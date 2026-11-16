Sức hút của một trường cao đẳng

Khẳng định uy tín từ chất lượng đào tạo

Trực thuộc Bộ Công thương, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại (COFER) có bề dày truyền thống gần 50 năm hình thành và phát triển, với dấu mốc thành lập trường CĐ năm 1997.

Sinh viên Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại trong lễ tốt nghiệp ẢNH: TẤN LỘC

Những năm qua, trường ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật trong đào tạo và phát triển quy mô. Hiện tại, trường có quy mô đào tạo đạt hơn 10.000 sinh viên, phản ánh sức hút của thương hiệu COFER đối với người học.

Đặc biệt, trường được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020 và tiếp tục đạt chuẩn ở chu kỳ kiểm định năm 2025. Nhiều chương trình đào tạo cũng đạt tiêu chuẩn kiểm định, góp phần khẳng định cam kết chất lượng và trách nhiệm đối với người học.

Đổi mới quản trị, tiên phong chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, yếu tố để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng đào tạo của một ngôi trường không thể không nhắc đến yêu cầu chuyển đổi số. Tiến sĩ Lê Ngọc Trung, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, cho biết: "Chúng tôi xác định chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới tư duy quản trị. COFER từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, lấy người học làm trung tâm".

Theo tiến sĩ Trung, trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, quản lý đào tạo, xây dựng thời khóa biểu, quản lý kết quả học tập và khảo thí. Hệ thống học liệu điện tử, thư viện số cùng các nền tảng hỗ trợ giảng dạy được chú trọng đầu tư, tạo điều kiện để giảng viên và sinh viên tiếp cận tri thức linh hoạt.

Cùng với đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phương pháp giảng dạy tích cực, học tập qua dự án và tình huống doanh nghiệp đang góp phần đổi mới trải nghiệm học tập, nâng cao năng lực thích ứng của sinh viên trong kỷ nguyên số.

Người thầy đóng vai trò quan trọng

Hiệu trưởng COFER khẳng định một trong những định hướng chiến lược của COFER là xác định đội ngũ giảng viên giữ vai trò then chốt, quyết định chất lượng đào tạo và sự phát triển bền vững.

"Trường xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm thực tiễn, tâm huyết với nghề và đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo trong bối cảnh mới. Đồng thời, việc mời chuyên gia, nhà quản trị doanh nghiệp tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm giúp kết nối kiến thức học thuật với yêu cầu nghề nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa vững chuyên môn, vừa am hiểu thực tiễn", tiến sĩ Trung chia sẻ.

Hội nhập quốc tế, mở rộng cơ hội nghề nghiệp

Với thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, logistics, quản trị kinh doanh, tài chính và du lịch, Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại đang không ngừng đổi mới chương trình theo hướng hội nhập quốc tế, gắn kiến thức chuyên môn với kỹ năng thực hành và nhu cầu thị trường lao động.

Hiện nay, điểm nổi bật trong định hướng đào tạo của nhà trường là tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các chương trình, chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ngay trong quá trình học tập. Sinh viên các ngành logistics và kinh doanh xuất nhập khẩu được tiếp cận kiến thức theo chuẩn FIATA, trong khi sinh viên ngành kế toán có cơ hội học tập theo định hướng chứng chỉ ACCA; sinh viên khối ngành kinh doanh được tiếp cận chương trình Digital Marketing của Canada và các học phần chuyển giao từ Úc.