Sữa non Alpha Lipid - bảo vệ sức khỏe toàn diện

Sữa non Alpha Lipid được biết đến là một trong những sản phẩm của tập đoàn New Image, ra đời với mục tiêu giúp người dùng được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, cải thiện sức khỏe an toàn. Sữa được khuyên dùng với đa dạng các đối tượng ở mọi lứa tuổi như trẻ em, mẹ bầu, người lớn và người cao tuổi.

Có nguồn nguyên liệu sạch từ sữa non của bò New Zealand, Alpha Lipid sở hữu dưỡng chất đa dạng như các kháng thể tự nhiên, đạm, béo, năng lượng, vitamin cùng các loại khoáng chất, lợi khuẩn và các kháng thể tự nhiên, lợi khuẩn,...

Với sự kết hợp của sữa non cùng công nghệ độc quyền từ tập đoàn New Image, Alpha Lipid mang đến công dụng tuyệt vời cho người dùng như bổ sung dinh dưỡng, bổ sung can xi,... Đặc biệt, Alpha Lipid giúp người dùng hỗ trợ cải thiện miễn dịch, giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng.

Để mua hàng chính hãng, bạn có thể liên hệ với Thanh Hương Shop - Đơn vị cung cấp, phân phối có uy tín lâu năm, có hóa đơn đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng.

Thông tin liên hệ: Thanh Hương Shop Hotline: 0902.589.758

Website: thanhhuongshop.com

Địa chỉ: 1329/1A Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM.