Sữa non Värna Colostrum - Giải pháp chủ động về sức khỏe, giảm gánh nặng bệnh tật

Người trưởng thành cần làm gì để phòng ngừa các bệnh lý do "tuổi tác"

Theo các chuyên gia, tuổi càng cao, hệ miễn dịch, sức đề kháng càng giảm, tỷ lệ mắc các bệnh phổ biến như viêm khớp, bệnh về hô hấp, tim mạch… cũng tăng. Điều này đe dọa đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhiều người. Chính vì vậy, việc chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ tuổi trưởng thành là điều không bao giờ thừa.

Một số bệnh như bệnh hô hấp, xương khớp, nhiễm trùng... có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt là khi về già

Ngoài việc trang bị kiến thức về sức khỏe, chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, người trưởng thành rất cần chú ý đến bổ sung đủ dinh dưỡng, từ vitamin đến khoáng chất để tăng cường sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe cơ, xương, tiêu hóa và tim mạch.

Sử dụng thêm sữa non để hỗ trợ tăng cường đề kháng, cải thiện miễn dịch, tăng đề kháng... cũng là một cách để phòng ngừa bệnh tốt hơn khi về già. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện.

Värna Colostrum đem lại sự chủ động về sức khỏe, giảm gánh nặng bệnh tật cho người Việt

Vốn được biết đến với nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe ở mọi lứa tuổi, sữa non được nhiều chuyên gia nhận định cũng là thức uống cần thiết cho người trưởng thành. Đặc biệt, trong khi các loại sữa non thông thường có thành phần nổi bật là kháng thể IgG có tác dụng chống lại các tác nhân gây bệnh thì Värna Colostrum lại có công nghệ tiên tiến hơn khi bổ sung hệ dưỡng chất kép từ sữa non với 2 lớp bảo vệ: phân đoạn sữa non phân tử lượng thấp (Immunel) độc quyền từ Sterling Technology USA cùng kháng thể IgG. Những thành phần này đã được chứng minh lâm sàng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng nhanh cho cơ thể. Chỉ sau 2 giờ sử dụng Värna Colostrum, cơ thể đã có thể tăng cường sức đề kháng với sự gia tăng mạnh mẽ của các đại thực bào.

Sự kết hợp này tạo nên "lá chắn kép", vừa củng cố hệ miễn dịch thụ động, kích hoạt hệ miễn dịch chủ động lại tăng cường đề kháng. Sản phẩm hứa hẹn là giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt hỗ trợ cho người trưởng thành, người lớn tuổi chống lại một số tác nhân gây bệnh.

Không chỉ vậy, Värna Colostrum được đặc chế phù hợp cho thể trạng người Việt và chứa nhiều dưỡng chất cho sức khỏe tổng thể như Calci, Vitamin D3 và Protein chất lượng cao hỗ trợ sức khỏe cơ và xương; MUFA và PUFA tốt cho tim mạch; Chất xơ và lợi khuẩn bifidobacterium tốt cho hệ tiêu hóa…

Sữa non Värna Colostrum ra đời như một giải pháp dinh dưỡng toàn diện, đáp ứng đầy đủ cho từng nhu cầu riêng biệt của người cao tuổi

Chia sẻ thêm về sản phẩm, ông Mai Thanh Việt - Phó tổng giám đốc Nutifood cho biết: "Với sản phẩm mới Värna Colostrum, chúng tôi tin tưởng người tiêu dùng Việt sẽ có thêm một "hàng rào" bảo vệ vững vàng, tăng cường sức đề kháng giúp mọi người an tâm, khỏe mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống".