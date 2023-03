Sữa mẹ được nam giới cuồng tập gym 'săn lùng'

Nhiều nam giới thường tìm mua sữa thông qua các thị trường trực tuyến, như Only the Breast. Thị trường này đang rất sôi động bởi rất nhiều nam giới tìm mua, "vì lý do sức khỏe", với mục đích tăng cường thể lực, tăng cơ bắp.



Nhiều bà mẹ đã tận dụng cơ hội để biến nguồn sữa dư thừa của mình thành "vàng" bằng cách bán trực tuyến sữa của họ cho nam giới MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Sữa mẹ đã nổi tiếng với lời đồn như một siêu thực phẩm cho thể hình, theo suy luận rằng nó giúp trẻ sơ sinh tăng cân nhanh chóng thì cũng có thể tốt như vậy với người lớn. Có người còn tin rằng nó giúp tránh được ung thư.

Các chuyên gia nói gì?

Tuy nhiên, các chuyên gia đã bác bỏ ý kiến cho rằng sữa mẹ là siêu thực phẩm dành cho các vận động viên. Sữa mẹ ít đạm, nhiều chất béo và chứa nhiều đường lactoza mà nhiều người không thể tiêu hóa được - khiến sữa mẹ không phải là thực phẩm bổ sung tốt cho thể hình. Và "không có gì đặc biệt trong sữa mẹ giúp tăng cơ", theo MailOnline.

Nhiều nam giới cho biết họ muốn mua sữa vì "lý do sức khỏe", nhằm mục đích xây dựng cơ bắp MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Những rủi ro khi tiêu thụ sữa mẹ mua trực tuyến

Mặc dù sữa mẹ rất tốt cho trẻ sơ sinh, nhưng người lớn tiêu thụ có thể gặp rủi ro, nhất là nếu mua từ người lạ. Sữa mẹ mua trực tuyến có thể bị pha trộn hoặc bảo quản không đúng cách gây nguy hiểm cho sức khỏe. Thậm chí có thể mang các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV và giang mai.

Các chuyên gia cho biết, nói chung, nếu sữa không nhiễm bệnh và đã được tiệt trùng và bảo quản đúng cách, thì uống sữa mẹ không có vấn đề gì. Nhưng thực tế, sữa mẹ cung cấp trực tuyến không có biện pháp bảo vệ nào, theo MailOnline.