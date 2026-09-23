Sự khác biệt giữa xác thực gương mặt trên iPhone và thiết bị Android

Dù đều cung cấp khả năng mở khóa sinh trắc học rảnh tay nhanh chóng, công nghệ Face ID trên iPhone và Face Unlock trên các dòng máy Android lại có độ tin cậy và an toàn chênh lệch. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ hệ thống của Apple được xây dựng hoàn toàn dựa trên phần cứng chuyên biệt, trong khi tính năng nhận diện khuôn mặt trên phần lớn điện thoại Android hiện nay chỉ vận hành dựa vào các thuật toán phần mềm.

Giải mã lý do Face ID bảo mật hơn đa số điện thoại Android

Kể từ khi ra mắt trên iPhone X để thay thế Touch ID, hệ thống camera TrueDepth của Apple đã sử dụng cơ chế chiếu các điểm sáng nhỏ để lập bản đồ 3D kết hợp chụp ảnh hồng ngoại, chuyển hóa dữ liệu thành mã số khuôn mặt độc nhất lưu trữ an toàn trên máy.

Nhờ đối chiếu mô hình 3D thay vì điểm ảnh phẳng, Face ID hoạt động chính xác trong bóng tối, khi người dùng đội mũ hay đeo kính râm, đồng thời có tính năng nhận biết sự chú ý để ngăn mở khóa lúc đang ngủ với tỷ lệ nhận diện sai chỉ 1 trên 1 triệu. Ngược lại, Face Unlock trên các dòng máy Android giá rẻ hoặc tầm trung chỉ sử dụng camera selfie thông thường để đối chiếu hình ảnh 2D phẳng, không có dữ liệu chiều sâu hay cảm biến hồng ngoại nên dễ gặp trục trặc khi thiếu sáng.

Hình minh họa công nghệ xác thực Face ID trên iPhone ẢNH: CHATGPT

Theo thử nghiệm từ năm 2022 của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which? tại Anh trên 208 mẫu máy Android, có tới 133 thiết bị (chiếm 64%) từ các thương hiệu phổ biến đã bị đánh lừa bởi một bức ảnh in 2D. Trước thực trạng đó, Which? khuyến nghị người dùng các dòng điện thoại này nên chuyển sang dùng cảm biến vân tay hoặc mật mã thay vì nhận diện khuôn mặt cơ bản.

Dù vậy, một số mẫu máy cao cấp gần đây như Samsung Galaxy S26 và các dòng Google Pixel là ngoại lệ hiếm hoi không bị ảnh hưởng; trong đó tính năng Face Unlock từ dòng Pixel 8 trở lên được xếp hạng sinh trắc học cấp 3 cao nhất trên Android nhờ học máy nâng cao vận hành bởi chip Tensor, hỗ trợ mở khóa cả các ứng dụng ngân hàng.

Sự khác biệt cốt lõi giữa hệ sinh thái phần cứng 3D và thuật toán 2D lý giải vì sao Face ID của Apple vẫn là chuẩn mực an toàn vượt trội, được chấp nhận rộng rãi cho các giao dịch thanh toán và đăng nhập ứng dụng. Người dùng coi trọng tính năng bảo mật cần cân nhắc kỹ bản chất của từng công nghệ để lựa chọn phương thức khóa máy phù hợp cho thiết bị của mình.