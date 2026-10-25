Sức hút đặc biệt của điện thoại nắp gập những năm 1990

Mặc dù smartphone ngày nay sở hữu nhiều tính năng tiên tiến như chụp ảnh chất lượng cao và định vị thời gian thực, nhiều người vẫn hoài niệm về những chiếc điện thoại di động đơn giản hơn, tiêu biểu là kiểu điện thoại nắp gập.

Điện thoại gập đã có sự trở lại mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với sự tham gia của cả những ông lớn như Apple hay Samsung. Các mẫu như iPhone Duo hay Galaxy Z Flip8 không chỉ hiện đại mà còn mang đến trải nghiệm mới mẻ so với những chiếc điện thoại nắp gập từ cuối những năm 1990 và đầu 2000. Mặc dù vậy, những chiếc điện thoại nắp gập kiểu cũ vẫn giữ được sức hút riêng, đặc biệt là cảm giác thích thú khi gập chúng lại.

Hãy cùng điểm qua bốn chiếc điện thoại được coi là đại diện cho thời kỳ đỉnh cao của điện thoại nắp gập trước đây.

LG VX-6000

LG VX-6000 là chiếc điện thoại chụp ảnh đầu tiên mà LG sản xuất cho Verizon Wireless. Đây là một trong những mẫu điện thoại chụp ảnh đời đầu, cho phép người dùng lưu trữ 20 bức ảnh. Với thiết kế màu xanh lam và bạc, trọng lượng chỉ dưới 113 gram, VX-6000 dễ dàng mang theo bên mình.

LG VX-6000 có thiết kế dễ dàng di chuyển ẢNH: IMGUR

Màn hình ngoài hiển thị thông tin hữu ích như cường độ tín hiệu và ID người gọi. Khi mở ra, người dùng sẽ thấy màn hình màu lớn với khả năng cá nhân hóa bằng hình nền. Ngoài chức năng thoại, VX-6000 còn hỗ trợ nhắn tin SMS, danh bạ tích hợp, đồng hồ báo thức, lịch và máy tính, cùng 31 nhạc chuông để lựa chọn.

Motorola Razr V3

Ra mắt vào năm 2004, Motorola Razr V3 đã định hình lại thiết kế điện thoại di động với vẻ ngoài mỏng và màu bạc. Máy sở hữu bàn phím phẳng phát quang điện tử, cùng với màn hình ngoài được bảo vệ bằng kính. Razr V3 có khả năng chụp ảnh và quay video, mặc dù không có camera selfie. Người dùng có thể tải nhạc chuông MP3 và trò chơi, cũng như nhắn tin, mặc dù phải sử dụng bàn phím số.

Motorola Razr V3 là một trong những điện thoại nắp gập thành công ẢNH: MOTOROLA

Với mức giá ban đầu 1.000 USD (khoảng 1.800 USD ngày nay), Razr V3 đã gây sốc cho thị trường vào thời điểm đó. Sau một năm, giá đã giảm và hơn 100 triệu chiếc Razr V3 đã được bán ra. Hiện nay, Motorola vẫn tiếp tục sản xuất những chiếc điện thoại gập mang tên Razr.

Ericsson T28

Ra mắt vào năm 1999 với bốn màu sắc khác nhau, Ericsson T28 đánh dấu sự chuyển mình trong thiết kế điện thoại di động. Trong khi hầu hết điện thoại thời đó chỉ có màu đen, xám hoặc bạc, T28 đã mang đến sự mới mẻ với các màu sắc như xanh lam nhạt và màu be.

Ericsson T28 không chỉ nhẹ mà còn rất mỏng ở thời kỳ ra mắt ẢNH: EBAY

Ericsson T28 không chỉ nhẹ và mỏng nhất thời điểm đó mà còn cho phép người dùng tự tạo nhạc chuông và chơi các trò chơi đơn giản như Tetris hay Solitaire.

Motorola StarTAC

Ra mắt năm 1996, Motorola StarTAC cũng là một cột mốc quan trọng trong lịch sử điện thoại di động. Được quảng cáo là "điện thoại di động đeo được", StarTAC không chỉ là chiếc điện thoại nhỏ nhất thế giới mà còn là chiếc điện thoại nắp gập bỏ túi đầu tiên. Với thiết kế gọn nhẹ và tính năng rung, StarTAC đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng thời trang.

Phiên bản Rainbow của Motorola StarTAC

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Dù đã hơn 30 năm trôi qua, thiết kế của StarTAC vẫn giữ sức hấp dẫn. Nếu tình cờ thấy một chiếc StarTAC phiên bản Rainbow trong cửa hàng đồ cũ, nhiều người có thể sẽ nhầm nó với một món đồ chơi trẻ em. Phiên bản này có thiết kế tương tự nhưng với nhiều màu sắc tươi sáng, thể hiện sự sáng tạo và phong cách của thời đại.