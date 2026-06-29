Sức hút của truyền hình thực tế Hàn từ những điều bình dị

Từ góc nhìn mới về nghề bếp...

Phát sóng từ ngày 22.6, Chiến thần quán ăn đường phố lựa chọn nhân vật trung tâm là các đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực và chủ nhà hàng thay vì nghệ sĩ giải trí. Chương trình thực tế này tái hiện quá trình xây dựng và vận hành nhà hàng trong môi trường cạnh tranh thực tế.

Các đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực và chủ nhà hàng nổi tiếng của Hàn Quốc cạnh tranh bằng chính chất lượng món ăn và khả năng vận hành mô hình kinh doanh trong Chiến thần quán ăn đường phố Ảnh: BTC

Ngay từ vòng đầu, các đội phải tự phát triển thương hiệu mới, từ ý tưởng, thiết kế không gian, xây dựng thực đơn đến định giá sản phẩm trước khi bước vào khu vực thi đấu có tên "Đấu trường ẩm thực" với diện tích hơn 4.000 m². Điểm khác biệt của chương trình là thực khách không biết danh tính người chế biến món ăn. Quyết định lựa chọn hoàn toàn dựa trên chất lượng món ăn và trải nghiệm thực tế. Đội đạt doanh thu 1 triệu won đầu tiên sẽ giành quyền đi tiếp.

Dàn thí sinh quy tụ nhiều gương mặt có uy tín trong ngành ẩm thực Hàn Quốc như đầu bếp Lee Yeon Bok, Jung Ho Young, Lim Ki Hak và Edward Kwon, cùng các doanh nhân đang điều hành những chuỗi nhà hàng lớn. Việc quy tụ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề giúp chương trình tập trung vào yếu tố chuyên môn, chiến lược kinh doanh và văn hóa ẩm thực thay vì tạo kịch tính từ yếu tố giải trí.

... Đến trải nghiệm cuộc sống nông trại

Trong khi đó, Gieo gì gặt nấy - Nông trại thẳng tiến tiếp tục khai thác mô hình trải nghiệm đời sống vốn là thế mạnh của đạo diễn Na Young Seok. Chương trình có sự tham gia của ba diễn viên Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin và Doh Kyung Soo.

Sau các hành trình trải nghiệm nghề nông, vận hành căn-tin và khám phá văn hóa địa phương ở những phần trước, bộ ba tiếp tục đến một nông trại bò sữa trên đảo Jeju với vai trò nhân viên của công ty thực phẩm. Tại đây, họ trực tiếp tham gia các công việc hằng ngày như chăm sóc đàn bò, chuẩn bị thức ăn, vệ sinh chuồng trại và làm quen với nhịp sống của người nông dân.

Lee Kwang Soo, Kim Woo Bin và Doh Kyung Soo trải nghiệm cuộc sống tại nông trại bò sữa trên đảo Jeju trong Gieo gì gặt nấy - Nông trại thẳng tiến, được phát sóng trên FPT Play, song song với lịch phát sóng tại Hàn Quốc Ảnh: BTC

Không xây dựng các tình huống kịch tính, chương trình ghi điểm nhờ những phản ứng tự nhiên của ba nghệ sĩ trước môi trường lao động mới. Sự phối hợp ăn ý cùng những tình huống hài hước phát sinh trong quá trình làm việc tạo nên sức hấp dẫn xuyên suốt mỗi tập phát sóng.

Theo Nielsen Korea, tập đầu của Gieo gì gặt nấy - Nông trại thẳng tiến đạt tỷ suất người xem trung bình 3%, có thời điểm lên 3,6% trên hệ thống truyền hình trả phí và dẫn đầu nhóm khán giả từ 20 - 49 tuổi trong cùng khung giờ.

Dù lựa chọn cách thể hiện khác nhau, cả hai đều hạn chế sự phụ thuộc vào các tình huống dàn dựng để hướng đến những trải nghiệm chân thực. Đây được xem là một trong những xu hướng đáng chú ý của truyền hình thực tế Hàn Quốc thời gian gần đây, khi đời sống thường nhật trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều chương trình mới.

Báo cáo của Korea Creative Content Agency (KOCCA) về xu hướng K-variety cho biết 71,4% khán giả quốc tế được khảo sát tiếp cận chương trình giải trí Hàn Quốc thông qua Netflix, cho thấy OTT (truyền hình trả phí) trở thành kênh phân phối quan trọng của các chương trình thực tế Hàn Quốc. Báo cáo cũng nhận định các chương trình khai thác trải nghiệm đời sống, văn hóa địa phương và mối quan hệ giữa các nhân vật ngày càng có lợi thế trong việc tiếp cận khán giả quốc tế, bên cạnh các show sinh tồn vốn phổ biến ở nhiều thị trường.