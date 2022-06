Sự kiện Summer Game Fest mang đến những thông tin gì mới?

Theo Engadget, sự kiện giới thiệu trò chơi Summer Game Fest 2022 vừa diễn ra vào ngày 9.6 trong gần 2 giờ, mang lại nhiều tin tức về các trò chơi sắp ra mắt, đồng thời phô diễn những đoạn trailer về chúng.

Trước khi sự kiện diễn ra, người dẫn chương trình của Summer Game Fest, Geoff Keighley, thông báo rằng người hâm mộ không nên mong đợi quá nhiều về sự kiện. Và thực sự, Game Fest không có nhiều tiết lộ lớn, ngoài bản làm lại trên PlayStation 5 của The Last of Us, đã bị rò rỉ trước khi sự kiện bắt đầu.

Nhưng Summer Game Fest cũng mang đến một vài điều bất ngờ và lối chơi mới cho các tựa game lớn sắp ra mắt.

Một trò chơi Aliens sắp ra mắt vào năm sau

Một trò chơi mới của thương hiệu Aliens đã được công bố. Nhà phát triển Tindalos Interactive đã giới thiệu Aliens: Dark Descent, với mô tả đây là một trò chơi theo phong cách hành động theo đội hình, người chơi sẽ chỉ huy một nhóm quân đội Colonial Marines chống lại Xenomorph và một kẻ thù mới chưa xác định. Trò chơi dự kiến phát hành trên hệ máy PlayStation và Xbox thế hệ cũ và mới, cùng với PC, vào năm 2023.

Lối chơi mới đến từ The Callisto Protocol

Một đoạn trailer cho The Callisto Protocol đã được công bố, một trò chơi kinh dị sinh tồn do Striking Distance Studios thực hiện, với các thành viên từng phát triển Dead Space. Sự kiện đã cho người xem cái nhìn sâu hơn về lối chơi.

The Callisto Protocol dường như hướng nhiều đến phong cách kinh dị sinh tồn của Dead Space, đây được xem như phiên bản kế nhiệm về mặt tinh thần của Dead Space. Với những con quái vật, vũ khí mạnh mẽ như những máy cắt plasma và hình ảnh động đầy ghê rợn cho nhân vật. Trò chơi sẽ ra mắt vào ngày 2.12.

Cấp độ mới đến từ Call of Duty: Modern Warfare II

Call of Duty: Modern Warfare II sẽ phát hành vào ngày 28.10 và Summer Game Fest đã làm sáng tỏ hơn một chút về trò chơi. Đoạn video trò chơi dài gần 8 phút mang đến cái nhìn về một màn chơi có tên là Dark Water, cho thấy lực lượng Task Force 141 đang làm nhiệm vụ xâm nhập vào một giàn khoan dầu ở vịnh Mexico để ngăn chặn một tên lửa có thể gây ra cuộc xung đột toàn cầu. Video đã làm nổi bật khả năng xử lý những chi tiết liên quan đến nước và gió của trò chơi.

Flashback quay trở lại sau 30 năm

Flashback từng gây tiếng vang vào năm 1992 và 30 năm sau khi phát hành, nó sẽ có phần tiếp theo. Trò chơi đang được phát triển bởi studio Microids của Pháp và dường như sẽ xuất hiện trên hệ máy chơi game Xbox và PlayStation thế hệ mới, Steam và Nintendo Switch vào cuối năm 2022.

Fort Solis - như sự kết hợp giữa Dead Space và Moon

Fort Solis, một trò chơi mới được công bố từ studio độc lập Fallen Leaf. Được miêu tả là một tựa game kinh dị đến nghẹt thở, như một sự kết hợp giữa Dead Space và Moon của Duncan Jones. Với lối chơi tường thuật có nhịp độ nhanh lấy bối cảnh khai thác trên sao Hỏa xa xôi. Đoạn trailer đã tiết lộ tựa game sẽ được phát hành trên Steam.

Routine lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2012, hứa hẹn mang đến cho người chơi một không khí kinh dị rùng rợn trên một con tàu vũ trụ có nhiều robot nguy hiểm. Sau đó, nó đã bị trì hoãn từ năm này qua năm khác vì đội ngũ phát triển chưa có nhiều kinh nghiệm và cần nhiều nỗ lực để hoàn thành. Giờ đây Routine đã tung ra một đoạn giới thiệu mới, cho biết sẽ xuất hiện trên PC, Xbox Series X và S, Xbox One và Xbox Game Pass vào một ngày chưa xác định.

Stormgate - tựa game RTS mới của những cựu nhân viên Blizzard

Frost Giant Studios được thành lập bởi các nhà phát triển cũ của Blizzard, từng làm việc trên loạt trò chơi chiến lược thời gian thực StarCraft và Warcraft. Studio này vừa tiết lộ tựa game đầu tiên của mình, một RTS khoa học viễn tưởng có tên Stormgate.

Stormgate được cho là trò chơi theo công thức RTS cổ điển đúng “chuẩn”. Nhưng nó dễ tiếp cận hơn và được chơi miễn phí mà có cơ chế pay-to-win hoặc token tiền điện tử.

Highwater - ngày tận thế với giao diện “dễ thương”

Nhà phát triển Golf Club: Wasteland đã công bố Highwater, một trò chơi chiến lược phiêu lưu lấy bối cảnh một thế giới bị tàn phá bởi sự biến đổi khí hậu khắc nghiệt. Tại Game Fest, trò chơi mang đến một đoạn giới thiệu đầy màu sắc nhưng nội dung khá “u sầu” về một thành phố ngập lụt có tên là Alphaville, giới thiệu các phần khám phá của trò chơi và chiến đấu theo lượt.

Marvel’s Midnight Suns sẽ đến vào đầu tháng 10

Marvel’s Midnight Suns của nhà phát triển Firaxis Games đã được công bố vào năm ngoái tại Gamescom đã có ngày phát hành chính thức vào ngày 7.10. Đây là một trò chơi nhập vai chiến thuật lấy bối cảnh mặt tối của vũ trụ Marvel.

Naughty Dog bị rò rỉ tin tức và giới thiệu dự án mới

Tin tức lớn của Naughty Dog thực sự đã bị rò rỉ trước Summer Game Fest: hãng sẽ phát hành phiên bản làm lại của The Last of Us Part I cho PlayStation 5 vào ngày 2.9 và một phiên bản dành cho PC đang được phát triển.

Nhưng nó cũng giới thiệu một dự án mới: một trò chơi tập trung vào nhiều người chơi có quy mô lớn như các tựa game một người chơi và có một cốt truyện “rất độc đáo”.

Dự án được khởi đầu dưới dạng chế độ nhiều người chơi The Last of Us Part II. Sau đó, nó được mở rộng thành một trò chơi độc lập, nhưng đến nay vẫn chưa được đặt tên. Lấy bối cảnh ở San Francisco thời hậu tận thế và có “một dàn nhân vật hoàn toàn mới”. Hiện tại Naughty Dog chỉ tiết lộ một số ít thông tin, nhiều tin tức hơn được hứa hẹn sẽ đến vào năm sau.