Sứa 'bao vây' khiến nhà máy điện hạt nhân Pháp phải đóng cửa

Tập đoàn năng lượng Pháp EDF ngày 11.8 cho biết các lò phản ứng hạt nhân số 2, 3 và 4 tại Gravelines đã tự động dừng hoạt động ngay trước nửa đêm 10.8 khi hệ thống lọc của trạm bơm bị một đàn sứa "khổng lồ và bất ngờ" bao phủ. Lò phản ứng số 6 cũng ngừng hoạt động vài giờ sau đó, theo Reuters.

Nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền bắc nước Pháp Ảnh: Reuters

Cơ quan này cho hay sự cố không ảnh hưởng tới an toàn của nhà máy cũng như an toàn của nhân viên hay môi trường xung quanh. EDF cho biết họ chưa rõ loài sứa nào liên quan việc ngừng hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân. Các nhân viên của EDF đang nỗ lực khởi động lại lò phản ứng một cách an toàn.

"Các đơn vị trong nhà máy đã được điều động và đang xem xét, can thiệp để khởi động lại các tổ máy một cách an toàn tuyệt đối", EDF cho biết thêm.

Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho hay máy bơm lọc không bị hư hại gì và cần được vệ sinh, đồng thời cho biết lò phản ứng sẽ có thể khởi động lại nhanh chóng.

Nhà máy Gravelines ở miền bắc nước Pháp này là một trong những nhà máy lớn nhất cả nước và được làm mát từ một kênh đào nối với biển Bắc. Nhà máy có 6 lò phản ứng, mỗi lò có công suất 900 MW.

Các bãi biển xung quanh Gravelines, nằm giữa các thành phố lớn Dunkirk và Calais của Pháp, đã chứng kiến sự gia tăng số lượng sứa trong những năm gần đây do nước biển ấm lên và sự xuất hiện của các loài xâm lấn.

Ông Derek Wright, cố vấn sinh học biển tại Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ, cho hay: "Sứa sinh sản nhanh hơn khi nước ấm hơn và do những khu vực như biển Bắc đang trở nên ấm hơn nên thời gian sinh sản của sứa ngày càng rộng hơn. Sứa cũng có thể bám vào tàu chở dầu, chui vào khoang chứa của tàu".