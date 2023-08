Sự nghiệp điện ảnh và tình trường của ngôi sao Chris Pine

Chris Pine tốt nghiệp Đại học California, Berkeley năm 2002 với bằng cử nhân văn học, sau đó theo học tại Nhà hát Nhạc viện Mỹ ở San Francisco.

Ngôi sao phim Don't Worry Darling đã chia tay nữ diễn viên Annabelle Wallis vào năm 2022 sau 4 năm bên nhau.

Ngôi sao Hollywood Chris Pine PEOPLE

Nam diễn viên luôn cố gắng giữ kín đời sống tình cảm của mình. Anh nói với tờ The Hollywood Reporter vào tháng 1.2014 rằng những mối quan hệ lãng mạn ấy là "điều mà tôi thực sự không muốn nói đến".

Tuy nhiên, thật khó để giữ bí mật tình yêu. Chris Pine đã hẹn hò với một số nữ diễn viên và người mẫu trong suốt nhiều năm qua.

Annabelle Wallis

Chuyện tình lãng mạn của Chris Pine với Wallis được chú ý vào tháng 3.2018, khi họ bị phát hiện đi cùng nhau tại sân bay Heathrow ở London. Tháng sau, họ ăn tối ở Malibu, California.

Annabelle Wallis PEOPLE

Cặp đôi xác nhận chuyện tình cảm của họ vào mùa hè năm đó, Họ từng đi nghỉ trên du thuyền ở Ý với bố mẹ của Pine vào tháng 8.2018.

Là một người mẫu kiêm diễn viên, Annabelle Wallis nổi tiếng với vai diễn trong The Mummy và Peaky Blinders. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay vào tháng 3.2022, theo People.

Sofia Boutella

Chris Pine và bạn diễn Sofia Boutella cùng đóng trong Star Trek Beyond. Cả hai bắt đầu mối quan hệ vào tháng 9.2016, khi Boutella thể hiện sự ủng hộ dành cho Pine tại buổi ra mắt bộ phim nhận đề cử giải Oscar Hell or High Water do anh đóng chính.

"Với con người đặc biệt mà tôi yêu quý này tại buổi ra mắt Hell Or High Water ở London. Rất tự hào về anh ấy!", cô chú thích cho bức ảnh đen trắng của họ.

Chris Pine và Sofia Boutella PEOPLE

Vào tháng 4.2017, một nguồn tin nói với People rằng cặp đôi đã cùng nhau tham dự bữa tiệc âm nhạc tại Coachella, California cùng với hai người bạn thân của Pine là Patrick J.Adams và Troian Bellisario.

Một nguồn tin khác cho biết Pine đã hành động "hào hiệp" với Boutella. Nhưng mối quan hệ của họ chưa bao giờ được xác nhận.

Vail Bloom

Tháng 5.2015, Pine được phát hiện cùng với nữ diễn viên truyền hình Vail Bloom, từng đóng vai Heather Stevens trong The Young and the Restless, nhờ đó cô đã giành được đề cử Daytime Emmy.

Nữ diễn viên Vail Bloom PEOPLE

Cặp đôi được bắt gặp trong buổi hẹn hò ăn trưa lãng mạn ở Hollywood và bị chụp ảnh đang hôn nhau ngoài trời.

Sau đó, họ đi dạo và mua sắm quanh thị trấn cùng nhau. Đại diện của Pine không bình luận về tình trạng mối quan hệ của cặp đôi vào thời điểm đó.

Zoë Kravitz

Trước khi hẹn hò với Bloom, Pine đã có mối quan hệ với nữ diễn viên phim Batwoman - Zoë Kravitz. Cặp đôi lần đầu tiên được nhìn thấy bên nhau vào tháng 9.2014 tại buổi hòa nhạc Coldplay. Vài tháng sau, họ tổ chức tiệc tối tại hộp đêm Tao trong khuôn khổ Liên hoan phim Sundance.

Chris Pine và Zoë Kravitz PEOPLE

Lần cuối cả hai được nhìn thấy cùng nhau là tại bữa tiệc tối trước giải Oscar ở nhà hàng Madeo, Beverly Hills, California.

Iris Björk Jéhannesdéttir

Iris Björk Jéhannesdéttir IMDb

Pine cũng từng hẹn hò với người mẫu Iceland Iris Björk Jéhannesdéttir. Cặp đôi đã trao nhau nụ hôn trong kỳ nghỉ ở Paris vào tháng 11.2013. Hai tháng sau, họ được phát hiện ở sân bay Los Angeles. Cặp đôi bên nhau cho đến đầu năm 2015.