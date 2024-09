Sức hút không giảm của ‘Vây Hãm Trên Không’

Tái hiện vụ cướp máy bay NAMC YS-11 gây rúng động Hàn Quốc vào năm 1969, bộ phim Vây Hãm Trên Không (Hijack 1971) đã thu về thành tích phòng vé khá ấn tượng trong tháng 7 vừa qua. Dù đề tài thảm họa hàng không đã dần trở nên quen thuộc, phim đầu tay của đạo diễn Kim Sung Han vẫn được đánh giá là một tác phẩm đầy khác biệt.

Kịch bản sâu sắc

Vây Hãm Trên Không theo chân cơ trưởng Gyoo Sik và cơ phó Tae In (Ha Jung Woo) trên chuyến bay thương mại đi từ Sokcho đến Gimpo vào mùa đông 53 năm trước. Không lâu sau khi cất cánh, máy bay bị khống chế bởi tên khủng bố Yong Dae (Yeo Jin Goo).

Sau khi kích nổ quả bom tự chế, Yong Dae ép buộc phi hành đoàn chuyển hướng về phía Bắc, băng qua khu vực phi quân sự DMZ để đến Triều Tiên. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến cơ trưởng mất một bên thị lực. Giữa tình thế nguy cấp, Tae In và tiếp viên trưởng Ok Soon phải tìm cách đối phó tên không tặc và các mối nguy bên ngoài nhằm bảo vệ sự an toàn cho 60 hành khách.

Dù dựa trên một sự có thật, biên kịch Kim Kyeong Chan không hề sa đà vào việc tái hiện lịch sử. Kịch bản Vây Hãm Trên Không được xây dựng theo hướng hành động, tội phạm, có lồng ghép nhiều yếu tố xã hội sâu sắc.

Đây là giai đoạn đất nước Hàn Quốc đang chìm trong bất an và chia rẽ. Mối quan hệ liên Triều chạm đáy sau vụ cướp máy bay năm 1969. Nền kinh tế khó khăn và sự phẫn nộ của công chúng khiến lòng trắc ẩn và cảm thông gần như biến mất. Những kẻ yếu thế như Yong Dae quyết định quay lưng tìm kiếm sự công nhận từ bên kia chiến tuyến.

Trong không khí ảm đạm đó, sự xuất hiện của Tae In mang tính đối trọng. Tuy lớn lên từ cùng một mảnh đất nhưng cao cả hay thấp hèn lại là lựa chọn mang tính cá nhân. Cuộc chiến trên bầu trời giữa Tae In và Yong Dae không thuần túy là đối đầu thiện - ác. Chuyến bay số hiệu KAL006 là ẩn dụ cho một xã hội thu nhỏ, đang chao đảo giữa hai ranh giới tốt - xấu. Với thời lượng 100 phút, bộ phim mang đến những phút giây kịch tính, căng thẳng tột độ cùng cái kết làm hài lòng khán giả.

Diễn xuất vượt trội

Có thể nói, Vây Hãm Trên Không đã vận dụng tất cả những thế mạnh của điện ảnh Hàn Quốc. Bên cạnh kịch bản chặt chẽ, phim còn được khen ngợi bởi diễn xuất vượt trội của dàn cast kỳ cựu. Trong đó phải kể đến Yeo Jin Goo và ảnh đế Ha Jung Woo.

Với những ai đã quen với hình ảnh hiền lành, có phần vô hại của Yeo Jin Goo trong Khách Sạn Ánh Trăng hay Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, vai Yong Dae là một hình tượng gây sốc. Đằng sau dáng vẻ non nớt của hắn là sự oán hận và cay nghiệt sâu sắc. Trước khi trở thành kẻ khủng bố, Yong Dae từng là một cậu bé đáng thương.

Các khía cạnh phức tạp của này được Jin Goo đã thể hiện sống động và hấp dẫn. Anh đưa người xem đi từ cảm giác xót xa, đồng cảm đến căm ghét và kinh hãi. Với màn "lột xác" của mình, nam diễn viên đã đưa Yong Dae trở thành một trong những nhân vật phản diện đáng nhớ nhất trên phim.

Nếu diễn xuất của Jin Goo là bước chuyển mình, phần thể hiện của Ha Jung Woo lại góp phần khẳng định phong độ hề không suy giảm của người 3 lần được trao danh hiệu Ảnh đế. Cơ phó Tae In mang dáng dấp của một anh hùng lý tưởng. Tuy nhiên, nam tài tử sinh năm 1978 nhập vai không hề "sượng". Từng ánh mắt, lời thoại của Jung Woo đều chạm đến trái tim và lấy đi không ít nước mắt.

Bên cạnh Ha Jung Woo và Yeo Jin Goo, khán giả cũng dành nhiều nhận xét tích cực cho Chae Soo Bin trong vai tiếp viên trưởng Ok Soon hay Sung Dong Il trong vai cơ trưởng Gyoo Sik. Thậm chí các vai phụ như đôi vợ chồng mới cưới, người mẹ câm, anh con trai công tố viên, gã sếp tham tiền…, tất cả đã cùng tạo ra một bức tranh sống động, chân thật trong khoang hành khách chật hẹp.

Ngoài ra, đạo diễn Kim Sung Han cho biết Vây Hãm Trên Không sử dụng góc quay cận thường thấy ở phim tài liệu. Càng tiến sát đến không phận Triều Tiên, những cảnh hành động, rượt đuổi càng hung hăng và nghẹt thở. Chi tiết này góp phần tạo ra cảm giác chân thật cho người xem, tựa như đang trên một chuyến bay thực sự.

Tất cả những điều này đã tạo nên sức nóng lâu dài cho bộ phim. Phim điện ảnh Vây Hãm Trên Không công chiếu trực tuyến tại Việt Nam từ ngày 19/09, trên hệ thống FPT Play tại website https://fptplay.vn, Ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, FPT Play Box.