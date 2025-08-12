Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Sứa 'bao vây' khiến nhà máy điện hạt nhân Pháp phải đóng cửa

Trí Đỗ
Trí Đỗ
12/08/2025 08:38 GMT+7

Bốn lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Gravelines của Pháp ngưng hoạt động vì sứa tràn vào vào hệ thống lọc nước của các máy bơm được dùng để làm mát lò phản ứng.

Tập đoàn năng lượng Pháp EDF ngày 11.8 cho biết các lò phản ứng hạt nhân số 2, 3 và 4 tại Gravelines đã tự động dừng hoạt động ngay trước nửa đêm 10.8 khi hệ thống lọc của trạm bơm bị một đàn sứa "khổng lồ và bất ngờ" bao phủ. Lò phản ứng số 6 cũng ngừng hoạt động vài giờ sau đó, theo Reuters.

Sứa 'bao vây' khiến nhà máy điện hạt nhân Pháp phải đóng cửa - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền bắc nước Pháp

Ảnh: Reuters

Cơ quan này cho hay sự cố không ảnh hưởng tới an toàn của nhà máy cũng như an toàn của nhân viên hay môi trường xung quanh. EDF cho biết họ chưa rõ loài sứa nào liên quan việc ngừng hoạt động của các lò phản ứng hạt nhân. Các nhân viên của EDF đang nỗ lực khởi động lại lò phản ứng một cách an toàn.

"Các đơn vị trong nhà máy đã được điều động và đang xem xét, can thiệp để khởi động lại các tổ máy một cách an toàn tuyệt đối", EDF cho biết thêm.

Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho hay máy bơm lọc không bị hư hại gì và cần được vệ sinh, đồng thời cho biết lò phản ứng sẽ có thể khởi động lại nhanh chóng.

Nhà máy Gravelines ở miền bắc nước Pháp này là một trong những nhà máy lớn nhất cả nước và được làm mát từ một kênh đào nối với biển Bắc. Nhà máy có 6 lò phản ứng, mỗi lò có công suất 900 MW.

Các bãi biển xung quanh Gravelines, nằm giữa các thành phố lớn Dunkirk và Calais của Pháp, đã chứng kiến sự gia tăng số lượng sứa trong những năm gần đây do nước biển ấm lên và sự xuất hiện của các loài xâm lấn.

Ông Derek Wright, cố vấn sinh học biển tại Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ, cho hay: "Sứa sinh sản nhanh hơn khi nước ấm hơn và do những khu vực như biển Bắc đang trở nên ấm hơn nên thời gian sinh sản của sứa ngày càng rộng hơn. Sứa cũng có thể bám vào tàu chở dầu, chui vào khoang chứa của tàu".

Tin liên quan

Thợ lặn kinh ngạc trước sứa khổng lồ to hơn người trưởng thành

Thợ lặn kinh ngạc trước sứa khổng lồ to hơn người trưởng thành

Một chuyên gia về đời sống hoang dã và thợ ảnh đi cùng đã có chuyến lặn biển vô cùng ấn tượng ngoài khơi nước Anh, nơi họ chạm trán một con sứa khổng lồ, theo Đài CNN hôm 15.7.

Úc đóng cửa bãi biển vì sứa

Sứa biển là khắc tinh của tàu sân bay Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

pháp sứa nhà máy điện hạt nhân Gr\avelines Lò phản ứng hạt nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận