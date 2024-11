Sự thật bi thảm về cuộc đời Tom Cruise

Sự thống trị của Tom Cruise tại phòng vé toàn cầu giúp anh không khác gì một huyền thoại trên màn bạc. Mặc dù anh thường giữ vẻ ngoài bóng bẩy, nhưng có rất nhiều nỗi đau ẩn sau nụ cười mang tính biểu tượng của Cruise. Tuy nhiên ít ai biết quá khứ của anh bao gồm nhiều bi kịch, bắt đầu từ một tuổi thơ hỗn loạn đầy rẫy sự ngược đãi và đấu tranh.

Sự nghiệp điện ảnh của Tom Cruise bắt đầu với Endless Love năm 1981, và không mất nhiều thời gian để anh trở thành cái tên quen thuộc. Sau đó là Risky Business và các vai diễn của anh trong những bộ phim ăn khách như Top Gun, Born on the Fourth of July và Rain Man. Anh tiếp tục tỏa sáng trong suốt những năm 1990 và 2000 qua những bộ phim được giới phê bình ca ngợi như Magnolia và Jerry Maguire, cũng như những bộ phim hành động Minority Report, sau đó là loạt phim đình đám Mission Impossible. Các bộ phim của Cruise có doanh thu phòng vé hơn 10 tỉ USD trên toàn cầu.

Sự thống trị của Tom Cruise tại phòng vé toàn cầu giúp anh không khác gì một huyền thoại trên màn bạc ẢNH: B.M

Mặc dù liên tục thành công, cuộc sống cá nhân của Cruise đã trải qua nhiều cơn bão. Ngay cả những ngôi sao lớn như Tom Cruise cũng phải đối mặt với thất bại trong sự nghiệp.

Lớn lên trong gia đình nghèo khó, bị cha ngược đãi

Tom Cruise (tên khai sinh là Thomas Cruise Mapother) sinh ra tại Syracuse, New York, vào năm 1962. Cha anh, ông Thomas, là một kỹ sư điện, trong khi mẹ, Mary, là giáo viên kiêm diễn viên đầy tham vọng.

Những năm đầu đời, anh phải đối mặt với sự ngược đãi bằng lời nói và thể xác từ cha mình, người mà Cruise gọi là "kẻ bắt nạt và hèn nhát" trong cuộc phỏng vấn năm 2006 với tờ Parade. "Ông là kiểu người mà nếu có chuyện gì không ổn sẽ đá bạn. Đó là một bài học tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Ông ấy đang ru bạn ngủ, khiến bạn cảm thấy an toàn và sau đó, bùm!", anh nói trong cuộc phỏng vấn.

Sau khi mẹ ly hôn cha, Tom Cruise vẫn xa cách cha mình trong một thập kỷ. Năm 22 tuổi, họ đã kết nối lại khi người cha già đang hấp hối vì bệnh ung thư.

Cuộc sống thời thơ ấu của Tom Cruise đầy rẫy sự bất ổn và hỗn loạn, không chỉ vì cách hành xử bạo hành của cha anh. Gia đình Mapother cực kỳ nghèo và họ phải chuyển nhà liên tục. Ngay cả trước khi cha mẹ ly hôn, cha của Cruise luôn khiến họ phải chuyển nhà vì ông không giữ được việc làm và gần như liên tục phải đi xin việc.

Mẹ Cruise bỏ chồng, chuyển các con đến Louisville, Kentucky để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau đó, Cruise đã đến Glen Ridge, New Jersey, sau khi mẹ anh tái hôn vào năm 1978 khi anh 16 tuổi. Chính tại đó, anh học hết trung học.

Mẹ của Cruise đã làm ba công việc để nuôi các con gồm Tom Cruise, các chị gái Lee Ann, Cass và Marian. Bà đã cố gắng hết sức để mang lại cho họ một cuộc sống tốt đẹp.

Vì phải di chuyển khắp nơi, Cruise phải theo học 15 trường trong suốt 12 năm. Trong đó có một trường Công giáo ở Cincinnati, Ohio, nơi anh đã dành một năm ở tuổi 14 trước khi mong muốn học làm linh mục. Ngay sau đó, một vai chính trong vở kịch Guys and Dolls của trường đã khơi dậy mong muốn được tham gia đóng phim của Cruise.

"Rất nhiều lần, những kẻ bắt nạt to lớn xuất hiện, xô đẩy tôi. Tôi không phải là người to lớn, không hề thích đánh ai nhưng tôi biết nếu tôi không đánh mạnh vào gã đó, hắn sẽ bắt nạt tôi hoài", anh nói với Parade.

Chứng khó đọc của Cruise là một trở ngại lớn trong cuộc sống thời thơ ấu của anh, góp phần vào cảm giác tự tôn và cô lập anh khỏi bạn bè đồng trang lứa. Cruise được chẩn đoán mắc chứng khó đọc khi anh lên 7. "Nhà trường đưa tôi đến bác sĩ tâm thần để kiểm tra", anh nhớ lại.

Nhiều cuộc hôn nhân để lại vết sẹo

Tom Cruise giỏi nhiều thứ: diễn xuất, sản xuất phim nhưng hôn nhân dường như không phải là một trong số đó. Trên thực tế, anh có vẻ tệ trong việc khiến các mối quan hệ trở nên tốt đẹp.

Nam diễn viên lần đầu kết hôn vào tháng 5.1987, khi anh 24 tuổi và cô dâu là Mimi Rogers (32 tuổi) ẢNH: G.I

Bạn gái của Cruise bao gồm Rebecca De Mornay, Penelope Cruz và Cher. Nam diễn viên lần đầu kết hôn vào tháng 5.1987, khi anh 24 tuổi và cô dâu là Mimi Rogers (32 tuổi). Rogers sớm thấy mình bị cuốn vào sự nổi tiếng nhanh chóng của Cruise. Cruise đệ đơn ly hôn vào tháng 12.1989 và cuộc hôn nhân chính thức tan vỡ vào tháng 2.1990.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Playboy năm 1993, Rogers tuyên bố cuộc hôn nhân của cô kết thúc vì Cruise muốn trở thành một nhà truyền giáo. "Ít nhất là trong khoảng thời gian đó, có vẻ như hôn nhân không phù hợp với nhu cầu tâm linh của anh ấy. Và Tom nghĩ rằng mình phải độc thân để duy trì sự trong sáng của mình", Rogers xác nhận.

Ý tưởng đi tu nhanh chóng tan thành mây khói, vì Cruise gặp người vợ tiếp theo Nicole Kidman trên trường quay Days of Thunder chỉ vài ngày sau khi chia tay vợ đầu. Anh đã cầu hôn ngay sau khi thủ tục ly hôn hoàn tất, và cặp đôi kết hôn vào đêm Giáng sinh năm 1990.

Cruise tiếp tục đệ đơn ly hôn Kidman vào tháng 2.2001 và có cuộc hôn nhân thứ ba không thành công với Katie Holmes, kéo dài từ năm 2006 đến năm 2012.

Tom Cruise kết hôn với Nicole Kidman vào năm 1990. Cả hai vẫn duy trì hôn nhân trong hơn một thập kỷ - khoảng thời gian dài trong giới biểu diễn. Vào thời điểm tuyên bố chia tay vào tháng 2.2001, họ là một trong những cặp đôi quyền lực, nổi tiếng nhất Hollywood.

Tom Cruise và Nicole Kidman đã mất hai đứa con ẢNH: G.I

"Tôi mất rất nhiều thời gian để chữa lành. Đó là một cú sốc đối với tôi", Kidman nói với tờ DuJour. Kidman từng nói với Marie Claire: "Tôi đã sẩy thai vào cuối cuộc hôn nhân của mình. Tôi mang thai ngoài tử cung vào giai đoạn đầu cuộc hôn nhân. Điều đó thực sự gây chấn thương cho tôi". Mặc dù cặp đôi cuối cùng đã chào đón hai đứa con vào gia đình của họ thông qua việc nhận con nuôi, nhưng việc mất đi hai con ruột chắc chắn đã để lại những lỗ hổng vĩnh viễn trong trái tim của cả Cruise và Kidman.

Tom Cruise công khai tuyên bố rằng Kidman biết lý do tại sao anh chủ động chia tay, nhưng công chúng vẫn không biết điều gì thực sự đã xảy ra. Các phương tiện truyền thông luôn bận rộn, với những tin đồn xoay quanh hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của cặp đôi, bao gồm cả việc bộ phim Eyes Wide Shut của họ có thể đã tác động đến cuộc hôn nhân như thế nào và liệu một hoặc cả hai vợ chồng có lừa dối nhau hay không.

