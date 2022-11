Sự nghiệp kỳ lạ của “gã khổng lồ” trong khung gỗ đội tuyển Hà Lan

Cách đây 2 tuần, HLV Louis Van Gaal đã gây sốc cho người hâm mộ đội tuyển Hà Lan khi gạch tên thủ môn kỳ cựu Cillessen để điền tên Andries Noppert là 1 trong 3 thủ môn tham dự World Cup 2022. Không những thế, Van Gaal còn ưu ái trao cho cầu thủ cao 2m03 này suất bắt chính ngay trong trận mở màn với Senegal.

Việc truyền thông nghi ngờ về khả năng của Noppert là có lý do khi anh mới chỉ được triệu tập lên tuyển lần đầu tiên vào tháng 9.2022 và chưa từng bắt chính cho Hà Lan trước đó. Phần lớn sự nghiệp cầu thủ 28 tuổi này chỉ thi đấu cho các đội bóng hạng dưới của châu Âu. Tính tới thời điểm hiện tại, anh cũng chỉ có 52 trận ra sân trong suốt sự nghiệp thi đấu hơn 9 năm của mình.

Trước khi có trận ra mắt thành công trong màu áo đội tuyển Hà Lan, cách đây 2 năm chàng thủ môn cao kều này vẫn còn trong trạng thái thất nghiệp khi bị Dordrecht, CLB đang chơi ở giải hạng hai của Hà Lan thanh lý hợp đồng sau khi chỉ chơi vỏn vẹn 2 trận cho CLB này ở mùa giải 2019/2020.

Gia đình đã khuyên Noppert nên giải nghệ và chuyển sang làm cảnh sát để có cuộc sống ổn định hơn. Vợ Noppert cảm thấy anh không có tương lai nếu tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cầu thủ.





Bỏ ngoài tai lời khuyên ấy, Noppert vẫn kiên định với giấc mơ chơi bóng của mình. Hè 2021, anh gia nhập Go Ahead Eagles, CLB vừa mới thăng hạng Eredivisie (giải VĐQG Hà Lan). Ở mùa giải 2021/22, anh ra sân 15 trận và chiếm suất bắt chính ở Go Ahead Eagles. Phong độ ổn định cũng là lý do thuyết phục Heerenveen, CLB đã từng chiêu mộ Đoàn Văn Hậu, mang anh về vào mùa hè vừa qua với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Tại đây, Noppert tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng và được HLV Louis Van Gaal triệu tập lên đội tuyển lần đầu tiên ở tuổi 28. Từ một cầu thủ vô danh đối mặt với nguy cơ thất nghiệp, Andries Noppert đã vươn lên trở thành người gác đền số 1 của đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2022. Sau màn ra mắt để đời ở trận đấu với Senegal, người hâm mộ hi vọng Noppert sẽ tiếp tục duy trì được phong độ ổn định để trở thành chỗ dựa vững chắc đưa “Cơn lốc màu da cam” tiến sâu tại giải năm nay.