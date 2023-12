Suarez lên tiếng trước khả năng gia nhập Inter Miami cùng Messi

"Gia nhập cùng Messi ở Inter Miami? Hiện tại tôi vẫn chưa biết cụ thể. Tôi sẽ đi nghỉ mát cùng gia đình và sau đó chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra", Suarez nói với các phóng viên tại sân bay Salgado Filho ở TP.Porto Alegre, Brazil, ngày 8.12 khi anh chia tay CLB Gremio để về nước.

Rất đông CĐV CLB Gremio đến sân bay chia tay Suarez CLB Gremio

"Tôi muốn cảm ơn người dân Brazil và các CĐV CLB Gremio vì tình yêu đã dành cho tôi. Điều này rất quan trọng đối với tôi và gia đình", Suarez nói sau ngày thi đấu cuối với CLB Gremio khi kết thúc mùa giải ở Brazil.

Suarez ký hợp đồng với CLB Gremio có thời hạn 2 năm, nhưng chỉ năm đầu tiên thi đấu danh thủ 36 tuổi người Uruguay này đã chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ Brazil. Anh ghi tổng cộng 29 bàn và có đến 17 đường kiến tạo thành bàn sau 53 trận trên mọi đấu trường.

Suarez cũng được ghi nhận là một phần lịch sử của bóng đá Brazil, khi giúp CLB Gremio xếp thứ 2 ở giải Serie A của Brazil và giành suất dự giải Copa Libertadores năm 2024 (như giải Champions League ở châu Âu).

Suarez (trái) và Messi sẽ tái hợp ở Inter Miami AFP

Ban lãnh đạo CLB Gremio không muốn chia tay Suarez nhưng do danh thủ này muốn tái hợp cùng người bạn thân Messi với lời hứa giải nghệ trong cùng một CLB, nên các bên đã dàn xếp để đạt thỏa thuận chấm dứt sớm hợp đồng 1 năm từ mùa hè năm nay.

"Thỏa thuận này giúp Suarez hiện trở thành cầu thủ tự do. Sau thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, Suarez sẽ đến TP.Miami (Mỹ) để ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với CLB Inter Miami, cùng tùy chọn gia hạn năm kế tiếp nhưng cũng sẽ phụ thuộc vào phản ứng đầu gối của danh thủ này như thế nào (do bị ảnh hưởng chấn thương)", tờ AS cho biết.