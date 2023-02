Sự thật thông tin 3 mẹ con ở Hà Nội bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin liên quan đến bài viết của một người phụ nữ tên A.T, quê ở tỉnh Đồng Tháp (hiện trú tại P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) tố chồng ngoại tình rồi đuổi mình ra khỏi nhà sau 17 năm chung sống. Vụ việc đã gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trong bài viết, người phụ nữ cho rằng, gia đình nhà chồng liên tục có những hành động để đuổi chị và 2 con ra khỏi nhà, khiến nhiều người bất bình.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện UBND P.Tây Mỗ cho biết, địa phương đã nắm được thông tin. Bước đầu, tổ hòa giải của phường và đại diện chính quyền phường đã làm việc với gia đình.

Theo UBND P.Tây Mỗ, chị A.T và gia đình đã có mâu thuẫn từ lâu. Hai vợ chồng đã ra tòa án ly hôn. "Cuối năm 2022 đã có kết luận của tòa sơ thẩm nhưng chị A.T. kháng cáo nên các hồ sơ đang được TAND thành phố phúc thẩm", thông tin từ UBND P.Tây Mỗ cho hay.

Theo chia sẻ của chị A.T, chị cùng 2 con đang ở nhà người quen. Hai cháu đã dần ổn định.

"Sau khi sự việc được đăng tải trên mạng, bạn bè, người thân liên tục gọi điện động viên. Hôm qua khi lên UBND P.Tây Mỗ làm việc, các cán bộ cũng động viên và đề cập đến vấn đề hỗ trợ chỗ ở cho 3 mẹ con. Tuy nhiên tôi từ chối vì mong muốn được quay về để có một chỗ ở ổn định", chị A.T nói, đồng thời chia sẻ nhiều lần bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Liên quan đến sự việc trên, bà H. (mẹ chồng chị A.T) đã gửi đơn đến chính quyền địa phương. Trong đơn, bà H. đã nêu rõ 10 lý do không cho phép chị A.T tiếp tục ở trong nhà.

Bà H. cho rằng ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của bà nên cho ai ở là quyền của bà. "Việc ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con... là việc riêng của anh T. (con trai bà H.) và chị nên không liên quan đến tôi. Chị với anh T. không còn tình cảm, hôn nhân không đạt được chị còn ở lại nhà tôi làm gì? Anh chị đã đồng thuận ly hôn từ 18.7.2022 sau đó chị thay đổi, không đồng ý nên anh T. đã phải đưa đơn kiện ly hôn đơn phương 28.7.2022, chị cũng không hợp tác. Đúng ra tôi phải đuổi chị ra khỏi nhà của tôi từ thời gian đó nhưng tôi đã cho chị ở nhờ nhà tôi, tính đến nay đã hơn 7 tháng rồi và thậm chí tôi còn phải đi ở nhờ chỗ khác để tránh chạm mặt với chị", bà H. nêu trong đơn.

Bà H. đề nghị chị A.T không được lôi các cháu vào việc của người lớn và lấy cớ các cháu để vu khống gia đình bà. Trong đơn, bà H. cũng nêu có người ngỏ ý muỗn hỗ trợ chị A.T tiền thuê nhà nhưng chị không đồng ý.

"Chính vì những điều nêu trên, tôi yêu cầu chị ra khỏi nhà tôi trước thứ 5 ngày 16.2.2023. Tôi biết chị đã dọn gần hết đồ đạc ra ngoài, kể cả bát đũa và mọi thứ... tôi mong chị ra đi nhẹ nhàng, văn minh lịch sự, đảm bảo trật tự an toàn, an ninh tổ dân phố để tôi không phải nhờ chính quyền can thiệp", bà H. nêu trong đơn.