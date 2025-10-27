Sau 6 mùa, School Fest trở thành lễ hội âm nhạc thường niên của sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM. School Fest mùa 7 cũng để lại dấu ấn mà không cần chạy theo xu hướng, không đặt nặng "tên tuổi trending", nơi chương trình xây dựng một kịch bản âm nhạc liền mạch với mỗi nghệ sĩ, mỗi set diễn trở thành mảnh ghép kể lại hành trình hai thập niên của rap Việt. Đúng như kỳ vọng, giây phút Suboi xuất hiện trên sân khấu là thời khắc đêm nhạc chính thức chạm đỉnh.

Suboi 'đốt nóng' Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM Ảnh: BTC

Khán giả, chủ yếu là các bạn sinh viên, đã vỡ òa và tạo thành biển người cuồng nhiệt. Với loạt hit đã làm nên tên tuổi, Suboi một lần nữa khẳng định vị thế của mình là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa rap Việt ra thế giới, nhưng vẫn giữ vững gốc rễ văn hóa Việt Nam. Ca khúc Trời cho mở màn là bản rap mang tính biểu tượng, truyền tải thông điệp về sự tự do và bản lĩnh cá nhân, lập tức khuấy động không khí.

Tiếp theo đó, với chất rap gai góc, thông minh, nữ ca sĩ "buộc" khán giả phải nhún nhảy theo từng nhịp điệu. Sự kết hợp mạnh mẽ và táo bạo thể hiện sự nữ quyền cùng phong cách độc đáo của cô được thể hiện qua ca khúc Pistol, trước khi Ngày lại ngày mang đến một góc nhìn sâu sắc hơn, nhắc nhở các bạn trẻ về hành trình theo đuổi đam mê. Mỗi ca khúc không chỉ là màn trình diễn, mà là một tuyên ngôn về sự tự tin và tài năng. Phong cách trình diễn đầy cuốn hút, khả năng làm chủ sân khấu tuyệt vời cùng lyrics sâu sắc, mang đậm tính xã hội đã chứng minh lý do vì sao cô được mệnh danh là "Nữ hoàng Rap".

Đối với Suboi, School Fest luôn giữ vị trí đặc biệt. Sau sáu mùa tổ chức, việc quay trở lại mùa thứ 7 mang ý nghĩa như một sự "trở về nhà". Năng lượng mà cô nhận được từ các bạn sinh viên là năng lượng rất thật và tươi mới, điều mà hiếm có sân khấu nào có được. "Suboi mong có thể cùng các bạn lan tỏa tinh thần dám thể hiện bản thân và sống hết mình với điều mình yêu thích", cô chia sẻ trên sân khấu. Đây không chỉ là lời nói mà còn là thông điệp xuyên suốt trong âm nhạc và phong cách của nữ rapper.

Suboi cùng dàn rapper mang âm nhạc khuấy động sinh viên

Ban nhạc 18.18 mở màn khuấy động bầu không khí bằng những ca khúc mang hơi hướng alternative rock thể hiện năng lượng trẻ Ảnh: BTC

Tiếp nối năng lượng ấy là Datmaniac, rapper hiếm hoi vẫn giữ nguyên linh hồn old-school giữa thời đại autotune Ảnh: BTC

Sân khấu dịu lại với Đá số tới - một cú chuyển nhịp đầy dụng ý với Tâm sự bạn gái, Là tất cả, Em vang lên nhẹ như hơi thở, để khán giả có một khoảng lặng vừa đủ giữa những nhịp trống dồn dập Ảnh: BTC

Khi Lil Wuyn xuất hiện, ánh sáng chuyển tone - trap beat tràn lên, bass đập sâu. An, Want some more, Người Việt - ba mảnh ghép cho thấy rap Việt đang đi xa hơn cả phạm vi underground, thể hiện rõ sự kết hợp giữa cá tính âm nhạc độc lập và tinh thần dân tộc Ảnh: BTC

Đại diện cho thế hệ mới, Liu Grace bước lên sân khấu với Nicolai, Dead Meat, Anh chưa biết em (Remix) - chuỗi ca khúc mang đậm dấu ấn Y2K và tinh thần nữ quyền Ảnh: BTC

Thái VG - “anh cả” của rap Việt bước ra mang đến một chương kết đậm tính biểu tượng với Matrix, One day at a time Ảnh: BTC

Khoảnh khắc VG Cypher Vietnam HipHop vang lên với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi như WaV, Yuno Bigboi, Hydra, Lãng, Long Nón Lá, Cadmium là điểm nhấn của đêm nhạc Ảnh: BTC