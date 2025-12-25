‘Sữa mẹ là chân ái’: Dấu ấn chăm sóc mẹ, bé của Bệnh viện Phương Nam 2025

Trong năm 2025, Bệnh viện Phương Nam - Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu đã tổ chức thành công 4 Ngày hội mẹ bầu tại TP.HCM, thu hút gần 1000 mẹ bầu tham dự. Với chủ đề chủ đạo "Sữa mẹ là chân ái - Dưỡng chất tình yêu dài", chuỗi sự kiện không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn là không gian giáo dục sức khỏe cộng đồng đầy ý nghĩa.

Gỡ rối âu lo cùng chuyên gia và "thực chiến" kỹ năng làm mẹ

Điểm sáng giúp Ngày hội mẹ bầu trở thành sự kiện "đến hẹn lại lên" được mong chờ chính là hàm lượng chuyên môn cao nhưng lại rất gần gũi, dễ hiểu.

Tại các ngày hội, những thắc mắc từ kiến thức dân gian truyền miệng chưa kiểm chứng đã được các bác sĩ giải đáp thấu đáo dưới góc nhìn khoa học. Mẹ bầu được trang bị kiến thức vững vàng qua các chuyên đề thiết thực: "Cuộc vượt cạn an toàn" và "Nuôi con bằng sữa mẹ" được chia sẻ trực tiếp bởi các bác sĩ sản phụ khoa. Sự hiện diện của TS-BS Lê Văn Hiền - chuyên gia sản phụ khoa "mát tay", gương mặt thân quen của nhiều nghệ sĩ Việt và BS-CKII Huỳnh Thiên Thảo - Phó khoa Sản Phụ khoa Bệnh viện Phương Nam, người bác sĩ luôn tận tâm đồng hành cùng các mẹ.

Nữ hộ sinh hướng dẫn các mẹ bầu tư thế cho bé bú đúng trong Ngày hội mẹ bầu do Bệnh viện Phương Nam tổ chức

Không dừng lại ở lý thuyết, Ngày hội mẹ bầu mang đến cơ hội "thực chiến" quý giá, đặc biệt cho các mẹ bầu mang thai lần đầu. Dưới sự hướng dẫn của các nữ hộ sinh giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Phương Nam, các mẹ được thực hành ngay tại chỗ: tư thế cho bé bú đúng cách, kỹ thuật massage kích sữa hiệu quả, cách nhận biết dấu hiệu bé đói, bé đã bú đủ, kỹ năng xử trí sặc sữa - một tình huống khẩn cấp mà bất kỳ cha mẹ nào cũng cần biết.

Bên cạnh đó, không khí sự kiện thêm phần sôi nổi và đồng cảm với các talkshow trò chuyện về "Nuôi con bằng sữa mẹ thời hiện đại". Những chia sẻ từ các Hotmom truyền cảm hứng như Thanh Trần, Miss Thu Nương đã giúp các mẹ bầu giải tỏa tâm lý, thêm vững tin trên hành trình bỉm sữa phía trước.

Ngày hội mẹ bầu 2025 còn là dịp để các mẹ tham quan và tìm hiểu các sản phẩm chăm sóc mẹ bầu và em bé. Sự đồng hành của các nhãn hàng mẹ và bé quen thuộc như: Moony, Vitadairy, Moaz Bé Bé, Tamin Pharma, Earthmama, JAMU, Medeze… đã mang đến gian hàng trưng bày sản phẩm tã bỉm, máy móc chăm sóc bé tiện lợi. Các mẹ còn được tận hưởng các trải nghiệm spa thư giãn và nhận về những phần quà xinh xắn, thiết thực cho hành trình đi sinh sắp tới.

Mẹ bầu được tư vấn về thai kỳ và các vấn đề sức khỏe ngay tại các Ngày hội mẹ bầu do Bệnh viện Phương Nam tổ chức

QUÀ TẶNG TRẢI NGHIỆM KHÁM THAI Dành cho mẹ bầu lần đầu khám tại Bệnh viện Phương Nam Khám thai và siêu âm 2D hoàn toàn KHÔNG MẤT PHÍ cùng các chuyên gia sản khoa

Đăng ký để giữ chỗ: TẠI ĐÂY hoặc Hotline 1900545466 (Chọn Bệnh viện Phương Nam)

Địa chỉ: Bệnh viện Phương Nam, số 2 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Mỹ, TP.HCM

Phương Nam chăm sóc mẹ từ thai kỳ đến khi bé chào đời

Ngày hội mẹ bầu là sự mở rộng quy mô của các hoạt động giáo dục sức khỏe thường xuyên mà Bệnh viện Phương Nam đang duy trì. Bệnh viện Phương Nam chú trọng xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc cho mẹ bầu thông qua chuỗi lớp học tiền sản định kỳ và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ toàn diện tại bệnh viện.

Trong năm 2025, bệnh viện đã tổ chức 17 lớp học tiền sản, thu hút gần 2000 lượt mẹ bầu. Các lớp học đa dạng chủ đề từ xét nghiệm, vắc xin trước mang thai, dinh dưỡng thai kỳ, đến chăm sóc bé sơ sinh... đều do trực tiếp các bác sĩ Sản, Nhi, Dinh dưỡng giảng dạy kết hợp thực hành cùng nữ hộ sinh.

Một hoạt động hướng dẫn tắm bé trong Lớp học tiền sản định kỳ tại Bệnh viện Phương Nam thu hút sự quan tâm của ba mẹ

Cùng với đó, tại Bệnh viện Phương Nam, việc hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ được thực hiện xuyên suốt. Khi khám thai, mẹ được tư vấn lợi ích sữa mẹ và dung tích dạ dày của bé để hiểu nhu cầu dinh dưỡng của con. Khi vượt cạn, bé được da kề da và bú sớm ngay khi chào đời. Khi sản phụ lưu viện, bệnh viện hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ ngay tại phòng nội trú. Mục tiêu giúp sản phụ tự tin "gọi sữa về", đảm bảo bé yêu nhận được nguồn dinh dưỡng quý giá nhất trong 1000 ngày đầu đời.

Chuỗi sự kiện "Ngày hội mẹ bầu" là điểm hẹn cuối tuần, nơi ba mẹ tìm thấy sự tự tin cho hành trình làm mẹ thiêng liêng

Chuỗi Ngày hội mẹ bầu do Bệnh viện Phương Nam tổ chức nằm trong chuỗi hoạt động dài hơi được Tập đoàn Y tế Phương Châu triển khai từ năm 2024. Đến nay, hành trình này đã đi qua nhiều tỉnh thành như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang và TP.HCM, lan tỏa thông điệp nuôi con bằng sữa mẹ và các kiến thức bổ ích cho mẹ bầu đến khắp các vùng miền.