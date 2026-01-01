'Sức bật Phù Đổng' sẽ đưa dân tộc dấn bước vào kỷ nguyên mới

PGS-TS Phạm Thế Anh, Trưởng khoa Kinh tế học, Đại học Kinh tế quốc dân:

Tiêu dùng nội địa động lực tăng trưởng

ẢNH: NVCC

Để đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, điều kiện tiên quyết là phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể, cần kiểm soát lạm phát ở mức thấp, không vượt quá 4%, trong đó mức lý tưởng là từ 2 - 4%. Mức lạm phát này vừa tạo điều kiện kích thích DN mở rộng sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm thu nhập thực tế của người dân.

Bên cạnh đó, cần tránh các cơn sốt bất động sản, bởi hiện tượng này không chỉ làm gia tăng chênh lệch giàu nghèo mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về KT-XH. Việc ổn định tỷ giá hối đoái cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do nền kinh tế VN phụ thuộc lớn vào xuất khẩu và dòng vốn FDI. Đồng thời, trong bối cảnh hàng loạt dự án đầu tư công đang được triển khai, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tính bền vững của nợ công thông qua việc huy động và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả, qua đó giữ vững ổn định của hệ thống tài chính.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước công bố mức tăng trưởng tín dụng gần 18%, và khả năng con số này có thể lên tới 20% trong năm 2025. Điều này cho thấy mô hình tăng trưởng kinh tế dựa nhiều vào vốn tín dụng đã tồn tại trong nhiều năm qua. Đáng lưu ý, tỷ lệ tín dụng trên GDP hiện ở mức khoảng 146% - một tỷ lệ tương đối cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Về bản chất, chính sách tiền tệ chủ yếu là công cụ nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, chứ không phải là công cụ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Chức năng này cần được đảm nhận bởi chính sách tài khóa. Hiện nay, tiêu dùng nội địa chiếm khoảng 60% GDP và đóng vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng. Do đó, cần có các chính sách hỗ trợ về thuế và phí nhằm kích thích sản xuất, kinh doanh cũng như gia tăng tiêu dùng trong nước. Khi sức mua của người dân được cải thiện, các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ có điều kiện phát triển bền vững hơn.

Về dài hạn, cần phát huy vai trò của các kênh huy động vốn như thị trường cổ phiếu và trái phiếu, coi đây là nguồn cung vốn chủ đạo cho nền kinh tế. Không thể chỉ dựa vào việc duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp để thúc đẩy dòng vốn chảy vào khu vực sản xuất kinh doanh, mà cần xây dựng một hệ thống tài chính cân bằng và hiệu quả hơn.