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Thế giới

Sứ mệnh quan trọng đặt vào chuyến nghiên cứu băng tan ở Greenland

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Một nhóm gồm 80 nhà khoa học và thủy thủ quốc tế trong tuần này sẽ lên tàu nghiên cứu đến Greenland nhằm tìm hiểu về tác động và rủi ro từ băng tan.

Hãng tin Reuters ngày 15.7 cho hay sứ mệnh nghiên cứu sẽ kéo dài 5 - 6 tuần, khởi hành từ Anh đến đảo Greenland thuộc Đan Mạch. Các nhà khoa học nhấn mạnh chuyến nghiên cứu còn đóng vai trò quan trọng trong thời điểm Anh và các nước Tây Âu vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 6.

Mục đích của chuyến đi nhằm tìm hiểu xem liệu băng tan nhanh có làm phá vỡ hệ thống dòng hải lưu quan trọng ở Đại Tây Dương và tác động đến khí hậu châu Âu hay không.

Sứ mệnh quan trọng đặt vào chuyến nghiên cứu băng tan ở Greenland- Ảnh 1.

Các khối băng tan trôi nổi trên vùng biển gần thành phố Nuuk, Greenland hồi tháng 1

ẢNH: REUTERS

"Những đợt nắng nóng ở Anh và châu Âu trong vài tháng qua đã thực sự cho thấy chúng ta khó có thể thích ứng với ngay cả những thay đổi khá nhỏ của khí hậu", bà Kelly Hogan - nhà địa vật lý biển thuộc Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh (BAS), đơn vị dẫn đầu sứ mệnh nghiên cứu trên - cho biết.

Chuyến đi là một phần của dự án trị giá 20 triệu bảng Anh mang tên GIANT và sẽ nghiên cứu quá trình các sông băng tan chảy, vỡ vụn vào đại dương và những tác động của hiện tượng này.

Các nhà khoa học lo ngại lượng nước ngọt khổng lồ từ băng tan có thể làm gián đoạn hệ thống dòng hải lưu luân chuyển, vốn đóng vai trò điều hòa khí hậu châu Âu. Điều này có thể dẫn đến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn và làm nước biển dâng cao.

Thuyền trưởng Matt Neill của chuyến đi nêu trên cho biết: “Rất nhiều sông băng đang rút đi cực kỳ nhanh, nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Do đó, việc chúng tôi thu thập dữ liệu và cải thiện các mô hình dự báo trong giai đoạn đầy biến động này lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết".

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