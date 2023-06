Sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đi máy bay thế nào?

Trao đổi với báo chí ngày 7.6, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, sân bay này đã thực hiện thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi máy bay theo đúng quy trình của ACV gửi tới các cảng trực thuộc ngay trong 2.6.

Cảng Tân Sơn Nhất đã thực hiện thí điểm triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay K.L

Việc thực hiện thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được triển khai tại các quầy làm thủ tục, điểm kiểm tra tại cửa khởi hành và điểm kiểm tra an ninh hàng không đối với hành khách và hành lý xách tay nội địa.



Thí điểm chỉ thực hiện với hành khách tự nguyện. Nhân viên hàng không cam kết không sử dụng thông tin hành khách vào mục đích trái pháp luật và biển bảng thông báo việc chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được đặt tại quầy check-in, luồng kiểm tra an ninh hàng không và điểm boarding thí điểm.

"Từ khi triển khai thí điểm, cảng Tân Sơn Nhất ghi nhận lượng hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 qua an ninh sân bay chưa nhiều. Vì mang tính chất tự nguyện nên khi có hành khách yêu cầu thì nhân viên an ninh mới thực hiện. Các nhân viên an ninh thao tác kiểm tra rất chuyên nghiệp, nhanh và không gặp khó khăn nào. Tính đến thời điểm này, mới có gần 200 hành khách thực hiện thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay cho giấy tờ tùy thân khi đi máy bay" - đại diện Cảng Tân Sơn Nhất thông tin.

Lãnh đạo sân bay nhộn nhịp nhất cả nước cũng lưu ý các trường hợp bất thường. Qua quan sát, nếu nhân viên kiểm soát an ninh hàng không thấy hành khách có biểu hiện không bình thường như hành vi, thái độ, trang phục, hành lý… thì thực hiện theo các bước:

Bước 1: Kiểm tra boarding pass của hành khách. Nếu phát hiện hành khách trong danh sách đen thì thực hiện theo quy trình về việc phát hiện hành khách nằm trong danh sách đen. Nếu boarding pass của hành khách bình thường, hành khách không thuộc diện danh sách đen, hành khách bay trên chuyến bay chuyên khoang, chuyên cơ, nhân viên kiểm soát an ninh thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 2: Đề nghị hành khách tự mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách và bật chức năng "Xác minh ứng dụng qua QR code" trong mục "Cá nhân"; sau đó, yêu cầu hành khách quay lại "Trang chủ" để tạo QR code định danh điện tử.

Bước 3: Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của mình sau đó thực hiện quét mã QR code trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của hành khách để xác định ứng dụng VNeID của hành khách.

Nếu không quét được mã QR code trên ứng dụng VNeID của hành khách (do lỗi mạng đường truyền, thiết bị điện tử trục trặc…), nhân viên an ninh sẽ yêu cầu hành khách xuất trình một trong số các loại giấy tờ tùy thân đi tàu bay khác để kiểm tra bổ sung. Nếu hành khách không xuất trình được giấy tờ tùy thân hợp lệ, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không sẽ từ chối hoàn thành thủ tục kiểm tra an ninh.

Bước cuối cùng là thực hiện đối chiếu trực quan ảnh của hành khách trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với hành khách và đối chiếu trực quan thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Phía Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo hành khách trong giai đoạn thí điểm, không nên quá ỷ lại vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 bởi trường hợp điện thoại gặp vấn đề trục trặc hoặc thông tin chưa khớp mà không có căn cước công dân sẽ không thể xử lý thông tin để lên máy bay. Do đó, hành khách vẫn nên đề phòng, mang theo giấy tờ tùy thân theo đúng quy định.

Đặc biệt, các gia đình có con nhỏ cần lưu ý mọi giấy tờ phải được đóng dấu đỏ. An ninh sân bay không chấp nhận các loại giấy tờ tùy thân như giấy khai sinh bản photo mà không có con dấu xác nhận của đơn vị công chứng sao y bản chính.