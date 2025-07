Sửa cao tốc, phà Cát Lái ùn ứ hướng Đồng Nai đi TP.HCM

Ngày 17.7, phà Cát Lái (kết nối giao thông Đồng Nai với phường Cát Lái, TP.HCM) xảy ra tình trạng quá tải, gây ùn ứ.

Nhiều ô tô xếp hàng chờ qua phà Cát Lái ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Từ sáng đến trưa cùng ngày, hàng trăm ô tô nối đuôi xếp hàng kéo dài nhiều km trên đường Lý Thái Tổ, chờ qua phà, hướng Đồng Nai đi TP.HCM. Các phương tiện nhích từng chút, tài xế mệt mỏi khi mất hơn 40 phút xếp hàng vẫn chưa đến được điểm phà.

Anh Nguyễn Hưởng (39 tuổi, tài xế xe tải) cho biết, trước đó một ngày, nắm thông tin cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và quốc lộ 1 đang sửa chữa, nâng cấp. Lo sợ kẹt xe nên anh chọn lộ trình Đồng Nai về TP.HCM bằng phà Cát Lái, song khu vực này cũng xảy ra ùn ứ.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong) cho hay, tình trạng ùn ứ phà Cát Lái xuất hiện từ hôm qua (16.7).

Hướng ùn ứ chủ yếu từ Đồng Nai đi TP.HCM. Ghi nhận ban đầu, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang sửa chữa, tại một số nút giao vào cao tốc bị đóng để phân luồng giao thông nên người dân chọn lộ trình phà Cát Lái thay thế. Trong 2 ngày qua, đơn vị ghi nhận lượng ô tô qua phà tăng đột biến.

Đơn vị đã cho hoạt động hết công suất, hiện 6 phà chạy liên tục 24/24 để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ô tô nối đuôi xếp hàng chờ qua phà Cát Lái ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, ngày 16.7 Thanh Niên đã thông tin, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM xảy ra tình trạng ùn ứ, xe đông di chuyển chậm. Các tài xế mất nhiều thời gian lưu thông qua đoạn cầu Long Thành và khu vực được thông báo giảm tốc độ.

Đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, nguyên nhân ùn ứ do đơn vị thi công kỹ thuật đường cao tốc đang rào chắn làn đường trên cầu Long Thành (hướng Đồng Nai đi TP.HCM) để sửa chữa khe co giãn và nâng cấp hệ thống giao thông thông minh. Đoạn qua cầu Long Thành chỉ còn 1 làn ô tô, cùng với lượng xe đông đúc nên xảy ra tình trạng ùn ứ.

Để phục vụ quá trình thi công, đơn vị thi công hạn chế tốc độ và thu hẹp mặt đường ở 64 vị trí, từ ngày 15.7 và dự kiến có thể kéo dài trong khoảng 1 tháng.

Nhằm hạn chế ùn ứ, lực lượng Cục CSGT chủ động lên phương án điều tiết, đóng mở linh động các nút giao với cao tốc. Tại một số nút giao cao tốc - đường 319, quốc lộ 51, các phương tiện được điều tiết quay đầu hoặc di chuyển đi quốc lộ 1.

Cùng thời điểm, quốc lộ 1, hướng Đồng nai đi TP.HCM xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Dòng xe ùn tắc bắt đầu từ khu vực ngã tư Bồn Nước thuộc phường Trấn Biên (Đồng Nai), đến trạm thu phí ngay đầu cầu Đồng Nai thì kẹt xe nặng và kéo dài đến cầu vượt Tân Vạn. Nguyên nhân được xác định là do đóng một phần đường để thi công nút giao Tân Vạn thuộc dự án Vành đai 3.

Dòng xe nối đuôi nhau dài khoảng 2 km chờ qua phà Cát Lái ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp ẢNH: CỤC CSGT

Đến sáng 17.7, tình trạng giao thông qua quốc lộ 1 đã "hạ nhiệt" do lượng phương tiện giảm và đơn vị thi công tạm thời mở làn cho xe lưu thông.