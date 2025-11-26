Sự vinh thăng của trà ngoại giao - World Tea Connect

Qua từng năm, Tea Connect đã tiến thêm một bước dài, trở thành biểu tượng của ngoại giao mềm, kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

World Tea Connect - Một tách trà mở ra câu chuyện: Nhịp cầu văn hóa mở màn đối thoại cấp cao

Là phiên bản nâng cấp từ CEO 100 - TEA CONNECT (ra đời năm 2023), CEO 500 - TEA CONNECT đã được nâng tầm vị thế thành "bàn tròn đàm đạo" toàn cầu giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Chuyên gia quốc tế. Văn hóa trà Việt được sử dụng như chất xúc tác mềm trong ngoại giao, tạo nên kết nối sâu sắc ngay từ khoảnh khắc mở màn.

Nghệ thuật "Trà Việt - hương đất, sắc trời và hồn người Việt Nam" đã tạo nên bầu không khí thấm đẫm bản sắc Việt. Trong không gian mang đầy tính biểu tượng ấy, nghi thức dâng trà, mời trà do Thương hiệu Trà Đôi Dép phối hợp cùng thực hiện đã mở lối cho cuộc đối thoại giữa hơn 500 lãnh đạo, CEO, chuyên gia quốc tế. Tại đó, các đại biểu có cơ hội giao lưu, trao đổi quan điểm, đồng thời trải nghiệm những tinh túy trà Việt tại các khu trưng bày doanh nghiệp.

Tiết mục mời trà "Vũ khúc tâm thanh" đến từ Thương Hiệu Doidep

World Tea Connect - Nghi thức mời trà quốc tế: Khi văn hóa chạm tới tầm nhìn phát triển quốc gia

Giữa không gian trà Việt, những câu chuyện về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trung tâm tài chính quốc tế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhân lực AI hay phát triển hạ tầng chiến lược được chia sẻ cởi mở hơn, chân thành hơn.

Phiên đối thoại 95 phút của CEO 500 - TEA CONNECT, đã quy tụ hơn 20 tham luận từ các tập đoàn hàng đầu , cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu như Ngân hàng TMCP Nam Á. Tại đây, các kỳ vọng và giải pháp được kết nối, cùng nhau định hình con đường đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số.

Nghi thức mời trà quốc tế

World Tea Connect - Kết nối văn hóa và công nghệ - kiến tạo tương lai

Sự kiện chứng kiến hàng loạt biên bản ghi nhớ giữa các cơ quan trọng điểm và tập đoàn toàn cầu. Tất cả đều chung nhận định: TP.HCM là điểm đến của công nghệ - công nghiệp - hạ tầng thế hệ mới, phù hợp để đặt trung tâm R&D và thử nghiệm mô hình, cũng như mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những cái bắt tay này không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là biểu tượng quốc tế của sự kết nối, thiện chí và hợp tác bền vững, là hình ảnh Việt Nam bước vào thế giới bằng bản sắc, bằng trí tuệ, bằng tinh thần hòa hợp của TEA CONNECT.

Đại biểu quốc tế thưởng trà trong khuôn khổ sự kiện

Từ Tea Connect đến World T.E.A Fest 2025 - Kết nối toàn cầu, sẻ chia và phát triển bền vững

Sự vinh thăng của trà ngoại giao World Tea Connect không chỉ là sự thăng hoa của một nghi thức văn hóa, mà còn là biểu tượng quốc tế của sự kết nối, thiện chí và hợp tác bền vững, là hình ảnh Việt Nam bước vào thế giới bằng bản sắc, bằng trí tuệ, bằng tinh thần hòa hợp.

Một tách trà mở ra câu chuyện

Một nghi lễ khởi đầu kết nối

Một sự kiện kiến tạo tương lai

Tiếp nối thành công của Tea Connect, World T.E.A Fest 2025 sẽ diễn ra tại Lâm Đồng từ 11.11 đến 7.12.2025, với chuỗi hoạt động chính từ 5 - 7.12.2025, dựa trên tinh thần Connect, gồm 5 trụ cột chính:

Trụ cột lễ hội: Mang những trải nghiệm và giá trị quốc tế đến vùng đất và con người Việt Nam, đặc biệt là Lâm Đồng.

Trụ cột văn hóa và di sản: Tôn trọng, bảo vệ và trân quý văn hóa, di sản, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

Trụ cột ngoại giao: Thể hiện tinh thần ngoại giao cây tre Việt Nam trong tách trà Việt, chân chất, trong sáng, thiện chí, đưa thông điệp hòa bình và hợp tác ra toàn cầu.

Trụ cột thương mại: Kết nối ngành chè với lịch sử, hiện tại và tương lai, nâng cao giá trị sản phẩm Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác bền vững trên phạm vi quốc tế.

Trụ cột du lịch: Kể câu chuyện hành trình trải nghiệm độc đáo, mang đến bình yên và an lành, để mọi người trân trọng vẻ đẹp của vùng đất Lâm Đồng và Việt Nam.

Các hoạt động nổi bật gồm: Tea Summit, Tea Expo, Tea Carnival, Tea Connect. Sự kiện được kỳ vọng xác lập nhiều kỷ lục, trong đó có màn đồng diễn của 1.111 trà nương, biểu tượng của văn hóa, ý chí kiên cường dân tộc.

World T.E.A Fest 2025 hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng quốc tế của sự kết nối, sẻ chia và phát triển bền vững, đồng thời lan tỏa giá trị VĂN HÓA - TỰ CƯỜNG - SÁNG TẠO - HỢP TÁC, góp phần kiến tạo hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn cầu.