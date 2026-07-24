Sự ghi nhận từ tổ chức đầu ngành: StarFOOD nhận Bằng khen Hiệp hội Sữa Việt Nam

Sự ghi nhận từ tổ chức đầu ngành không chỉ là niềm tự hào đối với StarFOOD, mà còn là dấu mốc ý nghĩa trên hành trình kiên định theo đuổi sứ mệnh mang đến các giải pháp dinh dưỡng chuẩn chuyên gia, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng.

Khẳng định vị thế bằng những giá trị bền vững

Bằng khen được trao như sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ của StarFOOD trong việc theo đuổi các giá trị dinh dưỡng khoa học, nâng cao chất lượng sản phẩm và đồng hành cùng sự phát triển của ngành sữa Việt Nam.

Ban lãnh đạo StarFOOD nhận Bằng khen từ Hiệp hội Sữa Việt Nam

Đây là dấu mốc ý nghĩa dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của StarFOOD trên hành trình phát triển thương hiệu. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp luôn kiên định với triết lý "Lấy chất lượng làm nền tảng - Lấy khoa học làm kim chỉ nam", từng bước xây dựng các dòng sản phẩm dinh dưỡng như Endolac Gold, Luralac Gold và Diamond Nutrient Kid.

Đằng sau mỗi sản phẩm là sự đầu tư nghiêm túc cho nghiên cứu, lựa chọn nguồn nguyên liệu chất lượng cùng quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ theo các tiêu chuẩn quốc tế. Việc hợp tác với các nhà máy sản xuất uy tín, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015 và ISO 22000:2018 đã tạo nền tảng vững chắc để StarFOOD mang đến những giải pháp dinh dưỡng an toàn, chất lượng và phù hợp với nhu cầu của người Việt Nam.

Đặc biệt, việc ra mắt sản phẩm mới ngay trong khuôn khổ sự kiện tiếp tục thể hiện định hướng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm của StarFOOD, nhằm mang đến những giải pháp dinh dưỡng khoa học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các gia đình Việt.

Dấu ấn từ hành trình phụng sự sức khỏe cộng đồng

Phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội là định hướng xuyên suốt trong chiến lược của StarFOOD. Bên cạnh việc đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, doanh nghiệp chú trọng hợp tác với các chuyên gia, tổ chức hội thảo khoa học trong nhằm cập nhật những thành tựu dinh dưỡng tiên tiến, từ đó mang đến các sản phẩm phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người Việt.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, StarFOOD luôn miệt mài gieo mầm nhân ái thông qua hàng loạt dự án cộng đồng thiết thực, mang nguồn dinh dưỡng thiết thực đến với trẻ em vùng cao, các hoàn cảnh khó khăn và những khu vực còn thiếu thốn điều kiện chăm sóc sức khỏe. Tinh thần sẻ chia và cam kết phát triển bền vững này chính là chất keo kết dính bền chặt nhất giữa StarFOOD và cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của StarFOOD trong hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm dinh dưỡng và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Theo ông, đây là những yếu tố góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành sữa Việt Nam.

PGS-TS Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Đặc biệt, thành tích 3 năm liên tiếp ghi danh Top 5 Thương hiệu mạnh quốc gia tiếp tục cho thấy sức bật của StarFOOD trên thị trường, đồng thời phản ánh sự tin tưởng ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm và định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Tiếp tục hành trình mang dinh dưỡng chuẩn chuyên gia đến với người Việt

Bằng khen từ Hiệp hội Sữa Việt Nam là sự ghi nhận cho những thành quả mà StarFOOD đã nỗ lực xây dựng trong suốt gần 1 thập kỷ qua, đồng thời là nguồn động lực để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Đại diện StarFOOD chia sẻ: "Chúng tôi xem đây là niềm vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm để tiếp tục hoàn thiện hơn mỗi ngày. StarFOOD sẽ không ngừng đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới sản phẩm, mở rộng hợp tác cùng các chuyên gia và tổ chức uy tín nhằm mang đến những giải pháp dinh dưỡng chất lượng, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và đồng hành cùng sự phát triển của ngành sữa Việt Nam".

Toàn cảnh Hội nghị Khách hàng StarFOOD "Vững nội lực - Chạm vinh quang".

Là thành viên chính thức của Hiệp hội Sữa Việt Nam, StarFOOD luôn tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, kết nối cùng cộng đồng doanh nghiệp ngành sữa và chung tay thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành dinh dưỡng Việt Nam.

Trên hành trình phía trước, StarFOOD sẽ không ngừng đổi mới để mang đến những giải pháp dinh dưỡng chất lượng cho người Việt. Sự ghi nhận của Hiệp hội Sữa Việt Nam hôm nay không chỉ là niềm tự hào của StarFOOD, mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi hành trình phụng sự sức khỏe cộng đồng, lan tỏa những giá trị dinh dưỡng khoa học và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành sữa Việt Nam.

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Công ty cổ phần Kinh doanh Thực phẩm StarFOOD

Địa chỉ: Tầng 1-B9, Khu đô thị Đại Kim - Định Công, phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Định Công, TP.Hà Nội

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