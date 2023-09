Sự thật về tấm phông tập huấn 'Nuôi ông nội theo hướng sinh thái'

Trên mạng xã hội Facebook suốt 2 ngày qua lan truyền hình ảnh tấm phông in sai nội dung treo trong buổi tập huấn kỹ thuật nuôi ong do Trung tâm khuyến nông (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức tại H.Vũ Quang (Hà Tĩnh).



Tấm phông gây xôn xao trên mạng xã hội CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Tấm phông đang gây xôn xao vì 2 lỗi của người đánh máy, là "Trung tâm khuến nông" và "Nuôi ông nội theo hướng sinh thái". Nếu tấm phông được in đúng phải là "khuyến nông" và "nuôi ong nội".

Tấm phông với 2 lỗi sai về chính tả sau khi được 1 người chụp ảnh lại, tung lên mạng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao, trở thành chủ đề bình luận của cư dân mạng do nghĩa của câu hiểu sang hướng khác.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận tấm phông đang xôn xao trên mạng là do lỗi của đơn vị được thuê in ấn.

"Trung tâm có hợp đồng với một khách sạn tại H.Vũ Quang để thuê hội trường và nhờ in tấm phông về buổi tập huấn kỹ thuật nuôi ong nội theo hướng sinh thái cho người dân ở 2 huyện Vũ Quang và Hương Sơn. Buổi tập huấn được tổ chức vào sáng 16.9. Phía khách sạn sau đó đã thuê 1 đơn vị in ấn để làm tấm phông nhưng đã không kiểm tra bản phôi, dẫn đến sai sót về lỗi chính tả, dấu câu trên tấm phông sau khi được in xong", ông Trí giải thích.

Tấm phông sau khi được in lại TÂN KỲ

Theo ông Trí, sau khi sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội, phía khách sạn đã nhận lỗi và đơn vị in ấn cũng thừa nhận khi thiết kế tấm phông đã để xảy ra sai về lỗi chính tả, dấu câu khiến nội dung đi theo hướng khác.

"Trước buổi tập huấn kỹ thuật nuôi ong, chúng tôi đã phát hiện tấm phông bị lỗi nên lập tức yêu cầu khách sạn in tấm phông khác, đồng thời yêu cầu các học viên không được chụp ảnh. Sau khi tập huấn được ít phút thì tấm phông mới đúng chuẩn nội dung đã được thay thế. Tuy nhiên, không hiểu ai đã chụp ảnh lại tấm phông bị lỗi rồi đăng lên mạng gây xôn xao", ông Trí chia sẻ.