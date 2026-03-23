Sức hút của Tống Vũ Kỳ

Từ thần tượng Kpop đến ngôi sao châu Á toàn năng

Theo thông tin từ Tencent Music, Tống Vũ Kỳ (Yuqi) được trao danh hiệu Woman of the year in music 2026 dưới chủ đề Cô ấy ở đây - tự mình tỏa sáng. Đây là giải thưởng quan trọng, ghi nhận sức ảnh hưởng cũng như những thành tích âm nhạc vô tiền khoáng hậu của cô trên các nền tảng phát trực tuyến lớn nhất Trung Quốc như QQ Music, Kugou Music và Kuwo Music. Trong năm nay, đĩa đơn solo mang tên Motivation do chính cô chấp bút tạo nên cơn sốt, càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc kỹ thuật số.

Tống Vũ Kỳ sinh năm 1999 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Năm 2015, vượt qua buổi thử giọng khốc liệt của Cube Entertainment tại Trung Quốc, cô sang Hàn Quốc bắt đầu quãng thời gian thực tập sinh. Năm 2018, Vũ Kỳ chính thức debut cùng (G)I-DLE với đĩa đơn Latata, nhanh chóng gây sốt nhờ chất giọng trầm khàn đặc trưng và ngoại hình cá tính ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên cạnh giải thưởng danh giá này, truyền thông châu Á cũng thường xuyên nhắc việc giọng ca 26 tuổi là thành viên chính thức của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA), trở thành nữ idol Trung Quốc đầu tiên đạt được danh hiệu này. Bước sang năm 2026, năng lực sáng tác của cô tiếp tục thăng hoa rực rỡ với hàng loạt sản phẩm chất lượng cao, nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình.

Song hành cùng sự nghiệp cá nhân, Tống Vũ Kỳ là một mảnh ghép không thể thay thế của nhóm nhạc nữ đình đám (G)I-DLE. Trong năm 2026, nhóm khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Syncopation. Bắt đầu từ những đêm diễn bùng nổ tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, (G)I-DLE lưu diễn tại sân khấu lớn của lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở Chicago (Mỹ), cháy vé tại Taipei Dome của Đài Loan...

Không còn bị đóng khung trong hình ảnh của một thần tượng Kpop thông thường, Tống Vũ Kỳ đang từng bước vững chãi khẳng định vị thế của một nghệ sĩ toàn diện, một biểu tượng giải trí quyền lực tại thị trường châu Á và trên toàn cầu ẢNH: INSTAGRAM NV

Tống Vũ Kỳ gây chú ý tại tuần lễ thời trang quốc tế

Sức ảnh hưởng của Tống Vũ Kỳ trong năm 2026 không chỉ dừng lại ở lãnh địa âm nhạc mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang thế giới thời trang. Theo Harper's Bazaar, cô liên tục trở thành tâm điểm của báo giới khi xuất hiện lộng lẫy tại các sự kiện tầm cỡ. Tại Tuần lễ thời trang Milan, Tống Vũ Kỳ thu hút ống kính truyền thông khi ngồi ở hàng ghế đầu trong show diễn Thu Đông 2026 với tư cách là đại sứ thương hiệu. Trước đó, cô cũng đã khuynh đảo kinh đô thời trang New York khi tham dự show diễn của Tory Burch, thương hiệu cao cấp của Mỹ mà cô đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu.

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích Zhiku Xingtu, Tống Vũ Kỳ nằm trong Top 10 nghệ sĩ có mức tăng trưởng người theo dõi cao nhất năm 2026. Trong một năm, cô tăng thêm khoảng 7,14 triệu người theo dõi trên các nền tảng lớn như Weibo và Douyin. Đáng chú ý, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của Cbiz, con số hơn 7 triệu follower mới được đánh giá là mức tăng trưởng rất cao, đặc biệt với một nghệ sĩ hoạt động song song Trung Quốc - Hàn Quốc ẢNH: INSTAGRAM NV

Giới mộ điệu thời trang quốc tế đã không tiếc lời khen ngợi và định danh phong cách của Tống Vũ Kỳ theo xu hướng swicy, một thuật ngữ tinh tế pha trộn hoàn hảo giữa sự ngọt ngào nữ tính và cá tính gai góc, sắc sảo. Xuất hiện trong bản phối denim-on-denim khỏe khoắn tại Ý hay những bộ cánh thanh lịch tại Mỹ, hình ảnh của cô không chỉ tạo ra một cơn sốt ăn mặc trong giới trẻ mà còn giúp Tống Vũ Kỳ xây dựng được dấu ấn thời trang độc bản, khó có thể nhầm lẫn giữa hàng ngàn ngôi sao giải trí khác.

Trong chiến dịch TORY STORIES của Tory Burch, cô tâm sự về sự giao thoa giữa các lĩnh vực: "Âm nhạc và thời trang là hai yếu tố định hình nên con người nghệ sĩ của tôi. Tôi luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa di sản và sự đổi mới, giữa vẻ đẹp ngọt ngào và cá tính mạnh mẽ (swicy) để không bao giờ lùi bước" ẢNH: INSTAGRAM NV

Không chịu kém cạnh trên bất kỳ mặt trận nào, Tống Vũ Kỳ còn thể hiện sức làm việc đáng nể khi tích cực duy trì các hoạt động giải trí tại quê nhà Trung Quốc. Cô tiếp tục là gương mặt chủ chốt mang lại tiếng cười và tỷ suất người xem khổng lồ cho chương trình truyền hình thực tế đình đám Keep Running.

Tần suất xuất hiện dày đặc trên các sóng truyền hình quốc gia và các chiến dịch quảng cáo quy mô lớn đã giúp Tống Vũ Kỳ trở thành hiện tượng truyền thông. Khán giả và truyền thông ưu ái gọi cô là "nữ hoàng phủ sóng" khi gần như đi đến đâu cũng có thể thấy hình ảnh rạng rỡ của người đẹp này.

Chia sẻ với giới truyền thông tại Tuần lễ thời trang Milan 2026, cô khẳng định: "Việc đồng hành cùng những nhà mốt lớn không chỉ là về thời trang, mà là cơ hội để tôi truyền tải thông điệp về sự tự tin và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại đến với công chúng toàn cầu" ẢNH: INSTAGRAM NV

Trả lời phỏng vấn MuchMusic, khi được hỏi về mục tiêu cho năm 2026, Vũ Kỳ chia sẻ: "Tôi muốn album tiếp theo của chúng tôi trở thành một cú hit lớn. Tôi luôn nỗ lực không ngừng để thể hiện cá tính âm nhạc của mình và hy vọng mọi ước mơ của bản thân cũng như nhóm sẽ thành hiện thực trong năm nay".