Sự nguy hiểm từ không gian mạng - phương pháp nào hữu ích để bảo vệ trẻ?

Máy tính, thiết bị di động và internet ngày càng trở nên phổ biến với trẻ em Việt Nam. Trong hội thảo diễn ra năm 2023, đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) chia sẻ thống kê, cho thấy có tới 82% trẻ em Việt Nam trong độ tuổi 12-13 tuổi có sử dụng internet. Con số này tăng lên 93% đối với trẻ từ 14-15 tuổi.

Độ tuổi sử dụng internet còn giảm xuống sau đại dịch Covid-19. Đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững cho biết trẻ em đang bắt đầu sử dụng internet từ 6-7 tuổi. Có tới 87% trẻ 12 - 17 tuổi sử dụng internet ít nhất 1 lần/ngày.

Trẻ em tiếp xúc internet sớm nhưng chưa có đủ nhận thức, hiểu biết để tránh những mối nguy rình rập trên mạng. Theo thống kê của UNICEF năm 2021, 20% trẻ em và thiếu niên ở Việt Nam từng bị bắt nạt qua mạng, nhưng có tới 75% trong số đó không biết tìm sự trợ giúp ở đâu.

"Với trẻ em trên mạng, có rất ít nỗ lực để bảo vệ các em khỏi những mối nguy hiểm của sự lạm dụng trong thế giới kỹ thuật số hoặc để tăng cường khả năng tiếp cận nội dung an toàn trên mạng", UNICEF nhận định.

Với phần lớn phụ huynh, việc luôn luôn luôn theo sát những hoạt động của con trên mạng là không khả thi. Nhiều nội dung xấu cũng ẩn dưới video với các nhân vật hoạt hình, phim quen thuộc với trẻ em, nhưng đằng sau là những thông điệp lệch lạc.

Cũng có những phụ huynh tìm cách kiểm soát thời gian hay thiết bị trẻ em sử dụng để lên mạng bằng giải pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, điều này yêu cầu hiểu biết sâu về công nghệ để sử dụng hiệu quả.

"Hai con trai đang ở tuổi dậy thì, tôi rất muốn tìm giải pháp nào dễ dàng mà vẫn có thể hạn chế được con trước những nội dung xấu. Tuy đã Google cách chặn một số website độc hại, đọc từng bước nhưng thực sự tôi cũng không làm được", chị Lâm Ngọc, phụ huynh sống tại Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

Để phụ huynh đồng hành cùng con, một giải pháp hiệu quả, tương thích nhiều loại thiết bị, dễ sử dụng là điều rất cần thiết. Nắm bắt nhu cầu này, FPT đã đưa ra giải pháp F-Safe Go, thông qua sự hợp tác giữa FPT Telecom và Tập đoàn bảo mật F-Secure đến từ Phần Lan.

Ứng dụng F-Safe Go được thiết kế để bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa trực tuyến như virus, phần mềm độc hại, lừa đảo, và các ứng dụng theo dõi. F-Safe Go không chỉ bảo vệ máy tính mà còn hỗ trợ nhiều loại thiết bị khác nhau, bao gồm điện thoại thông minh và máy tính bảng chạy hệ điều hành iOS và Android.

Một trong những tính năng nổi bật của F-Safe Go là khả năng bảo vệ toàn diện khi duyệt web. Ứng dụng giúp ngăn chặn truy cập vào các trang web độc hại, bảo vệ thông tin cá nhân khi mua sắm trực tuyến và thực hiện các giao dịch ngân hàng.

Ngoài ra, F-Safe Go còn cung cấp tính năng VPN để mã hóa kết nối internet, đặc biệt hữu ích khi sử dụng mạng Wi-Fi công cộng. Đối với các gia đình có trẻ em, ứng dụng cung cấp công cụ kiểm soát nội dung, giúp cha mẹ tạo ra môi trường internet an toàn cho con cái.

Với tính năng "Lên lịch sử dụng internet" của Hi FPT, phụ huynh có thể dễ dàng kiểm soát thời gian con cái sử dụng mạng. Chỉ cần vài bước đơn giản trong ứng dụng, cha mẹ có thể đặt lịch tắt/mở Wi-Fi theo giờ mong muốn. Nhờ đó, trẻ sẽ không bị cuốn đi trên mạng, có thời gian để dành cho các hoạt động khác.

Với F-Safe Go, phụ huynh có thể tìm thấy giải pháp bảo mật toàn diện, đơn giản, mang lại sự an tâm khi để con cái tham gia vào không gian mạng, giúp trẻ nhỏ phát triển một cách lành mạnh trong môi trường số.

Với mục tiêu chung tay tạo dựng môi trường internet an toàn tại trường học cho sự phát triển lành mạnh và sáng tạo của trẻ em Việt Nam, trong vòng 2 tháng, FPT Telecom triển khai chiến dịch internet an toàn tới 1000 trường học trên toàn quốc.

Chiến dịch này sử dụng công nghệ Wi-Fi 6, kết hợp với ứng dụng bảo mật F-Safe Go để giúp bảo vệ trẻ em khỏi các nội dung độc hại và kiểm soát thời gian sử dụng internet. Từ tháng 8.2024, FPT Telecom đã triển khai chiến dịch internet an toàn học đường cho 1000 điểm trường tiểu học từ Bắc đến Nam. Giải pháp này giúp phụ huynh và nhà trường giám sát, bảo vệ trẻ em trong quá trình sử dụng internet.

Ngoài việc cung cấp hạ tầng mạng an toàn, FPT Telecom còn thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn mạng cho học sinh và phụ huynh thông qua các buổi hướng dẫn và tuyên truyền. Ứng dụng F-Safe Go cho phép ngăn chặn các nội dung không phù hợp và bảo vệ các thiết bị điện tử của học sinh trong môi trường học tập trực tuyến. Với những hoạt động trong chương trình, FPT Telecom sẽ cùng các trường học và địa phương để đảm bảo rằng học sinh có thể tiếp cận internet an toàn, hỗ trợ phát triển toàn diện và bảo vệ khỏi các nguy cơ tiềm ẩn từ không gian mạng.

