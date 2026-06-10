Sáng 10.6, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2026), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, giữa cuộc sống còn nhiều áp lực, bộn bề khó khăn, lòng nhân ái vẫn hiện diện quanh ta, trong cuộc sống, sự tử tế có sức lay động và lan tỏa cao hơn, xa hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN

Cách đây 78 năm, trong bối cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Điều sâu sắc trong tư tưởng của Bác là thi đua không phải điều gì xa lạ, không phải khẩu hiệu hình thức, mà bắt đầu từ công việc hằng ngày của mỗi người. Nhìn từ tinh thần ấy, một việc tử tế hôm nay cũng chính là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, 100 tấm gương hôm nay đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp: không thờ ơ trước khó khăn của người khác; không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình; lá lành đùm lá rách, mến yêu, thương cảm, biết giữ lòng nhân ái trong những hoàn cảnh không dễ dàng.

Tử tế là nhân hậu nhưng có nguyên tắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phát triển không chỉ là làm ra nhiều của cải hơn, xây nhiều công trình hơn, đạt nhiều chỉ tiêu hơn.

"Một xã hội thiếu niềm tin thì chi phí phát triển rất lớn. Khi cái đúng được bảo vệ, cái tốt được cổ vũ, người yếu thế không bị bỏ lại phía sau, người dám làm việc tốt không cảm thấy cô đơn, thì niềm tin xã hội được củng cố. Mà niềm tin chính là một nguồn lực rất quan trọng của phát triển đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần nhìn nhận sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức cá nhân. Sự tử tế còn là vốn xã hội, là sức mạnh văn hóa, là một phần nền tảng của một quốc gia văn minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, tử tế không phải là dễ dãi, xuê xoa hay né tránh đấu tranh. Tử tế là nhân hậu nhưng có nguyên tắc; bao dung nhưng không dung túng; yêu thương con người nhưng kiên quyết bảo vệ lẽ phải, công bằng và kỷ cương xã hội.

Trong thời đại số, sự tử tế càng cần được thể hiện cụ thể: tôn trọng sự thật, không lan truyền thông tin sai lệch, không dùng mạng xã hội để xúc phạm hoặc làm tổn thương người khác, biết tranh luận có văn hóa, biết lan tỏa điều tích cực, không lợi dụng số để "ảo", để "tặc".

Trong kinh tế thị trường, tử tế là cạnh tranh bằng năng lực, làm ăn bằng chữ tín. Trong quản trị quốc gia, tử tế là phục vụ nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong hội nhập quốc tế, tử tế là giữ gìn uy tín và hình ảnh tốt đẹp của đất nước, tôn trọng luật pháp và sự công bằng trong các mối quan hệ.

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân.

Cùng đó, cần coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới và môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, lan tỏa.

Cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn, vì lợi ích chung; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương niềm tin xã hội.

Song song đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực.

Mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần trở thành một công dân số có trách nhiệm: biết lan tỏa điều tốt, không phát tán tin giả, không xúc phạm, không hùa theo cái xấu, không biến sự vô cảm thành thói quen.

"Tôn vinh là cần thiết, nhưng tôn vinh nên là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là sau mỗi câu chuyện được kể, phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước.

Càng sống càng tử tế hơn. Mỗi trường học, cơ quan, khu dân cư, doanh nghiệp đều có thể trở thành một không gian nuôi dưỡng việc tốt, lan tỏa sự tử tế, xây dựng niềm tin", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.