Tom Cruise có cuộc hôn nhân thứ ba không thành công với Katie Holmes, kéo dài từ năm 2006 đến năm 2012 ẢNH: G.I

Suri sinh tháng 4.2006, là con gái của Cruise với người vợ thứ ba, Katie Holmes. Sau khi Cruise và Holmes chia tay vào năm 2012, sau 6 năm chung sống, tin đồn lan truyền trong nhiều năm khi Cruise chen vào cuộc sống của cô con gái nhỏ. Nam diễn viên đã đưa vụ việc ra tòa sau khi tạp chí Bauer InTouch và Life & Style đều đăng tải những câu chuyện cáo buộc Cruise "bỏ rơi" con gái mình sau ly hôn. Nam tài tử yêu cầu bồi thường thiệt hại 50 triệu USD trong vụ kiện phỉ báng. Mọi chuyện trở nên tồi tệ, tạp chí Bauer In Touch thậm chí còn cố gắng lấy hồ sơ sức khỏe tâm thần của Suri. Các bên cuối cùng đã giải quyết vào tháng 12.2013, mặc dù tất cả các điều khoản đều được giữ bí mật ngoại trừ việc cả Cruise và nhà xuất bản đều tự chi trả chi phí pháp lý của mình.

Trong khi Tom Cruise và Katie Holmes ở bên nhau, có rất nhiều tin đồn rằng mối quan hệ của họ là giả tạo và chỉ để phô trương. Ron Miscavige, cha của David Miscavige (người đứng đầu Giáo phái Scientology nơi Tom Cruise là tín đồ), đã nói với Daily Mail: "Vấn đề lớn thực sự là nuôi dạy Suri như một tín đồ của Scientology. Nếu điều đó xảy ra, một ngày nào đó có khả năng Suri sẽ không còn gắn bó với Katie nữa".

Vì vậy, cặp đôi đã ly hôn. Nhiều năm sau, có vẻ như Cruise và Holmes không thực sự thân thiện với nhau. Nam tài tử thậm chí không gặp Suri trong nhiều năm.

Mối thù với đạo diễn Steven Spielberg

Nhìn vào danh sách dài những cuộc đấu khẩu của Tom Cruise thì ngay cả những người hâm mộ trung thành cũng bắt đầu đặt câu hỏi liệu ngôi sao này có phải là gốc rễ của vấn đề hay không. Vấn đề không được cải thiện khi nhiều người nổi tiếng mà Cruise từng có xích mích lại không hề xảy ra xung đột với ai trong quá khứ.

Các ngôi sao như Mark Wahlberg, Lisa Marie Presley và Alec Baldwin đều công khai chỉ trích Cruise, nhưng không quá nghiêm trọng đến mức tạo ra một mối thù toàn diện. Tuy nhiên, danh sách những người mà Cruise đang xung đột liên tục kéo dài, bao gồm Brad Pitt, John Travolta và David Beckhams. Ngoài ra còn có cựu giáo sĩ Scientology Leah Remini, người đã gây chiến với Cruise sau khi rời khỏi nhà thờ, cũng như CEO của Paramount Brian Robbins.

Mối thù giữa Tom Cruise và đạo diễn Steven Spielberg, kéo dài suốt 2 thập kỷ ẢNH: G.I

Một trong những mối thù cay đắng nhất của Cruise chính là với đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg, kéo dài trong suốt 2 thập kỷ trước khi cả hai chôn vùi mối bất hòa tại một bữa trưa dự Oscar năm 2023. Xung đột được cho là bắt đầu vì Spielberg tức giận sau cuộc phỏng vấn của Cruise với Oprah Winfrey và sau đó Cruise chỉ trích công khai việc Brooke Shields sử dụng thuốc chống trầm cảm.

Tự thực hiện các pha nguy hiểm dẫn đến nhiều chấn thương nghiêm trọng

Phần lớn các bộ phim Tom Cruise đóng đều có nhiều cảnh hành động. Là một người nghiện cảm giác mạnh, rõ ràng Tom Cruise đặc biệt bị thu hút bởi những bộ phim cho phép anh tự thực hiện các pha nguy hiểm của vai diễn, bất kể có cực đoan đến mức nào.

Ngôi sao Hollywood từng nói về việc phải thuyết phục những người khác để anh tự đóng một số pha nguy hiểm, đôi khi liều mạng để có được cảnh quay hoàn hảo. Tom Cruise từng bị rách vai, gãy nhiều xương sườn và bị thương mắt cá chân ít nhất hai lần. Nhưng xét đến việc anh đã làm như lái xe máy từ vách đá, treo mình trên một bên máy bay, thì việc chấn thương có vẻ là điều bình thường.