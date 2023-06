Cùng năm 2022, phim điện ảnh Alienoid: Cuộc chiến xuyên không có Kim Tae Ri chính thức công chiếu. Đáng tiếc, Alienoid không gây tiếng vang dù quy tụ dàn sao Hàn hùng hậu, còn nhân vật Yi An bị đánh giá là kém đột phá so với những vai diễn trước của mỹ nhân 9X. Hiện, Kim Tae Ri được kỳ vọng tái xuất màn ảnh nhỏ với Revenant (The Demon) (ảnh), dự kiến lên sóng cuối tháng 6 trên đài SBS. Phần 2 Alienoid cũng sắp ra mắt nửa cuối năm nay