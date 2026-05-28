Sửa cầu Phú Mỹ gần 1,5 tháng, người dân di chuyển thế nào?

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) thông báo, trong thời gian thi công sửa chữa mặt cầu Phú Mỹ, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc tại khu vực. Tài xế được khuyến nghị chọn lộ trình thay thế.

Theo đó, đối với các phương tiện xe container, xe tải nặng hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận:

- Hướng từ Cảng Cát Lái về phường Tân Thuận:

+ Cảng Cát Lái - Nguyễn Thị Định - vòng xoay Mỹ Thủy - đi thẳng Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

+ Cảng Cát Lái - Nguyễn Thị Định - vòng xoay Mỹ Thủy - rẽ phải Võ Chí Công - đi vào Khu Công nghệ cao - đường D2 - đường D1 - quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

- Hướng từ Khu Công nghệ cao về phường Tân Thuận: Võ Chí Công - đi vào Khu Công nghệ cao - đường D2 - đường D1 - quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Các phương tiện ô tô con, xe khách dưới 16 chỗ hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận di chuyển theo hướng dẫn sau:

- Hướng từ Cảng Cát Lái về phường Tân Thuận:

+ Cảng Cát Lái - Nguyễn Thị Định - vòng xoay Mỹ Thủy - đi thẳng Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Hầm sông Sài Gòn - Võ Văn Kiệt - cầu Calmette - Hoàng Diệu - Nguyễn Tấn Thành - Nguyễn Văn Linh - tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

+ Cảng Cát Lái - Nguyễn Thị Định - vòng xoay Mỹ Thủy - đi thẳng Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn - Võ Văn Kiệt - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh - tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

- Hướng từ Khu Công nghệ cao về phường Tân Thuận:

+ Võ Chí Công - đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn - Võ Văn Kiệt - cầu Calmette - Hoàng Diệu - Nguyễn Tấn Thành - Nguyễn Văn Linh - tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

+ Võ Chí Công - đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn - Võ Văn Kiệt - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh - tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Trong trường hợp xảy ra ùn tắc hoặc sự cố giao thông tại khu vực cầu Phú Mỹ, các phương tiện có thể lưu thông theo hướng: Đường Nguyễn Văn Linh - rẽ trái đường Phạm Hùng - rẽ trái đường Nguyễn Hữu Thọ - rẽ trái đường Nguyễn Thị Thập - đường Nguyễn Tất Thành - tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực cầu Phú Mỹ trong thời gian thi công cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành theo hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, cơ quan chức năng sẽ tổ chức lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân lưu thông thuận lợi, an toàn.