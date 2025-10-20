Sức hút Đà Nẵng trong ngành vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Đà Nẵng tăng 130 bậc về hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Thông tin này được Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đưa ra tại hội nghị trực tuyến với Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (theo Nghị quyết số 57 ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị) vừa diễn ra (hôm 15.10 vừa qua).

Ông Phạm Đức Ấn cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết số 57 đồng thời đề ra các hướng phát triển mạnh mẽ cho tương lai.

Theo đó, Đà Nẵng đã chủ động triển khai các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương giao, không để trễ hạn. Thành phố đã tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, hướng đến tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Cụ thể, Đà Nẵng được giao 159 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 119 nhiệm vụ. 40 nhiệm vụ còn lại đang trong giai đoạn triển khai và được thực hiện một cách toàn diện, hiệu quả.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, thành phố đã khởi công Dự án phòng thí nghiệm kết hợp sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến; bố trí ngân sách đầu tư vào các công trình trọng điểm, như: Phòng Lab về trí tuệ nhân tạo, Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng...

Tháng 7 vừa qua, TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khởi động dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến Fab-Lab tại Công viên Phần mềm số 2 Ảnh: Hoàng Sơn

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành phố ký hợp tác, hình thành liên minh 7 trường đại học, tạo nền tảng phát triển mô hình “3 nhà” (nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp).

Đến nay, Đà Nẵng xác nhận 34 doanh nghiệp, tổ chức hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 11 doanh nghiệp trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo để được hưởng ưu đãi thuế.

Thành phố đã thành lập 25 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang hoạt động và thu hút hơn 70 doanh nghiệp trong lĩnh vực AI và vi mạch bán dẫn.

Năm 2025, Đà Nẵng tăng 130 bậc, xếp hạng 766/1.000 thành phố tiêu biểu toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp. Hiện thành phố đang xây dựng Đề án "Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế"; đồng thời triển khai kế hoạch hành động để Đại học Đà Nẵng lọt vào top 150 châu Á vào năm 2030.

Đà Nẵng đang có nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực ngành vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo Ảnh: Hoàng Sơn

Những dấu ấn tiên phong

Là địa phương đầu tiên trong cả nước tiên phong lựa chọn ngày dành riêng cho lĩnh vực vi mạch bán dẫn, Đà Nẵng khẳng định khát vọng và tầm nhìn phát triển trong lĩnh vực này.

TP.Đà Nẵng cũng đã ban hành Đề án phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Quyết định số 257 ngày 21.1.2025, qua đó xác định mục tiêu đến năm 2030, đưa Đà Nẵng trở thành một trong 3 trung tâm hàng đầu cả nước về thiết kế vi mạch và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Sau hơn 1 năm kể từ lần đầu tiên sự kiện “Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng” được tổ chức (30.8.2024), TP.Đà Nẵng đã có những bước tiến mạnh mẽ trên 4 khía cạnh: chính sách, hạ tầng, nhân lực và thu hút đầu tư.

Thành phố sẽ hình thành mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Trong đó, tập trung phát triển ít nhất 5.000 nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn; hình thành ít nhất 30 doanh nghiệp thiết kế, 2 doanh nghiệp đóng gói và ít nhất 5 startup trong lĩnh vực bán dẫn.

Theo Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC ), hơn 1 năm kể từ lần đầu tiên sự kiện Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng được tổ chức, TP.Đà Nẵng đã có những bước tiến mạnh mẽ, từ 8 doanh nghiệp thiết kế ban đầu, hệ sinh thái vi mạch, bán dẫn tại Đà Nẵng đã mở rộng lên 25 doanh nghiệp, tham gia đa dạng cả ở các khâu đóng gói, kiểm thử.

Tại TP.Đà Nẵng đã hình thành và thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo Ảnh: Hoàng Sơn

Sự hiện diện của nhiều tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước đã khẳng định sức hút cũng như vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ vi mạch bán dẫn Việt Nam.

Theo báo cáo của Sở KH-CN TP.Đà Nẵng, trong lĩnh vực đào tạo vi mạch bán dẫn, tính đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 8 trường đại học, cao đẳng chính thức tuyển sinh ngành vi mạch bán dẫn với quy mô 600 sinh viên trong năm 2024 và dự kiến đạt tổng số 1.000 sinh viên trong năm 2025, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đội ngũ 5.000 nhân lực chất lượng cao vào năm 2030 mà Đà Nẵng đặt ra.

Các cuộc triển lãm, hội thảo về trí tuệ nhân tạo và vi mạch bán dẫn được TP. Đà Nẵng tổ chức thường xuyên nhằm thu hút đầu tư Ảnh: Hoàng Sơn

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng của lĩnh vực vi mạch bán dẫn Đà Nẵng khi Công ty CP VSAP-LAB khởi động dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến (Fab-Lab) với tổng vốn hơn 1.800 tỉ đồng, đặt trụ sở ven sông Hàn.

Khi đi vào hoạt động, Fab-Lab có công suất 10 triệu sản phẩm/năm, phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Đây là mô hình tiên phong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Chiến lược công nghiệp bán dẫn Việt Nam theo Quyết định 1018 của Thủ tướng.