Sự thật phía sau cuộc ly hôn của Gisele Bündchen và Tom Brady

Cuộc chia tay của Gisele Bündchen và Tom Brady từng khiến dư luận bất ngờ, đặc biệt khi nó diễn ra không lâu sau quyết định rút lại tuyên bố giải nghệ của ngôi sao bóng bầu dục sinh năm 1977. Tuy nhiên, Gisele Bündchen cho rằng việc quy toàn bộ nguyên nhân đổ vỡ cho sự nghiệp của chồng là cách nhìn quá đơn giản.

Bóng bầu dục từng là vấn đề trong hôn nhân?

"Những chuyện như vậy phải mất nhiều năm mới xảy ra", Gisele Bündchen chia sẻ với Vanity Fair khi nói về sự tan vỡ trong cuộc hôn nhân với người từng 7 lần vô địch Super Bowl. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng quyết định trở lại NFL của Tom Brady vào tháng 3.2022 đã đẩy mối quan hệ của cả hai đến bờ vực. Anh khi ấy mới tuyên bố giải nghệ chưa đầy một tháng và đã ở tuổi 44.

Theo Gisele Bündchen, những khác biệt giữa hai người đã tích tụ trong nhiều năm và không thể được lý giải chỉ bằng một quyết định liên quan đến sự nghiệp của Tom Brady Ảnh: Reuters

Những bất đồng liên quan đến việc Tom Brady dành quá nhiều thời gian cho bóng bầu dục thực tế từng được cặp đôi đề cập từ trước. Năm 2020, Tom Brady thừa nhận trên The Howard Stern Show rằng Gisele Bündchen cảm thấy anh chưa làm tròn trách nhiệm với gia đình khi dành phần lớn thời gian cho thi đấu, còn cô phải quán xuyến mọi việc trong nhà. Dù vậy, Gisele Bündchen bác bỏ quan điểm cho rằng cô không ủng hộ sự nghiệp của chồng. Với cô, cuộc sống bên Tom Brady và các con từng chính là điều bản thân mong muốn. "Bạn trao đi 100% bản thân. Thật đau lòng khi mọi thứ không kết thúc theo cách bạn từng hy vọng và cố gắng vun đắp, nhưng cuối cùng bạn chỉ có thể làm phần việc của mình", cô nói.

Sau ly hôn, Gisele Bündchen bước sang một chương mới trong cuộc sống. Tháng 2.2025, cô sinh con với bạn trai Joaquim Valente. Trong bài đăng trên Instagram ngày 31.12.2025, siêu mẫu cho biết việc trở thành mẹ một lần nữa đã thay đổi thời gian, những ưu tiên và cả cách cô nhìn nhận cuộc sống.

Về phía Tom Brady, cựu danh thủ hiện là bình luận viên NFL cho Fox. Anh hiếm khi nói công khai về cuộc ly hôn nhưng từng thừa nhận mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp là giai đoạn khó khăn. Tom Brady cho biết những vấn đề cá nhân và gia đình đã ảnh hưởng đáng kể đến tinh thần cũng như khả năng tiếp tục thi đấu. Theo cuốn sách Brady: An American Story and the Price of Greatness của Lars Anderson, mùa hè năm 2022, Tom Brady từng xin nghỉ khỏi trại huấn luyện trong 11 ngày để cùng Gisele Bündchen tới Bahamas, với hy vọng hàn gắn cuộc hôn nhân. Một số thành viên của Tampa Bay Buccaneers khi đó nhận thấy trạng thái tinh thần của anh không tốt và Tom Brady thường xuyên lo nghĩ về gia đình.

Gisele Bündchen sau đó nói với Vanity Fair rằng suy đoán cô rời bỏ Tom Brady chỉ vì anh muốn chơi thêm một mùa giải là "điều điên rồ nhất" cô từng nghe. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận đã nhiều lần mong chồng hiện diện nhiều hơn bên gia đình, đặc biệt khi bóng bầu dục là môn thể thao có tính va chạm cao dễ dẫn đến chấn thương. Dù vậy, Gisele Bündchen cho rằng Tom Brady có quyền tiếp tục theo đuổi điều khiến anh hạnh phúc. Khi tuyên bố trở lại sân cỏ, Tom Brady cũng nhấn mạnh rằng anh vẫn nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Sau khi chính thức giải nghệ vào năm 2023, Tom Brady cho biết anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cựu danh thủ nói các con đã theo dõi quá nhiều trận đấu của bố và giờ là lúc anh có mặt trong những sự kiện quan trọng của chúng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân với Gisele Bündchen đã không thể trở lại như trước. Siêu mẫu Brazil từng nhấn mạnh mọi lời đồn đoán chỉ là "một mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn". Theo cô, hai người từng mong muốn những điều giống nhau khi mới bắt đầu mối quan hệ, nhưng theo thời gian, mỗi người lại có những ưu tiên khác nhau.