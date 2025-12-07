Sự nghiệp của Anh Tú Atus ra sao sau 6 năm kết hôn với Diệu Nhi?

Anh Tú Atus từng sợ không thể hiện được vai hoàng tử

Bên cạnh âm nhạc, Anh Tú Atus cũng là cái tên quen thuộc ở lĩnh vực điện ảnh khi anh sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng. Sau một năm vắng bóng, Anh Tú Atus tái xuất với vai hoàng tử Thân Đức trong Hoàng tử quỷ.

Sau phim Siêu lừa gặp siêu lầy và Gặp lại chị bầu, Anh Tú Atus thử sức với vai phản diện trong Hoàng tử quỷ Ảnh: FBNV

Trong phim, Anh Tú Atus vào vai phản diện, đối đấu với Lương Thế Thành để tìm kiếm phương pháp tái sinh cho quỷ xương cuồng. Ông xã của Diệu Nhi thừa nhận đây là một vai diễn rất khó với mình. "Lúc tôi đọc kịch bản, câu đầu tiên tôi hỏi Diệu Nhi là "bây giờ vai này diễn làm sao?". Tôi cũng không biết mình làm được không vì nhân vật này rất khó, không chỉ phải truyền tải được ý đồ của câu chuyện mà làm sao để truyền tải được hết tính cách của nhân vật. Tôi cảm ơn đạo diễn và nhà sản xuất cho mình tự do phát triển nhân vật", anh nói. Sau thời gian suy nghĩ, Anh Tú Atus nhận ra hoàng tử Thân Đức không chỉ có sự tàn bạo, hiểm độc mà ẩn sâu bên trong còn là một tâm hồn khao khát tình yêu thương từ cha mẹ. Chính điều này giúp anh và nhân vật kết nối được với nhau.

Anh Tú Atus phải tuân theo chế độ tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt để vóc dáng chuẩn khi lên phim Ảnh: FBNV

Để hoàn thành vai diễn này, Anh Tú Atus cũng duy trì tính cách, tâm trạng của nhân vật Thân Đức ngay trong lúc giải lao thay vì thoát vai. Đồng thời, anh và Lương Thế Thành cũng tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt để giữ được vóc dáng đẹp nhất khi lên phim.

Song song với phim ảnh, Anh Tú Atus còn được yêu mến nhờ tham gia Running Man Vietnam mùa 3. Sự lém lỉnh, hài hước và không ngại lăn xả khiến mỗi tình huống mà anh xuất hiện đều làm khán giả bật cười. Khi nhận xét về Anh Tú Atus, Trấn Thành cho biết đàn em là người tinh nghịch và thường nghĩ ra những trò độc lạ trong lúc chơi games. Còn đối với Quang Tuấn, ông xã của Diệu Nhi là người sống tình cảm và biết cách đối nhân xử thế với những người trong nghề.

Ngoài sự nghiệp thành công, Anh Tú Atus còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Diệu Nhi. Cả hai luôn đồng hành với nhau trong cuộc sống và công việc. Trong buổi ra mắt phim Hoàng tử quỷ, Diệu Nhi âm thầm đến ủng hộ ông xã.