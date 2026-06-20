Sứ giả đưa cà phê arabica Sơn La sang Bỉ tranh tài World Brewers Cup 2026

Không gian cà phê arabica Sơn La: Chạm vị Tây Bắc - Vươn tầm thế giới diễn ra trong không gian sang trọng tại khách sạn 5 sao Dusit Le Palais, trên phố Từ Hoa, P.Tây Hồ thu hút rất đông cộng đồng người sành cà phê, doanh nhân, nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, các nhà nghiên cứu về cà phê.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt giới thiệu cà phê arabica Sơn La đến khách mời tại sự kiện ẢNH: MINH THU

Ông Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết từ 278 ha cà phê ban đầu, đến nay địa phương này xây dựng thành công 33.628 ha cà phê arabica, trong đó có hơn 1.120 ha đạt tiêu chuẩn cà phê đặc sản. Nhờ áp dụng nghiêm ngặt các chứng nhận quốc tế (RA, UTZ, 4C), thương hiệu cà phê arabica Sơn La đã có mặt tại Mỹ, Úc, New Zealand và đang tiếp tục chinh phục thị trường khó tính, cao cấp khác.

Cũng tại sự kiện, UBND tỉnh Sơn La đã công bố: anh Trần Đức Thắng, Trưởng bộ phận pha chế cà phê, Khách sạn Capella Hà Nội, bằng kiến thức chuyên sâu, kỹ năng pha chế xuất sắc đã giành ngôi vị quán quân Cuộc thi Vietnam National Brewers Cup 2025. Anh Trần Đức Thắng đồng thời là sứ giả đưa cà phê arabica Sơn La tham gia World Brewers Cup 2026 tại Bỉ.

Sơn La đang có vùng trồng 33.628 ha cà phê arabica ẢNH: MINH THU

World Brewers Cup 2026 là Giải vô địch pha chế cà phê thủ công thế giới - đây là một trong những cuộc thi quốc tế danh giá nhất trong ngành cà phê đặc sản. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh nghệ thuật pha chế cà phê bằng phương pháp thủ công thông qua kỹ thuật điêu luyện, sự am hiểu về khoa học cảm quan và khả năng dẫn dắt câu chuyện từ những người trực tiếp pha chế cà phê.

Tại World Brewers Cup năm nay, đại diện của cộng đồng cà phê Việt Nam sẽ tham gia tranh tài với các nhà pha chế cà phê đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mở đường đưa cà phê arabica Sơn La vào EU

Ông Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nhấn mạnh việc đưa "sứ giả" đem chuỗi sản phẩm cà phê đặc sản sang Bỉ lần này không chỉ là một hoạt động quảng bá đơn thuần mà là sự kiện hướng đến mục tiêu kết nối các tập đoàn lớn đầu tư, thúc đẩy công nghiệp chế biến sâu tại địa phương.

Trong tháng 10, UBND tỉnh Sơn La chuẩn bị tổ chức lễ hội cà phê lần thứ hai, với nhiều hoạt động khẳng định bản sắc và quyết tâm đưa ngành cà phê phát triển bền vững, khẳng định vị thế thủ phủ cà phê arabica lớn nhất cả nước và mở đường đưa loại cà phê đặc sản này chinh phục thị trường cao cấp các nước Liên minh châu Âu (EU).

Theo Bộ Công thương và Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 927.000 tấn cà phê, trị giá 4,23 tỉ USD.