xanh.

g&h Baby giúp làm sạch và dưỡng chăm làn da mỏng manh cho bé yêu với cam kết 3 KHÔNG: "Không cay mắt, Không chứa hương liệu, Không chứa xà phòng" với 3 thành phần dưỡng chất thực vật: Phức hợp Nước hoa Cúc Calendula, Ceramide từ dầu Olive, Tinh dầu hoa Cúc.

Rõ ràng, sử dụng sản phẩm xanh không chỉ là một xu hướng mà còn là một lựa chọn thông thái của các bà mẹ hiện đại. Đây là cách để các bà mẹ không chỉ chăm lo cho gia đình mình mà còn góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho thế hệ sau.

Ra đời năm 1972, g&h là một thương hiệu chăm sóc cá nhân thuộc tập đoàn Amway, đã và đang nhận được sự yêu thích của người tiêu dùng nhờ khả năng chăm sóc làn da hiệu quả. g&h hiểu rằng làn da cơ thể cũng có nhiều loại khác nhau và đều cần được chăm sóc để duy trì vẻ khỏe mạnh. Bộ giải pháp g&h hiện có 4 dòng sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu và đối tượng khác nhau: Nourish - Nuôi dưỡng da ẩm mịn, Refresh - Giúp da trông tươi mới, Protect - Bảo vệ làn da và Baby - Nâng niu làn da bé. Nhờ vậy, sản phẩm đáp ứng được nhu cầu bảo vệ và chăm sóc làn da toàn diện cho cả gia đình, để bạn an tâm tận hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng người thân yêu.