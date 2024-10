Sức hút dòng sản phẩm signature độc đáo tại Celadon City

Tuyệt tác nghỉ dưỡng cao cấp tại Celadon City

Hội tụ những đặc trưng tinh hoa, Diamond Centery được chủ đầu tư danh tiếng Gamuda Land đặc biệt dành mọi tâm huyết và sự chăm chút kỹ lưỡng nhất để trở thành phân khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp, viên kim cương lấp lánh nhất toàn khu đô thị sinh thái quốc tế Celadon City. Khoác lên mình nét sang trọng, lộng lẫy và hoàn mỹ của một resort 5 sao, dòng biệt thự trên không tại Diamond Centery thực sự đã tạo nên signature ấn tượng cho cả phân khu này.

Sở hữu không gian tiện ích, dịch vụ nội khu rộng lớn và độc đáo, Diamond Centery vẫn toát lên vẻ đẹp tinh tế, giao hòa trọn vẹn giữa thiên nhiên chuẩn tinh thần "Home Resort". Không gì sánh bằng khi vừa cùng lúc thả lỏng vừa thưởng thức ly cocktail trong giường nước massage, tận hưởng hành trình nghỉ dưỡng bất tận tại gia với hệ thống hồ bơi hiện đại, đẹp mắt dành cho cả người lớn và trẻ em, ghế tắm nắng thư giãn trên nước, hồ cát biển nhân tạo và khu đảo nổi với hàng dừa kiểng xanh mát…

Hơn 60 tiện ích đẳng cấp tạo nên không gian nghỉ dưỡng bên thềm nhà cho mọi thế hệ cư dân Diamond Centery

Ý tưởng "Home Resort" còn được khẳng định thêm bằng sự xuất hiện của Lifestyle Lounge và nhà hàng Chef's Choice Kitchen mang lại trải nghiệm tiện ích đẳng cấp và độc đáo của một resort đích thực, để gia chủ thỏa niềm đam mê thưởng thức ẩm thực cùng dịch vụ chuyên nghiệp chỉ với vài bước chân từ căn hộ.

Kiến tạo không gian sống tinh hoa cho các chủ nhân sành điệu, Diamond Centery được thiết kế kiến trúc sang trọng, tân cổ điển, hành lang rộng thoáng và phòng khách rộng tiêu chuẩn đến 3,2m. Đa số các sản phẩm đều sở hữu tầm nhìn panorama bao trọn hút mắt. Đối với những chủ nhân mê đắm vẻ đẹp tự nhiên xanh ngát thì phân khu Centery là sự chọn "best of the best" (tốt nhất trong những điều tốt nhất). Bởi ngoài không gian căn hộ hài hòa với phong cảnh tự nhiên, mỗi ngày gia chủ cũng đều đón được dòng thiên nhiên chảy tràn trong từng hơi thở với hơn 11.000m² vườn nhiệt đới và hơn 1.200m² diện tích mặt nước.

Kiến trúc tân cổ điển sang trọng kết hợp với thiết kế không gian nội thất khoáng đạt và tầm nhìn panorama trải rộng toàn thành phố tạo nên những tuyệt phẩm của giới tinh hoa





"Giải mã" dòng căn hộ sáng tạo nổi bật tại Việt Nam

Dày công nghiên cứu và bố trí tại phân khu Diamond Alnata và Diamond Alnata Plus - trái tim khu đô thị xanh Celadon City, Gamuda Land đã cho ra đời các căn Sky Linked Villa mang sức hấp dẫn đặc biệt của một dòng căn hộ sáng tạo nổi bật tại Việt Nam.

Nằm dọc Đại lộ Celadon sầm uất, các chủ nhân của Sky Linked Villa được tận hưởng mọi dịch vụ cao cấp ngay ngưỡng cửa

Các căn Sky Linked Villa được thiết kế nằm dọc Đại lộ Celadon sầm uất với cảnh quan ấn tượng và nhịp sống sôi động quanh năm. Thiên đường ẩm thực - mua sắm - giải trí lớn bậc nhất khu Tây TP.HCM này cho phép các chủ nhân tận hưởng mọi dịch vụ đa dạng, cao cấp ngay ngưỡng cửa, đồng thời có thể hòa mình vào những lễ hội văn hóa đặc sắc.

Tái định nghĩa "sống tận hưởng", thế giới tiện ích cao cấp tại tầng 5 của phân khu mang tới nhiều trải nghiệm độc đáo với cung đường chạy bộ trên không chống trượt dài 1km tuyệt đẹp, hồ bơi vô cực rộng hơn 500m² hút tầm mắt, khu xem phim ngoài trời và vườn chân mây mang đến những phút giây thư giãn, hay đài vọng cảnh có hướng nhìn bao quát thành phố đầy thi vị.

Bên cạnh các tiện ích "sống tận hưởng", yếu tố thuyết phục không ít chủ nhân Sky Linked Villa nằm ở đặc quyền hiếm có khi sở hữu 2 vị trí đỗ xe cá nhân ngay trong nhà bằng đường chạy trên không dẫn về tận cửa.

Mỗi căn hộ thuộc Sky Linked Villa đều mang đậm tinh thần kiến trúc và thiết kế hướng về thiên nhiên. Ban công rộng lớn đón trọn sinh khí, gió trời tươi mát và năng lượng tự nhiên vào nhà. Các sản phẩm đều có diện tích từ 161m² - 245m², với 2 - 4 phòng ngủ được bố trí phân khu từng phòng thông minh. Phòng khách rộng rãi, sang trọng tạo không gian sinh hoạt tiện nghi, ấm cúng. Phòng ngủ có cửa sổ kính lớn giúp mở rộng tối đa không gian như một khách sạn tiêu chuẩn. 100% bố trí căn hộ Sky Linked Villa cũng đều hướng về trung tâm khu đô thị mang lại trải nghiệm sống tiện nghi, sôi động, đồng thời hòa mình vào thiên nhiên với mảng xanh trải dài dọc Đại lộ Celadon.

Những tiện ích đặc quyền cùng thiết kế tối ưu năng lượng tự nhiên mang tới giá trị khác biệt trong từng trải nghiệm sống

Các dòng sản phẩm tâm điểm tại Celadon City được đặt rất nhiều tâm huyết từ chủ đầu tư Gamuda Land, mang đến sự riêng tư nhưng vẫn đề cao tính kết nối và hội tụ đầy đủ tiện ích cao cấp. Những loại hình căn hộ mới sáng tạo trên thị trường với phiên bản giới hạn được kỳ vọng sẽ thổi thêm luồng sinh khí mới và góp phần nâng tầm giá trị bất động sản khu Tây nói riêng và toàn thị trường TP.HCM nói chung.