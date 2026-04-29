Sức hút kỳ lạ từ công viên tạm trên 'đất vàng': Nơi trẻ nhỏ có sân patin, người lớn có chỗ thở

Từ những khu đất trống từng bị bỏ hoang, nay được chỉnh trang thành công viên, vườn hoa tạm, diện mạo đô thị TP.HCM đang dần có thêm những khoảng xanh đáng giá, không chỉ góp phần làm đẹp không gian, mà còn phục vụ trực tiếp đời sống người dân.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất tiếp tục duy trì các công viên, vườn hoa tạm trên những khu đất đã được chỉnh trang trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Đề xuất này hướng đến việc tận dụng hiệu quả quỹ đất trong thời gian chờ triển khai dự án, đồng thời giữ gìn cảnh quan đô thị một cách linh hoạt, thiết thực.

Tại khu đất số 8 Võ Văn Tần, một trong những vị trí chưa triển khai dự án theo kế hoạch, phương án tiếp tục duy trì công viên tạm đang nhận được sự quan tâm của người dân. Khu đất hiện do UBND P.Xuân Hòa quản lý, địa phương cũng đề xuất bố trí kinh phí để duy tu, vận hành trong thời gian tới.

Sinh sống gần khu vực này, anh Hồ Tăng Phúc Lộc cho biết việc có thêm một không gian xanh ngay gần nhà giúp gia đình thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là nhu cầu vui chơi của trẻ nhỏ.

Tại khu đất số 8 Võ Văn Tần, một trong những vị trí chưa triển khai dự án theo kế hoạch, phương án tiếp tục duy trì công viên tạm đang nhận được sự quan tâm của người dân ẢNH: SẦM ÁNH

Qua rà soát, nhiều khu đất vàng chưa triển khai dự án theo kế hoạch nên có thể tiếp tục duy trì làm công viên tạm, trong khi một số khu khác sẽ chỉnh trang mặt tiền để đảm bảo cảnh quan trong quá trình thực hiện dự án.

Ở góc độ rộng hơn, việc tận dụng các “khu đất vàng” để làm công viên cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều người dân. Những không gian mở này đang dần trở thành nơi thư giãn, vận động, kết nối cộng đồng ngay giữa trung tâm thành phố.

Những không gian mở này đang dần trở thành nơi thư giãn, vận động, kết nối cộng đồng ngay giữa trung tâm thành phố ẢNH: SẦM ÁNH

Từ những khu đất trống từng bị bỏ hoang, nay được chỉnh trang thành công viên, vườn hoa tạm, diện mạo đô thị TP.HCM đang dần có thêm những khoảng xanh đáng giá ẢNH: KHANG PHÚC

Không chỉ dừng lại ở những công viên tạm, thành phố cũng đã ghi nhận những mô hình đầu tư bài bản, lâu dài. Điển hình là công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, với quy mô khoảng 3,7 ha. Công trình được khánh thành vào tháng 2.2026, với điểm nhấn là Tượng đài Giọt nước tưởng niệm nạn nhân COVID-19, đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Dự án này cho thấy một hướng phát triển tích cực: từ việc “kích hoạt” các khu đất trống bằng không gian xanh tạm thời, đến từng bước hình thành những công viên bền vững, có giá trị lâu dài về cả cảnh quan lẫn ý nghĩa cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở những công viên tạm, thành phố cũng đã ghi nhận những mô hình đầu tư bài bản, lâu dài, điển hình là công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ ẢNH: SẦM ÁNH

Theo Sở Xây dựng, việc duy trì các công viên tạm cần đảm bảo không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng tiến độ dự án và không phát sinh thủ tục pháp lý. Nguồn kinh phí sẽ được huy động từ xã hội hóa hoặc tài trợ từ doanh nghiệp, nhằm giảm áp lực cho ngân sách.

Có thể thấy, từ một giải pháp mang tính ngắn hạn, công viên tạm đang dần khẳng định vai trò thiết thực trong đời sống đô thị. Khi những khoảng đất trống được “đánh thức”, thành phố không chỉ có thêm mảng xanh, mà còn tạo ra những không gian gần gũi, phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân.