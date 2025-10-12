Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa
Góc ký họa

Sự thật về ngày Giỗ tổ và cột đá thề ở đền Hùng

Lam Yên
Lam Yên
12/10/2025 07:45 GMT+7

Là di tích quốc gia đặc biệt, đền Hùng (xã Hy Cương, Phú Thọ) gồm nhiều công trình kiến trúc từ chân lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh gồm 4 đền (Hạ, Trung, Thượng, Giếng), chùa Thiên Quang, lăng Hùng Vương…

Các công trình trong Khu di tích đền Hùng khiêm nhường, hòa hợp với thiên nhiên, mang dấu ấn kiến trúc thời Hậu Lê (thế kỷ 15 - 18), được trùng tu, tôn tạo nhiều lần dưới thời nhà Nguyễn.

Sự thật về ngày Giỗ tổ và cột đá thề ở đền Hùng- Ảnh 1.

Đường lên đền Hạ - Ký họa của KTS Duy Huỳnh

Đền Hạ tương truyền là nơi mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng. Đền Trung được cho là nơi vua Hùng cùng các Lạc hầu, Lạc tướng họp bàn việc nước. Đền Thượng nằm trên đỉnh núi, được cho là nơi vua Hùng thường tiến hành các nghi lễ tế trời đất. Đây là không gian trang trọng và linh thiêng nhất. Đền Giếng xây dựng vào thế kỷ 18, kiến trúc theo kiểu chữ Công (工). Lăng Hùng Vương tương truyền là mộ của vua Hùng thứ 6.Sự phân bố công trình từ thấp lên cao cũng có dụng ý như hành trình tìm về cội nguồn từ cõi trần (đền Hạ) đến cõi thiêng (đền Thượng).

Sự thật về ngày Giỗ tổ và cột đá thề ở đền Hùng- Ảnh 2.

Đền Hạ xây dựng lại trên nền cũ (khoảng thế kỉ 18) - ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Sự thật về ngày Giỗ tổ và cột đá thề ở đền Hùng- Ảnh 3.

Viếng đền Hùng - ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

Sự thật về ngày Giỗ tổ và cột đá thề ở đền Hùng- Ảnh 4.

Trước chùa Thiên Quang có cây thiên tuế mấy trăm năm tuổi - ký họa của KTS Thắng Ngô

Theo truyền thuyết, sau khi được vua Hùng thứ 18 nhường ngôi, Thục Phán An Dương Vương đã lên núi Nghĩa Lĩnh dựng một cột đá để thề nguyện đời đời bảo vệ và xây dựng giang sơn. Cột đá thề không biết có thật hay không nhưng từ thập niên 1960 đã có một cột đá (được dân gian cho rằng đó là cột đá thề) ngay trước lăng Hùng Vương. Năm 2011, cột đá này được thay bằng cột đá mã não mới cao 2,6 m.

Sự thật về ngày Giỗ tổ và cột đá thề ở đền Hùng- Ảnh 5.

Đền Giếng được xây vào thế kỉ 18 - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Sự thật về ngày Giỗ tổ và cột đá thề ở đền Hùng- Ảnh 6.

Đền Hạ tương truyền là nơi mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng - ký họa của KTS Hoàng Dũng

Tấm bia "Hùng Vương từ khảo" (mặt trước khắc chữ Hán, mặt sau khắc chữ Pháp) được soạn năm 1940 bởi Tuần phủ Phú Thọ Bùi Ngọc Hoàn. Tấm bia gốc đã bị mất khoảng 10 năm sau khi dựng lên và được phục dựng vào năm 2010 dựa trên bản dập của Viện Viễn Đông Bác Cổ và tư liệu do con cháu soạn giả lưu giữ.

Sự thật về ngày Giỗ tổ và cột đá thề ở đền Hùng- Ảnh 7.

Chùa Thiên Quang với mái lợp ngói mũi, có đầu đao cong. Tiền đường (5 gian, bờ nóc đắp lưỡng long chầu nguyệt) - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Sự thật về ngày Giỗ tổ và cột đá thề ở đền Hùng- Ảnh 8.

Đền thờ tổ mẫu Âu Cơ với tường gạch, mái lợp ngói mũi hài, cột kèo gỗ lim - ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Sự thật về ngày Giỗ tổ và cột đá thề ở đền Hùng- Ảnh 9.

Đền tổ mẫu Âu Cơ khánh thành năm 2004 theo lối kiến trúc cổ - ký họa của sinh viên Trường ĐH Xây dựng Gia Phong

Sự thật về ngày Giỗ tổ và cột đá thề ở đền Hùng- Ảnh 10.

Cổng vào Đền Hùng có 4 chữ Cao Sơn cảnh thạnh (lên núi cao nhìn cảnh xa rộng) - ký họa của KTS Thắng Ngô

Dựa vào câu ca dao: "Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3", nhiều người tưởng rằng ngày Giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch là truyền thống đã có từ xa xưa, nhưng thật ra ngày này được chính thức ấn định chỉ mới hồi năm 1917 (điều này được khắc rõ trên tấm bia đá "Hùng Vương từ khảo").

Năm 2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sự thật về ngày Giỗ tổ và cột đá thề ở đền Hùng- Ảnh 11.

Cổng vào Khu di tích đền Hùng - Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Tin liên quan

Góc ký họa: Giáo hoàng Học viện Đà Lạt

Góc ký họa: Giáo hoàng Học viện Đà Lạt

Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X ở Đà Lạt (số 9 Đinh Tiên Hoàng) là công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo. Nơi đây từng đào tạo nhiều giám mục, hồng y và linh mục Công giáo tại VN.

Góc ký họa: 'Đầu não' tham mưu của triều đình nhà Nguyễn

Khám phá thêm chủ đề

Đền Hùng tín ngưỡng Hùng Vương Văn hóa Việt Nam cột đá thề Giỗ tổ hùng vương Góc ký họa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận