Sự thật về ngày Giỗ tổ và cột đá thề ở đền Hùng

Các công trình trong Khu di tích đền Hùng khiêm nhường, hòa hợp với thiên nhiên, mang dấu ấn kiến trúc thời Hậu Lê (thế kỷ 15 - 18), được trùng tu, tôn tạo nhiều lần dưới thời nhà Nguyễn.

Đường lên đền Hạ - Ký họa của KTS Duy Huỳnh

Đền Hạ tương truyền là nơi mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng. Đền Trung được cho là nơi vua Hùng cùng các Lạc hầu, Lạc tướng họp bàn việc nước. Đền Thượng nằm trên đỉnh núi, được cho là nơi vua Hùng thường tiến hành các nghi lễ tế trời đất. Đây là không gian trang trọng và linh thiêng nhất. Đền Giếng xây dựng vào thế kỷ 18, kiến trúc theo kiểu chữ Công (工). Lăng Hùng Vương tương truyền là mộ của vua Hùng thứ 6.Sự phân bố công trình từ thấp lên cao cũng có dụng ý như hành trình tìm về cội nguồn từ cõi trần (đền Hạ) đến cõi thiêng (đền Thượng).



Đền Hạ xây dựng lại trên nền cũ (khoảng thế kỉ 18) - ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Viếng đền Hùng - ký họa của KTS Nguyễn Khánh Vũ

Trước chùa Thiên Quang có cây thiên tuế mấy trăm năm tuổi - ký họa của KTS Thắng Ngô

Theo truyền thuyết, sau khi được vua Hùng thứ 18 nhường ngôi, Thục Phán An Dương Vương đã lên núi Nghĩa Lĩnh dựng một cột đá để thề nguyện đời đời bảo vệ và xây dựng giang sơn. Cột đá thề không biết có thật hay không nhưng từ thập niên 1960 đã có một cột đá (được dân gian cho rằng đó là cột đá thề) ngay trước lăng Hùng Vương. Năm 2011, cột đá này được thay bằng cột đá mã não mới cao 2,6 m.

Đền Giếng được xây vào thế kỉ 18 - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Đền Hạ tương truyền là nơi mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng - ký họa của KTS Hoàng Dũng

Tấm bia "Hùng Vương từ khảo" (mặt trước khắc chữ Hán, mặt sau khắc chữ Pháp) được soạn năm 1940 bởi Tuần phủ Phú Thọ Bùi Ngọc Hoàn. Tấm bia gốc đã bị mất khoảng 10 năm sau khi dựng lên và được phục dựng vào năm 2010 dựa trên bản dập của Viện Viễn Đông Bác Cổ và tư liệu do con cháu soạn giả lưu giữ.

Chùa Thiên Quang với mái lợp ngói mũi, có đầu đao cong. Tiền đường (5 gian, bờ nóc đắp lưỡng long chầu nguyệt) - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Đền thờ tổ mẫu Âu Cơ với tường gạch, mái lợp ngói mũi hài, cột kèo gỗ lim - ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Đền tổ mẫu Âu Cơ khánh thành năm 2004 theo lối kiến trúc cổ - ký họa của sinh viên Trường ĐH Xây dựng Gia Phong

Cổng vào Đền Hùng có 4 chữ Cao Sơn cảnh thạnh (lên núi cao nhìn cảnh xa rộng) - ký họa của KTS Thắng Ngô

Dựa vào câu ca dao: "Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3", nhiều người tưởng rằng ngày Giỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch là truyền thống đã có từ xa xưa, nhưng thật ra ngày này được chính thức ấn định chỉ mới hồi năm 1917 (điều này được khắc rõ trên tấm bia đá "Hùng Vương từ khảo").

Năm 2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.