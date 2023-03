'Sứ giả nhạc dân tộc' Hương Thanh Hẹn ở Sài Gòn cùng Nguyên Lê, Đức Trí...

Trò chuyện với Thanh Niên trước khi về VN Hẹn ở Sài Gòn, diễn ra vào tối 18.3 tại Nhà hát VOH Music One, TP.HCM, ca sĩ Hương Thanh cho biết chị vừa thấy hạnh phúc lẫn may mắn khi lần đầu tiên được làm chương trình mà có 3 nhạc sĩ mà chị quý mến, nể trọng cùng biểu diễn: Nguyên Lê, Franck Tortiller, Đức Trí. Với nghệ sĩ Nguyên Lê, như chị chia sẻ, sau giai đoạn kết hợp cùng nhau trong các album Tales from Viet-nam, Moon & wind, Dragonfly, Mangustao, Fragile beauty và biểu diễn khắp nơi, mỗi người đều có những dự án riêng trên hành trình âm nhạc của mình. Nhạc sĩ Franck Tortiller từng thực hiện album Sài Gòn, Saigon cùng chị. Còn Đức Trí là "nhạc sĩ mà tôi rất nể vì những gì Trí đã làm và dành cho âm nhạc, nhất là âm nhạc dân tộc", chị nói. Và live show Hương Thanh - Hẹn ở Sài Gòn (thuộc chuỗi chương trình nghệ thuật Musique de Salon do Gia Định Audio và nhạc sĩ Đức Trí sản xuất) là dịp hiếm hoi chị được gặp và biểu diễn cùng những người cộng tác lâu năm với chị tại chính nơi mình được sinh ra (cùng Nguyên Lê, Franck Tortiller còn có các nghệ sĩ nhạc Jazz từ Pháp về: Kengo Saito, Patrice Heral và Thanh Tân của VN).



Hương Thanh NSCC

Từng làm việc với Đức Trí (thu thanh và kết hợp trong một vài dự án âm nhạc truyền thống cho Đài phát thanh Pháp - Radio France) nhưng đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Hương Thanh và nhạc sĩ Đức Trí biểu diễn với nhau, cũng như chuẩn bị cho dự án thu thanh những bài dân ca, nhạc cổ truyền trong thời gian tới. Đức Trí cho biết nghệ sĩ Hương Thanh sẽ biểu diễn những bài được yêu thích trong các đĩa nhạc thu với Nguyên Lê như Lý ngựa ô, Dạ cổ hoài lang… với chất Jazz pha cổ, hoặc từ đĩa nhạc Sài Gòn với Franck Tortiller những bài hát thời kỳ đầu của tân nhạc VN như Làng tôi, Khúc nhạc dưới trăng… nhưng được dàn dựng và phối khí qua con mắt của các nhạc sĩ người Pháp (khi họ tìm được sự tương đồng giữa âm nhạc VN thời đầu và âm nhạc Pháp ngày xưa). Chị cũng sẽ trình diễn cùng với Đức Trí và nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng những bài dân ca mộc mạc đậm chất truyền thống…

Nguyên Lê Hòa Bình

Đức Trí Louis Vũ

Nghệ sĩ Hương Thanh (là con gái của nghệ sĩ Hữu Phước và là em gái ca sĩ Hương Lan) được xem là sứ giả của âm nhạc truyền thống VN tại châu Âu. Với những đóng góp của mình, chị đã nhận giải thưởng Prix Musiques du Monde do Đài phát thanh Pháp France Musique trao tặng. Chị cho biết các album nhạc dân tộc của mình hiện có mặt ở hầu hết các thư viện cũng như nơi giới thiệu văn hóa truyền thống VN tại Pháp.