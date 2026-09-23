Sửa luật để hỗ trợ doanh nghiệp, giảm gánh nặng cho người lao động

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra đối với dự án luật. Chủ tịch QH cũng yêu cầu hồ sơ dự án luật phải được thực hiện đúng chuẩn quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đặc biệt cần có báo cáo thẩm định chính thức từ Bộ Tư pháp trước khi trình UBTVQH.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ảnh: TTXVN

Chủ tịch QH đánh giá việc sửa đổi các luật này đi đúng hướng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, giảm gánh nặng cho người lao động, cập nhật theo thực tiễn quản lý đất đai và kinh tế số. Song, hạn chế lớn nhất hiện nay là tính ổn định dài hạn của chính sách và năng lực thực thi dựa trên dữ liệu. Do đó, Chủ tịch QH lưu ý việc sửa đổi, bổ sung luật cần ưu tiên cơ chế tự động điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và hệ số thuế đất; đánh giá hiệu quả ưu đãi thuế theo định kỳ; có cơ chế liên thông dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan quản lý; đồng thời có công cụ chống lách thuế qua quan hệ liên kết và hành vi chia nhỏ quy mô doanh nghiệp.

Một nội dung cụ thể tại dự thảo luật nhận được quan tâm là Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh từ dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở khám chữa bệnh. Chính sách này được Chính phủ kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học, bệnh viện; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn đạt chất lượng.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn. Theo Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính, miễn thuế không phải là công cụ trực tiếp để bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; cũng chưa có cơ sở rõ ràng để khẳng định phần lợi ích từ miễn thuế sẽ được doanh nghiệp sử dụng để giảm giá suất ăn hoặc nâng cao chất lượng bữa ăn; nên chưa nhất trí bổ sung tại dự luật.

Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN và Môi trường Nguyễn Thanh Hải chỉ ra các công ty lớn không chỉ cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện, mà còn bán cho khu chế xuất, khu công nghiệp, hàng không... Bà Hải đề nghị trong trường hợp miễn thuế cần bóc tách rõ thu nhập của doanh nghiệp từ cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện với phần thu từ các lĩnh vực khác. Một số ý kiến khác thì đề xuất nên nghiên cứu chính sách hỗ trợ trực tiếp vào bữa ăn học đường thay vì ưu đãi qua doanh nghiệp cung cấp, tránh gây khó khăn trong quản lý.

Kết luận nội dung trên, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Hồng cho hay UBTVQH đề nghị Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng, rà soát căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn. Nếu tiếp tục đề xuất chính sách thuế đối với dịch vụ cung cấp suất ăn, Chính phủ cần làm rõ điều kiện, tiêu chí hưởng ưu đãi, cơ chế xác định riêng thu nhập được hưởng ưu đãi; quản lý kiểm tra hậu kiểm và xử lý vi phạm; đồng thời có cơ chế đánh giá để đảm bảo lợi ích của chính sách.