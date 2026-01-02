Sự xuất hiện đặc biệt của con gái ông Kim Jong-un

Ảnh chụp cho thấy con gái Kim Ju-ae viếng lăng cùng cha mẹ hôm 1.1

ảnh: reuters/kcna

Hãng thông tấn KCNA hôm nay 2.1 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao đã viếng lăng Kumsusan vào ngày đầu năm mới 1.1.

Thông qua hình ảnh được đăng kèm với bài viết, con gái Kim Ju-ae đã cùng đi với cha. Phu nhân của ông Kim Jong-un là bà Ri Sol-ju cũng xuất hiện trong dịp này.

Một loạt các hình ảnh được KCNA đăng tải cùng ngày cũng cho thấy cô Kim Ju-ae tháp tùng cha đến dự những sự kiện chúc mừng năm mới được tổ chức tại Bình Nhưỡng hôm 1.1.

Hình ảnh chụp tại một sự kiện mừng năm mới ở Bình Nhưỡng do KCNA công bố hôm 1.1 ảnh: reuters/kcna

Những hình ảnh này cùng với chuyến viếng lăng Kumsusan nhận sự theo dõi đặc biệt của giới quan sát, và được cho nhằm củng cố vị thế của cô Kim Ju-ae như là người kế nhiệm tiềm năng của cha mình.

Năm ngoái, cơ quan tình báo Hàn Quốc đưa ra kết luận rằng cô Kim Ju-ae hiện được xem là người kế nhiệm tiếp theo của ông Kim Jong-un, sau khi cô xuất hiện cùng cha trong một chuyến thăm cấp cao đến thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 9.2025.

Cô Kim Ju-ae lần đầu xuất hiện trước công chúng vào năm 2022, khi đi cùng cha mình đến thị sát một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Một hình ảnh khác cho thấy ông Kim Jong-un và con gái ảnh: reuters/kcna

Kể từ đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên gọi cô là "đứa trẻ được yêu quý" và là "người dẫn dắt vĩ đại", trong tiếng Hàn là hyangdo. Đây là thuật ngữ vốn thường chỉ dành cho các nhà lãnh đạo tối cao và người kế vị.

Trước năm 2022, thông tin xác nhận duy nhất về Kim Ju-ae đến từ cựu ngôi sao giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) Dennis Rodman khi đến thăm Triều Tiên năm 2013.