Sứ mệnh Artemis 2 phá kỷ lục về khoảng cách với trái đất

Hình ảnh truyền về từ tàu vũ trụ Orion vào rạng sáng nay (7.4) giờ Việt Nam

Đội ngũ Artemis 2 của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phá kỷ lục về khoảng cách với trái đất được sứ mệnh Apollo 13 năm 1970 nắm giữ suốt 56 năm qua.

Cụ thể, tàu vũ trụ Orion đã đưa các phi hành gia Mỹ Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và phi hành gia Canada Jeremy Hansen đến điểm xa nhất trong hành trình lần này là 406.771 km cách trái đất, xa hơn khoảng 6.626 km so với kỷ lục của sứ mệnh Apollo 13.

"Vì tất cả nhân loại, các bạn đã vượt qua ranh giới đó", AFP dẫn lời phi hành gia Canada Jenni Gibbons phát biểu từ trung tâm điều khiển sứ mệnh ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ). Bà Gibbons là phi hành gia dự bị, sẽ thay thế đồng nghiệp Hansen trong trường hợp ông không thể tham gia.

Phi hành gia Hansen nói thời khắc kỷ lục trên là nhằm "thách thức thế hệ hiện tại và kế tiếp, đảm bảo rằng kỷ lục này sẽ không kéo dài".

Hiện phi hành đoàn đã bước vào nhiệm vụ kéo dài hơn 6 giờ nhằm quan sát và ghi chép bề mặt mặt trăng, mang đến góc nhìn trực tiếp của con người đối với những đặc điểm vốn chủ yếu được biết đến qua hình ảnh do robot chụp.

Tàu vũ trụ tạm thời mất liên lạc với trái đất

Giai đoạn quan sát trong chuyến bay lượn quanh mặt trăng sẽ kéo dài đến khoảng 8 giờ 20 sáng 7.4 (giờ Việt Nam). Trong thời gian này, có khoảng 40 phút phi hành đoàn mất liên lạc với trung tâm điều khiển tại Houston.

"Đó sẽ là khoảnh khắc phấn khích theo kiểu hơi có chút rùng rợn, khi họ di chuyển ra phía sau mặt trăng", AFP dẫn lời giáo sư Derek Buzasi chuyên về thiên văn học và vật lý thiên văn của trường Đại học Chicago (Mỹ).

Ngay sau khi phá kỷ lục về khoảng cách, các phi hành gia trên tàu cũng tiến hành việc đặt tên cho 2 hố va chạm ở phần khuất của mặt trăng.

Tên đầu tiên là Integrity, biệt danh của tàu vũ trụ lần này. Tên thứ hai là Carroll, nhằm tưởng nhớ người vợ quá cố của phi hành gia đảm nhiệm vai trò chỉ huy Reid Wiseman.

Gần đến cuối chuyến bay quanh, các phi hành gia chứng kiến kiến hiện tượng nhật thực, khi mặt trời bị mặt trăng che khuất.