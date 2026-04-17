Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Sự tĩnh lặng của người tu hành và những phận đời vượt bóng tối qua bộ ảnh giàu cảm xúc

Vũ Phượng
17/04/2026 20:04 GMT+7

Tại triển lãm 'Ánh sáng và Bóng tối' của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong, người xem có thể bắt gặp sự tĩnh lặng của người tu hành, cũng như nghị lực bền bỉ của những phận đời trong bóng tối.

Chiều 17.4, tại trụ sở Hội Nhà báo TP.HCM, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong (phóng viên Báo Giác Ngộ) khai mạc triển lãm ảnh cá nhân lần thứ 24, đồng thời ra mắt tập sách ảnh Vượt qua bóng tối 2.

Sự kiện do Báo Giác Ngộ phối hợp với Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức đúng dịp hướng đến ngày Người khuyết tật Việt Nam 18.4, mở cửa tự do đến hết 21.4.

Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong mở cửa tự do từ nay đến hết ngày 21.4 - Ảnh 1.

Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong mở cửa tự do từ nay đến hết ngày 21.4

ẢNH: DIỆU MI

Triển lãm giới thiệu 45 tác phẩm tượng trưng cho chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam, ghi lại những khoảnh khắc tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập đơn vị hành chính. Bên cạnh đó là các lát cắt đời sống từ dự án Vượt qua bóng tối, khắc họa nghị lực của học sinh khiếm thị tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Chia sẻ tại triển lãm, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong nói mỗi lần bấm máy đều mang theo cảm xúc riêng: "Với tôi, mỗi tác phẩm ảnh đều có tinh thần, ý nghĩa riêng. Như hình ảnh người tu sĩ da đen trong Đại hội Phật giáo lần thứ nhất sau sáp nhập, tôi rất xúc động khi bấm máy, bởi sự tôn kính và hòa nhập vào tôn giáo Việt Nam".

- Ảnh 2.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng biên tập Báo Giác Ngộ cùng nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong tặng quà chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

ẢNH: DIỆU MI

- Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong tặng giấy khen đến nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong

ẢNH: DIỆU MI

- Ảnh 4.

Triển lãm khai mạc chiều 17.4 tại Hội Nhà báo TP.HCM

ẢNH: DIỆU MI

Ông cũng nhắc đến nhân vật trong bộ ảnh Vượt qua bóng tối 2: "Thầy giáo Nguyễn Văn Thanh luôn truyền cảm hứng cho tôi mỗi khi cầm máy. Thầy vượt qua bóng tối để có thể chơi nhiều nhạc cụ phương Tây và dân tộc, rồi truyền dạy âm nhạc cho học sinh khiếm thị. Đó là nghị lực khiến tôi không thể nào quên".

Theo tác giả, triển lãm lần này được chuẩn bị trong thời gian rất gấp. "Chỉ có 5 ngày để thực hiện, gần như chạy hết tốc lực, nhưng tôi vui vì có thể góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực", ông nói.

- Ảnh 5.

Nhiều người nước ngoài đã đến Việt Nam tu hành, trở thành những tu sĩ Phật giáo Việt Nam

ẢNH: TRẦN THẾ PHONG

Không đi sâu vào kỹ thuật hay dàn dựng, các tác phẩm giữ nhịp kể giản dị, tập trung vào khoảnh khắc đời thường: ánh mắt, cử chỉ, những khoảng lặng. Từ không gian trang nghiêm của đại hội Phật giáo đến lớp học của những em nhỏ khiếm thị, các bức ảnh tạo nên sự đối lập nhẹ nhàng nhưng giàu gợi mở.

Sinh năm 1969 tại TP.HCM, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong theo đuổi công việc này từ năm 2000. Đến nay, ông đã có 24 triển lãm cá nhân, phát hành nhiều sách ảnh và nhận hơn 200 giải thưởng trong và ngoài nước. Bên cạnh sáng tác, ông thường dành nguồn thu từ ảnh để hỗ trợ trẻ em khó khăn, đặc biệt là trẻ khiếm thị.

- Ảnh 6.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cung tiễn đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

ẢNH: TRẦN THẾ PHONG

- Ảnh 7.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng hoa chúc mừng Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM

ẢNH: TRẦN THẾ PHONG

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Những hình ảnh thể hiện nghị lực bền bỉ của phận đời trong bóng tối

ẢNH: TRẦN THẾ PHONG

Triển lãm "Ánh sáng và Bóng tối" không đặt nặng thông điệp lớn lao, mà chọn cách kể chuyện bằng hình ảnh và cảm xúc. Ở đó, người xem có thể bắt gặp sự tĩnh lặng của người tu hành, cũng như nghị lực bền bỉ của những phận đời trong bóng tối - những điều gần gũi nhưng dễ khiến người ta dừng lại lâu hơn trước mỗi khuôn hình.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận